Lt. col. (r.) Daniel Albu, primul militar din Alba în misiune în Afganistan: „Pericolul te pândea la tot pasul, țintele din poligoane erau înlocuite de un inamic real”

Recent, după retragerea forțelor militare americane și a trupelor aliate ale țărilor membre NATO, inclusiv România, în foarte scurt timp talibanii au preluat din nou controlul asupra Afganistanului, instaurând panica și teama în rândul populației locale. Prioritatea aliaților este evacuarea propriilor cetățeni aflați pe teritoriul afgan.

Despre noua situație din acea parte a lumii am stat de vorbă cu un veteran al acestui teatru de operații, lt. col. (r.) Daniel Albu, primul militar din județul Alba prezent în Afganistan. Ofițerul a participat la două misiuni în Afganistan, în cadrul operaţiunii „Enduring Freedom” declanşate în anul 2001. Prima misiune a avut loc în perioada ianuarie – iulie 2003, când s-a alăturat Batalionului 812 „Şoimii Carpaţilor” Bistriţa. Batalionul bistrițean fusese la acea dată a doua unitate militară din Armata României participantă la această misiune, după Batalionul 26 Infanterie „Scorpionii Roşii” Craiova, comandat atunci de actualul ministru al Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă. A doua participare a lt. col. Daniel Albu a avut loc în iulie 2005 – ianuarie 2006, în cadrul Batalionului 151 „Lupii negri” Iaşi.

„A fost ceva inedit, teatrul de operații militare fiind un loc unde poţi într-adevăr să faci proba pregătirii tale profesionale. Pentru noi, militarii români, era un început, pentru că participam la prima misiune de luptă după cel de-al Doilea Război Mondial. Ţintele din poligoanele de antrenament erau înlocuite de această dată de un inamic real, acţiunile de luptă nu se încadrau în ceea ce învăţasem din manuale, ci era ceva asimetric, pericolul te pândea la tot pasul.

Am întâmpinat, de asemenea, şi o oarecare ostilitate a populaţiei din cauza tehnicii şi armamentului pe care le foloseam, asemănătoare cu ale ruşilor, despre care localnicii nu aveau cele mai frumoase amintiri.

Misiunile umanitare şi cele medicale la care am participat au avut tocmai rolul de a creea o punte de legătură şi de a le dovedi localnicilor că suntem români, iar intențiile noastre sunt cele mai bune și că dorim să îi protejăm şi să îi ajutăm.

Am avut şansa ca în cele două misiuni la care am participat să nu avem evenimente deosebite sau militari români morţi. Dar, din păcate, la 4 luni de la repatrierea noastră din prima misiune, slt. (p.m.) Iosif Silviu Fogorași cădea la datorie în urma atacului asupra coloanei române ce se întorcea din misiune.

În cea de-a doua misiune la care am participat, talibanii au reuşit să se reorganizeze destul de bine, iar pericolul acţiunilor pe care le desfăşurau a crescut simţitor. Atacurile asupra bazei KAF din Kandahar erau din ce în ce mai dese, iar într-unul dintre aceste atacuri o rachetă lansată într-o noapte asupra bazei a explodat în imediata apropiere a locaţiei noastre, în cortul militarilor americani de la operațiile speciale, făcând victime”, a declarat pentru ziarul „Unirea” lt. col. (r.) Daniel Albu.

Deși talibanii au reuşit să obţină controlul într-un timp foarte scurt asupra celei mai mari părţi a Afganistanului, ofițerul nu consideră că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani pe teritoriul afgan este eşec. „Eu consider că trebuie totuşi să păstrăm un element de echilibru. Eforturile depuse de comunitatea internaţională pentru formarea, instruirea şi dotarea armatei naţionale afgane ar fi trebuit să ofere garanţia pentru continuarea procesului de democratizare şi modernizare a Afganistanului.

Se naşte firesc întrebarea cum de o armată afgană net superioară din punct de vedere numeric şi al instruirii, de peste 30.000 de militari, cu o dotare modernă pentru care s-au cheltuit sume enorme, să cedeze într-un timp atât de scurt şi, ce este cel mai grav, în unele situaţii fără luptă, fără să tragă un cartuş, punând totul la dispoziţia forţelor talibane? Dar asemenea grabă, în care o parte a conducerii politice a Afganistanului, în frunte cu preşedintele Ashraf Ghani, a ales să părăsească ţara, cred eu că este condamnabilă. Este adevărat că poate s-au făcut şi greşeli, poate termenii şi condițiiile retragerii forţelor din Afganistan, acordurile care ar fi trebuit să funcţioneze între conducerea politică a Afganistanului şi talibani pentru preluarea totală a puterii nu au fost evaluate la modul cel mai real. Consider că timpul va oferi răspunsul corect. Cred totuşi că cei 20 de ani în care s-a încercat redarea demnităţii poporului afgan, construirea de şcoli şi spitale, participarea femeilor afgane la viaţa socială, asigurarea drepturilor copiilor la învăţătură sunt totuşi câştiguri care vor rămâne. Îmi exprim speranţa că nu se vor confirma aşteptările celor care spun că Afganistanul s-a întors la ceea ce era în 2001, iar tributul de sânge plătit să fi fost în zadar”, a subliniat veteranul teatrului de operații din Asia Centrală.

Întrebat dacă războiul din Afganistan era sau nu „războiul nostru”, lt. col. Daniel Albu a spus: „România a avut o participare consistentă în cei 20 de ani, fiind prezenţi 32.000 de militari, în 37 de rotaţii. Din păcate şi pierderile au fost nedrept de mari, 27 de militari români au căzut la datorie şi peste 200 dintre ei au fost răniţi. Printre cei care au plătit cu viaţa se numără şi eroul albaiulian Vasile Claudiu Popa, căzut la datorie la data de 22 septembrie 2013, în urma exploziei unui dispozitiv exploziv improvizat în Valea Tagab. Încă de la începutul participării noastre în Afganistan au fost voci care au întrebat dacă este legitimă participarea noastră, dacă este sau nu războiul nostru şi poate eşecul lamentabil al clasei politice în fața talibanilor face această întrebare să devină de actualitate. Aici cred că trebuie să vedem lucrurile într-un context mai amplu. În primul rând, apreciez că participarea României în Afganistan a reprezentat un examen practic pentru acceptarea noastră în NATO, examen care a fost trecut cu succes.

România a demonstrat că este un partener credibil, pe care se poate conta, în măsură să îşi respecte angajamentele. De asemenea, trebuie să acceptăm faptul că în momentul în care faci parte dintr-o alianţă militară, pe lângă drepturile şi garanţia de securitate pe care ţi le oferă, ne asumăm şi nişte obligaţii. La fel ca noi, în Afganistan au fost, pe lângă SUA, şi alte state dintre care aş aminti doar câteva: Germania, Italia, Marea Britanie, Franţa sau Polonia. Aş vrea să punctez un subiect care îmi provoacă o mare tristeţe în ultima perioadă. S-au accentuat atacurile la adresa militarilor participanţi la misiunile din Afganistan, se încearcă tot mai mult să se acrediteze ideea de mercenari, de participanţi la un război care nu ar fi al nostru. Reamintesc doar că militarii depun un jurământ şi sunt obligaţi să execute ordinele pe care le primesc. Prin participarea la misiunea din Afganistan, în urma deciziei factorului politic, armata nu a făcut altceva decât să acţioneze în spiritul intereselor şi creşterii credibilităţii României. Noi, militarii participanţi la misiunile din Afganistan, nu am cerut favoruri, ci doar să fim respectaţi. Dacă eforturile şi sacrificile pe care le-am făcut nu sunt apreciate, cred că ar trebui să dovedim puţină decenţă şi să nu întinăm memoria celor 27 de eroi.

Totodată, l-am întrebat dacă crede că vor mai fi militari români care vor vrea să lupte în Afganistan, dacă NATO va mai interveni în forță în Afganistan, în cazul în care lucrurile vor degenera din nou.

„Este greu de răspuns la această întrebare. Cred că totul va depinde de modul în care regimul taliban va alege să conducă Afganistanul, dacă va fi sau nu declanşată o criză umanitară majoră. De asemenea, este interesant de urmărit dacă noua conducere care va fi instalată va accepta ca Afganistanul să devină o bază de pregătite şi lansare a acţiunilor teroriste.

Nu în ultimul rând, cred că va conta foarte mult poziţia pe care o vor adopta Rusia, China, Pakistanul şi o parte a statelor Asiei Centrale. Având în vedere aceste elemente şi luând în calcul «lecţiile învăţate» în ultimii 20 de ani, cred că o nouă intervenţie a NATO este puţin probabilă în perioada următoare. Cât despre o eventuală participare a noastră, cred că aceasta se va înscrie în respectarea angajamentelor şi obligaţiilor pe care le avem ca membru al Alianţei Nord – Atlantice”, a concluzionat lt. col. (r.) Daniel Albu, militar veteran din Afganistan.