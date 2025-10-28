Rămâi conectat

FOTO: Înotătorii LPS Alba Iulia, rezultate remarcabile la Cupa Miercurea Ciuc | Medalii de aur pentru Mihai Stănilă și Lorand Palfi

Dan HENEGAR

acum 2 ore

Înotătorii LPS Alba Iulia au realizat rezultate remarcabile la Cupa Miercurea Ciuc | Medalii de aur pentru Mihai Stănilă și Lorand Palfi

Înotătorii de la LPS Alba Iulia, pregătiți de prof. Daniela Bob, au obținut rezultate remarcabile, recent, la Cupa Miercurea Ciuc. Sportivii din Cetatea Marii Uniri au cucerit 17 medalii, dintre care 4 medalii de aur, 8 medalii de argint și 5 medalii de bronz.

Citește și: Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, salbă de medalii la Cupa Banatul de la Reșița | Aur pentru Ilinca Ileană-Pienariu, Mihai Stănilă, Nicolas Dan, Ștefan Nechita-Vesa și Andrea Zsebe

LPS Alba Iulia a fost reprezentat de 13 concurenți, această întrecere însemnând un prilej potrivit de verificare în vederea participării la Campionatelor Naționale. Concursul ajuns la a cincea ediție și disputat în Bazinul „Csiki Csobbano” a avut o participare numeroasă la start regăsindu-se 460 de sportivi care au reprezentat 38 de cluburi.

Înotătorii albaiulieni au avut prestații promițătoare în perspectiva competițiilor următoare, realizând performanțe de timp îmbunătățite.

Participarea la concurs a fost posibilă datorită sprijinului părinților copiilor, cărora doresc să le mulțumesc pe această cale”, a transmis Daniela Bob. S-au clasat pe podium următorii:

*Mihai Stănilă (9 ani): două medalii de aur în probele de 200 metru liber și 50 m bras; 3 medalii de argint la 50 m spate, 50 m fluture și 50 m liber;

*Lorand Palfi (11 ani): două medalii de aur la 50 m bras și 100 m bras; o medalie de argint la 200 m bras; o medalie de bronz la 100 m liber; locul 4 la 50 m spate și locul 6 la 200 m mixt;

*Andrea Zsebe (15 ani): 4 medalii de argint la 50 m bras, 100 m bras, 200 m bras și 200 m mixt; locul 4 la 50 m spate; locul 5 la 50 m fluture;

*Antonia Vecsei (cadete, 13 ani): două medalii de bronz la 50 m spate și 200 m spate; locul 4 la 100 m spate; locul 5 la 100 m fluture;

*Ștefan Nechita-Vesa (cadeți, 12 ani): o medalie de bronz la 100 m fluture; locul 4 la 50 m fluture și 200 m mixt; locul 5 la 50 m bras, 200 m bras și 100 m liber; locul 6 la 100 m bras; locul 7 la 50 m liber;

*Alexandra Lefter (cadeți, 12 ani): o medalie de bronz la 200 m spate; locul 4 la 50 m spate și 100 m spate; locul 6 la 100 m fluture; locul 8 la 200 m mixt.

S-a mai clasat în primii opt și Patric Zgîia (băieți, 9 ani) – pe locul 8 în probele de 200 m liber si 50 m spate.

Au mai concurat, cu rezultate bune, Ema Cica (cadete 13 ani), Irimie Zian, Victor Popovici, Natalia Neagu și Patricia Frâncu (toți 10 ani), Catarina Pohontiu (9 ani).

