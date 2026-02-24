Lucrările de modernizare a gărilor din Teiuș, Aiud și Războieni, aproape de start: Au predate amplasamentele către constructori
Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov a Companiei Naționale CFR SA a început oficial lucrările de modernizare pentru stațiile Aiud, Teiuș și Războieni, incluse în proiectul național de reabilitare a 47 de stații feroviare. Valoarea investițiilor
Predarea amplasamentelor către antreprenor a fost consemnată prin procesul-verbal semnat marți, 24 februarie 2026, iar ordinul administrativ de începere a lucrărilor va intra în vigoare la 2 martie 2026, marcând startul execuției pe teren.
Lucrările sunt realizate de SC DRUM ASFALT SRL, în calitate de antreprenor, împreună cu subcontractanții Consis Proiect SRL și SAN Electroterm SRL, proiectul beneficiind și de suportul tehnic al companiei HOLMOK ZRT.
Valoarea contractelor pentru fiecare stație (exclusiv TVA) este următoarea:
*Stația Aiud – 8.897.310,94 lei
*Stația Teiuș – 16.400.416,88 lei
*Stația Războieni – 12.906.907,60 lei
Investiția urmărește modernizarea clădirilor de călători și aducerea acestora la standardele europene actuale, cu accent pe siguranță, accesibilitate și confort.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea competitivităţii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieţii interne, cu scopul de a crea condiţiile pentru creşterea volumului investiţiilor, promovarea transportului durabil şi a conexiunii în reţeaua de căi ferate europene.
Prin implementarea proiectului, clădirile de călători ale stațiilor Aiud, Teiuș și Războieni vor fi în conformitate cu parametrii tehnici ceruți de standardele și legislația europeană/internațională în vigoare. De asemenea, implementarea proiectului va duce la atingerea obiectivelor stabilite în convențiile și acordurile internaționale referitoare la Rețelele de transport Trans-European (TEN) și Standardele tehnice de interoperabilitate (STI), potrivit documentației studiate.
foto – gara din Teiuș (sursa: Emil Alba Iulia)
