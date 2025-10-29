LPS Alba Iulia, locul trei la Cupa Timișoara-Memorialul „Ion Bădescu” | Înotătorii din Cetatea Marii Uniri, 7 medalii de aur, cele mai multe David Begov-Ungur
LPS Alba Iulia s-a clasat locul trei la Cupa Timișoara-Memorialul „Ion Bădescu” | Înotătorii din Cetatea Marii Uniri, 7 medalii de aur, cele mai multe David Begov-Ungur
Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia s-a clasat pe locul al treilea în ierarhia pe echipe la Cupa Timișoara-Memorialul „Ion Bădescu”.
Citește și: FOTO: Înotătorii LPS Alba Iulia, rezultate remarcabile la Cupa Miercurea Ciuc | Medalii de aur pentru Mihai Stănilă și Lorand Palfi
Competiția de înot s-a disputat în Bazinul „Dacia” din Timișoara, având la start 240 de sportivi de la 7 cluburi din țară (Timişoara, Arad, Reşiţa şi Alba Iulia) şi două din Serbia (Vrbas şi Sremska Mitrovica). LPS Alba Iulia a fost reprezentat de 3 înotători pregătiţi de prof. Marius Lobonţiu, la finele concursului zestrea cuprinzând 9 medalii obţinute (7 medalii de aur şi două medalii de argint). Concursul a reprezentat un bun prilej de verificare înaintea Campionatelor Naționale, pe categorii de vârstă. Au obţinut medalii:
*David Begov-Ungur (cadeţi, 12 ani): 4 medalii de aur în probele de 100 metri bras, 100 m spate, 100 m fluture şi 200 m procedeu la alegere (200 m mixt) unde a obţinut 280 puncte FINA;
*Matei-Florin Turuş (cadeţi, 13 ani): 3 medalii de aur la 100 m spate, 100 m fluture şi 200 m procedeu la alegere (200 m spate) unde a obţinut 418 puncte FINA şi o medalie de argint la 100 m liber;
*Andreea-Iris Cherteș (junioare I, 15 ani): o medalie de argint la 200 m procedeu la alegere (200 m spate) unde a obţinut 367 puncte FINA.
La finalul competiţiei au fost premiaţi cu cupe sportivii care au obţinut cel mai mare punctaj FINA pe categorie de vârstă în două probe înotate. De la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au obţinut cupe Matei-Florin Turuş (categoria cadeţi 13 ani) – cupa locul I cu 806 de puncte, respectiv David Begov-Ungur (cadeţi 12 ani) – cupa locul I cu 538 de puncte.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Arbitrul Darius Iviniș (Zlatna), primul joc oficial cu o echipă din Liga 1, în Cupa României, la duelul CS Dinamo – SC Dinamo!
Arbitrul Darius Iviniș (Zlatna) a condus primul joc oficial cu o echipă din Liga 1, în Cupa României, la duelul CS Dinamo – SC Dinamo! Arbitrul Darius Iviniș din Zlatna, a condus primul său joc oficial în care a fost implicată o formația din Liga 1, aseară, cu Cupa României, duelul „câinilor”, pe „Arcul de […]
Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), o primă victorie în tuneul ITF de Irapuato (Mexic)
Miriam Bulgaru, o primă victorie în tuneul ITF de Irapuato (Mexic) Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a obținut, marți, 28 octombrie 2025, o primă victorie în turneul ITF de la Irapuato (Mexic). Citește și: Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a câștigat turneul ITF de la Bistrița: Finală controlată autoritar În faza „16”-imilor de […]
Maya Csaszar (Student Sport Alba Iulia), convocată la lotul României Under 15 | Echipa albaiuliană, victorie netă, 20-0, în competiția internă
Talentata fotbalistă Maya Csaszar (Student Sport Alba Iulia), convocată la lotul României Under 15 | Echipa albaiuliană, victorie netă, 20-0, în competiția internă Maya Csaszar (Student Sport Alba Iulia), principala marcatoare a grupării albaiuliene, a fost convocată la echipa națională a României Under 15 de fotbal feminin, urmând a debuta pentru reprezentativa de junioare pregătită […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
SUA vor retrage soldați americani din România: Ce presupune reducerea prezenței americane în țara noastră
SUA vor retrage soldați americani din România Publicația „Kyiv Post” relatează, citând oficiali americani şi europeni, că Administraţia Trump este...
Europa urmează să fie lovită de un val de furtuni puternice. Vreme severă începând din luna noiembrie 2025 anunțată de meteorologi
Europa urmează să fie lovită de un val de furtuni puternice. Vreme severă începând din luna noiembrie O schimbare majoră...
Știrea Zilei
VIDEO | Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare. Primar: „Suntem tot mai aproape de un transport public modern și ecologic”
Într-un oraș din Alba, proiectul de transport public, tot mai aproape de finalizare, după ani de întârzieri și costuri suplimentare....
VIDEO | Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți”
Yukan’na, celebrul câine de salvare din Alba, a împlinit 11 ani: „Ce-i place cel mai mult? Antrenamente și bunătăți” Yukan’na,...
Curier Județean
Tânăr, de 19 ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere în timp ce se afla la volan pe o stradă din Vinerea
Tânăr, de 19 ani, cercetat de polițiști! A fost prins fără permis de conducere în timp ce se afla la...
Patru bărbați din Cugir, reținuți după ce s-au luat la bătaie: Scenele violente s-au petrecut în fața unui bloc, iar unul dintre ei a ajuns la spital
Patru bărbați din Cugir, reținuți după ce s-au luat la bătaie: Unul dintre ei a ajuns la spital Patru bărbați...
Politică Administrație
FOTO | Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile
Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac, dotat cu mobilier și tehnică de ultimă generație: De unde au provenit fondurile În 2025,...
FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud
Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
Opinii Comentarii
29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral
29 octombrie – Ziua mondială a accidentului vascular cerebral (AVC): Unul din patru adulţi fac un accident vascular cerebral Ziua...
29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999
29 octombrie, Ziua Internațională a Internetului. România a intrat în era internetului în 1999 Ziua Internaţională a Internetului a fost...