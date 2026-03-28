Lucrări de consolidare și pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale pe DJ 142 N, în Căpâlna de Jos: Detalii tehnice ale investiției de peste 1 milion de lei

Pe rodinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de joi, 2 aprilie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Consolidare terasamente și asigurarea scurgerii apelor pluviuale pe DJ 142 N, km 1+470 – km 1+660, localitatea Căpâlna de Jos”.

Consiliul Județean Alba, în calitate de administrator al drumului, a inițiat proiectul de consolidare a acestui sector de drum județean situat în intravilanul localității Căpâlna de Jos, comuna Jidvei.

Drumul județean DJ 142 N traversează localitatea Căpâlna de Jos. În zona drumului județean DJ 142 N, pe sectorul km 1+470 – 1+660, se observă fenomene de instabilitate a taluzului aval (partea stângă), care pun în pericol integritatea corpului drumului și siguranța participanților la trafic.

Deficiențele identificate se manifestă prin degradări structurale ale taluzului aval amplasat pe partea stângă, potențiale cedări locale ale rambleului drumului și un sistem deficitar de colectare a apelor pluviale, care în prezent se descarcă necontrolat spre proprietățile riverane situate la o cotă inferioară față de nivelul carosabilului, respectiv către cele două puncte de deversare.

În vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație rutieră și pentru asigurarea siguranței în exploatare conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, pe drumul județean DJ 142 N din județul Alba, Consiliul Județean Alba a demarat proiectul pentru consolidarea terasamentelor și asigurarea scurgerii apelor pluviale pe sectorul cuprins între km 1+470 și km 1+660.

Valoarea totală a investiţiei de 956.793,45 lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 199.114,06 lei, cu un total de 1.155.907,51 lei (inclusiv TVA), din care C+M in valoare 784.656,84 lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 164.777,93, cu un total de 949.434,77 lei (inclusiv TVA).

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 6 luni.

Indicatori tehnici:

– Categoria funcțională a drumului: drum județean

– Categoria de importanță: C – construcții de importanță normală

– Clasa tehnică: V

– Lățime parte carosabilă: 5,50 m

– Lățime acostamente: 2 x 0,75 m

– Lățime platformă: 7,00 m

– Suprafata construita: 2570.00 mp

– Lungime drum consolidat: 190.00 m

– Lungime șanțuri/rigole: 120m

– Număr podețe accese la proprietăți: 9 buc

– Lungime parapete de siguranță tip H2: 124m.

În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică de către S.C. ASVEREXPROLAN S.R.L. prin expert tehnic atestat ing. CIURICĂ I. Ion, respectiv expertiza Af. întocmită de ing. Pantea Petru. Studiul geotehnic a fost realizat de S.C. GEOLOGIC TECH S.R.L., verificat la exigența Ag de către dl. ing. geolog Dreghiciu Ladislau

Romeo. Documentația topografică a fost realizată de către Sabo Ioan-Lucian. Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică s-a elaborat documentația tehnică – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.

S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L. din Cluj-Napoca a întocmit D.A.L.I. pentru ”Consolidare terasamente și asigurarea scurgerii apelor pluviuale pe DJ 142 N, km 1+470 – km 1+660, localitatea Căpâlna de Jos”. Documentaţia tehnico-economică depusă este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, a caietului de sarcini și a normativelor specifice în vigoare.

Documentația a fost verificată de către specialiști atestați ca verificatori de proiect, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

Probleme identificate

Pe partea stângă a sectorului, din cauza pantei mari pe care o are taluzul si a naturii terenului de fundare din patul drumului au dus la degradări de tip structural ale carosabilului, respectiv fisuri și crăpături longitudinale și transversale ce însumează aproximativ 45 mp, la care se adaugă zone cu faianțări pe o suprafață de 25 mp.

Pe sectorul studiat, se observă rupturi de acostament, cauzate de panta excesivă a taluzului aval. Această configurație geometrică deficitară, caracterizată printr-o înclinație superioară unghiului de taluz natural, a condus la pierderea stabilității terasamentului și la degradarea progresivă a structurii rutiere la marginea părții carosabile.

Degradările de tip suprafață poroasă sunt rezultatul unui proces combinat de compactare insuficientă și deficiențe de colectare a apelor pluviale. Porozitatea excesivă facilitează infiltrarea apei în corpul drumului, generând riscuri de degradare structurală accelerată prin cicluri de îngheț-dezgheț, aspect ce justifică necesitatea intervenției prin refacerea structurii rutiere și ranforsarea acesteia. Pe 70% din lungimea sectorului analizat este întâlnită această

degradare a suprafeței de rulare.

Degradările de tip suprafață șlefuită au apărut datorită uzurii mecanice continue exercitată de pneurile autovehiculelor asupra agregatelor din stratul de uzură. Totodată este și o degradare naturală a mixturii asfaltice care și-a pierdut proprietățile antiderapante în timp. Această degradare a suprafeței de rulare este întâlnită pe 30% din sectorul studiat.

În ceea ce privește dispozitivele de colectare și evacuare a apelor pluviale, pe parteaâ stângă a drumului județean există doar șanțuri de pământ, care nu asigură o viteză de scurgere adecvată și favorizează infiltrarea apei în corpul drumului. Sistemul actual nu asigură deversarea apelor către punctele de minim, existând un risc ridicat de inundare a proprietăților adiacente în perioadele cu precipitații ridicate.

Pe partea stângă a drumului județean DJ 142 N, între km 1+470 și km 1+660, s-a constatat că taluzul aval prezintă o pantă accentuată în zona cuprinsă între accesele la proprietăți. Această configurație a dus la formarea taluzului direct de la marginea șanțului de pământ până la limita părții carosabile, fapt ce a determinat reducerea sau chiar anularea acostamentului drumului, concomitent cu micșorarea secțiunii de scurgere a șanțului.

Totodată, prezența rețelelor de utilități la baza taluzului, precum rețelele de curent, gaz, racordurile menajere și branșamentele de apă, limitează considerabil spațiul necesar pentru dezvoltarea rambleului într-o formă care să permită reducerea pantei la limite tehnice acceptabile.

În acest context, stabilitatea structurii este precară, deoarece natura terenului din patul drumului și din corpul taluzului aval, format din praf nisipos, nu poate asigura o stabilitate ridicată în condițiile acestor pante mari.

În prezent, accesele la proprietățile riverane sunt realizate în regim propriu prin metode artizanale, fiind utilizate soluții eterogene precum tuburi de beton de diverse diametre, dale sau simple umpluturi de pământ. Aceste amenajări prezintă deficiențe tehnice majore, începând cu subdimensionarea secțiunii de scurgere, deoarece majoritatea tuburilor sunt fie colmatate, fie au diametre insuficiente pentru a prelua debitele pluviale.

Lucrările propuse pe sectorul DJ 142 N, km 1+470 – 1+660, în localitatea Căpâlna de Jos (jud. Alba), vor asigura modernizarea sectorului de drum, respectiv stabilitatea drumului și siguranța traficului prin consolidarea taluzului cu potențial de instabilitate. Investiția va optimiza colectarea apelor pluviale către emisar, protejând proprietățile riverane și rețelele de utilități (gaz, canalizare). Realizarea proiectului va îmbunătăți considerabil aspectul ambiental și

condițiile socio-economice ale comunității locale din comuna Jidvei, arată inițiatorii proiectului.

Principalele lucrări

Pentru modernizarea structurii rutiere se propune o soluție elastică prin refacerea structurii rutiere în totalitate pe zonele degradate structural, respectiv în casetele de lărgire, respectiv în casetele tehnologice necesare pentru execuția zidului de sprijin, respectiv ranforsarea îmbrăcămintei rutiere existente pe care nu au fost identificate degradări structurale.

Structura rutieră presupune:

A1 – Structură rutieră nouă în casete:

5 cm strat de uzură din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016;

Geocompozit antifisură cu Rt. 100kN/mp conform SR EN 13249:2001;

6 cm strat de legătură din BAD22,4 conform SR EN 13108-1; AND 605-2016;

20 cm strat de bază din piatră spartă conform SR EN 13242 și STAS 6400;

30 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242 și STAS 6400;

15 cm strat de formă din balast nisipos conform SR EN 13242 și STAS 6400.

A2 – Structură rutieră ranforsată în partea carosabilă existentă cu un strat de asfalt:

5 cm strat de uzură din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1; AND 605-2016;

Geocompozit antifisură cu Rt 100kN/mp conform SR EN 13249:2001;

Frezare asfalt existent pe o grosime 3-5cm;

Structura rutieră existentă conform SG.

– Realizarea unui zid de sprijin din beton armat tip cornier (L).

