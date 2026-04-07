Lucrări de asfaltare pe o stradă din Teiuș: Circulația rutieră, ÎNCHISĂ în timpul zilei, până joi. Recomandări pentru cetățeni

Circulația rutieră va fi închisă la Teiuș, până joi, pe strada Horea, unde va începe turnarea primului strat de asfalt. Cetățenilor le este recomandat să folosească rutte alternative până la finalizarea lucrărilor.

,,Având în vedere stadiul lucrărilor de modernizare, în perioada următoare constructorul va începe turnarea stratului de asfalt pe strada Horea. Din acest motiv, strada Horea va fi închisă circulației pe timpul zilei, cel mai probabil până joi în data de 09.04.2026.

Vă rugăm să utilizați rute alternative pentru a evita blocajele și pentru a nu îngreuna desfășurarea lucrărilor.

Vă mulțumim pentru înțelegere și răbdare! Lucrăm pentru a finaliza cât mai repede și în cele mai bune condiții această investiție”, au transmis reprezentanții administrației locale pe Facebook.

