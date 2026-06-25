Nicușor Dan: „Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”
Nicușor Dan: „Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 25 iunie 2026, în Polonia, referindu-se la influenţa sistemului de la momentul preluării mandatului la Palatul Cotroceni, că „nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului”, subliniind că „întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie”, misiune pe care spune că şi-a asumat-o.
Întrebat cât de puternic a resimţit influenţa sistemului de când a devenit preşedinte şi cum ar putea fi redusă aceasta în România, el a afirmat: „În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”.
El a adăugat, într-o formulare metaforică: „Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”.
Şeful statului a explicat că diferenţa reală nu este între discurs şi acţiune declarativă, ci între „a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulţi declamatori, şi între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul”, arătând că preferă abordarea pragmatică, similară celei de la Primăria Capitalei, în care se urmăresc efectiv pârghiile de schimbare.
El a mai spus că este esenţială menţinerea unei linii clare de demarcaţie între pro-occidental şi anti-occidental şi evitarea consumării energiei politice în conflicte interne ale aceleiaşi orientări: „Dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcaţie între pro-occidental şi anti-occidental, şi nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale”.
Întrebat dacă un „şef al sistemului” poate livra o Românie onestă, Nicuşor Dan a răspuns: „Da, în timp. În timp, şi fără să producă anarhie”.
Sursa: News.ro
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Președintele Nicușor Dan spune că deciziile pe care le ia sunt pentru binele României: „Este mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2 și pasul 3”.
Președintele Nicușor Dan spune că deciziile pe care le ia sunt pentru binele României: „Este mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2 și pasul 3”. Președintele Nicușor Dan a declarat că este pe deplin conștient de responsabilitatea mandatului său și că toate deciziile pe care le ia au în vedere binele României, subliniind […]
PENSII 2026 | Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card
Când intră pensiile în iulie 2026: Data la care vor primi pensionarii banii prin Poștă sau card Peste 4,8 milioane de pensionari din România urmăresc, de la o lună la alta, calendarul plăților pentru a afla exact data la care își primesc banii. În iulie 2026, programul de distribuire a pensiilor rămâne, în mare parte, […]
25 iunie | Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume
Ziua internațională a navigatorului. Recunoașterea contribuției marinarilor din întreaga lume Ziua Internațională a Navigatorului este sărbătorită anual pe 25 iunie, cu scopul de a recunoaște contribuția marinarilor din întreaga lume la comerțul maritim internațional, la economia globală și la societatea în ansamblu, potrivit Agerpres. Decizia de instituire a acestei zile a fost luată la conferința […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nicușor Dan: „Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”
Nicușor Dan: „Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Între un câine care latră şi un...
Președintele Nicușor Dan spune că deciziile pe care le ia sunt pentru binele României: „Este mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2 și pasul 3”.
Președintele Nicușor Dan spune că deciziile pe care le ia sunt pentru binele României: „Este mai greu să distingi între...
Știrea Zilei
EXCLUSIV | Directoarea economică Emilia Oprean pleacă din Primăria Alba Iulia. Primar: „Am respectat dorința doamnei”
EXCLUSIV | Directoarea economică Emilia Oprean pleacă din Primăria Alba Iulia. Primar: „Am respectat dorința doamnei” Emilia Oprean, director executiv...
Cei cinci consilieri din Almașu Mare care nu au votat bugetul și taxele își explică decizia. Cum justifică blocajul din comună după 18 ședințe de Consiliu Local
Cei cinci consilieri din Almașu Mare care nu au votat bugetul și taxele își explică decizia. Cum justifică blocajul din...
Curier Județean
FOTO | Un nou drum din județul Alba urmează să fie asfaltat: Parteneriat pentru modernizarea șoselei care leagă satul Silivaș de Ocna Mureș
Un nou drum din județul Alba urmează să fie asfaltat: Parteneriat pentru modernizarea șoselei care leagă satul Silivaș de Ocna...
18-19 iulie 2026 | Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2026: Tradiție, folclor și întâlnirea generațiilor în inima Apusenilor. PROGRAM OFICIAL
Târgul de Fete de pe Muntele Găina 2026: Tradiție, folclor și întâlnirea generațiilor în inima Apusenilor. PROGRAM OFICIAL Timp de...
Politică Administrație
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Comunicat PSD Alba | Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale
Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale Fără transport public eficient, satele și...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...