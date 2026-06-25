Nicușor Dan: „Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 25 iunie 2026, în Polonia, referindu-se la influenţa sistemului de la momentul preluării mandatului la Palatul Cotroceni, că „nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului”, subliniind că „întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie”, misiune pe care spune că şi-a asumat-o.

Întrebat cât de puternic a resimţit influenţa sistemului de când a devenit preşedinte şi cum ar putea fi redusă aceasta în România, el a afirmat: „În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”.

El a adăugat, într-o formulare metaforică: „Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”.

Şeful statului a explicat că diferenţa reală nu este între discurs şi acţiune declarativă, ci între „a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulţi declamatori, şi între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul”, arătând că preferă abordarea pragmatică, similară celei de la Primăria Capitalei, în care se urmăresc efectiv pârghiile de schimbare.

El a mai spus că este esenţială menţinerea unei linii clare de demarcaţie între pro-occidental şi anti-occidental şi evitarea consumării energiei politice în conflicte interne ale aceleiaşi orientări: „Dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcaţie între pro-occidental şi anti-occidental, şi nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale”.

Întrebat dacă un „şef al sistemului” poate livra o Românie onestă, Nicuşor Dan a răspuns: „Da, în timp. În timp, şi fără să producă anarhie”.

Sursa: News.ro

Foto: arhivă

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