LPS Alba Iulia, locul trei la Cupa Timișoara-Memorialul „Ion Bădescu” | Înotătorii din Cetatea Marii Uniri, 7 medalii de aur, cele mai multe David Begov-Ungur

LPS Alba Iulia s-a clasat locul trei la Cupa Timișoara-Memorialul „Ion Bădescu” | Înotătorii din Cetatea Marii Uniri, 7 medalii de aur, cele mai multe David Begov-Ungur

Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia s-a clasat pe locul al treilea în ierarhia pe echipe la Cupa Timișoara-Memorialul „Ion Bădescu”.

Competiția de înot s-a disputat în Bazinul „Dacia” din Timișoara, având la start 240 de sportivi de la 7 cluburi din țară (Timişoara, Arad, Reşiţa şi Alba Iulia) şi două din Serbia (Vrbas şi Sremska Mitrovica). LPS Alba Iulia a fost reprezentat de 3 înotători pregătiţi de prof. Marius Lobonţiu, la finele concursului zestrea cuprinzând 9 medalii obţinute (7 medalii de aur şi două medalii de argint). Concursul a reprezentat un bun prilej de verificare înaintea Campionatelor Naționale, pe categorii de vârstă. Au obţinut medalii:

*David Begov-Ungur (cadeţi, 12 ani): 4 medalii de aur în probele de 100 metri bras, 100 m spate, 100 m fluture şi 200 m procedeu la alegere (200 m mixt) unde a obţinut 280 puncte FINA;

*Matei-Florin Turuş (cadeţi, 13 ani): 3 medalii de aur la 100 m spate, 100 m fluture şi 200 m procedeu la alegere (200 m spate) unde a obţinut 418 puncte FINA şi o medalie de argint la 100 m liber;

*Andreea-Iris Cherteș (junioare I, 15 ani): o medalie de argint la 200 m procedeu la alegere (200 m spate) unde a obţinut 367 puncte FINA.

La finalul competiţiei au fost premiaţi cu cupe sportivii care au obţinut cel mai mare punctaj FINA pe categorie de vârstă în două probe înotate. De la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au obţinut cupe Matei-Florin Turuş (categoria cadeţi 13 ani) – cupa locul I cu 806 de puncte, respectiv David Begov-Ungur (cadeţi 12 ani) – cupa locul I cu 538 de puncte.

