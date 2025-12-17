Lovitură grea pentru șoferii cu mașini vechi: Impozitele ar urma să fie majorate drastic de la 1 ianuarie 2026. Ce pregătește Guvernul
Ministerul de Interne a centralizat toate datele despre mașinile din România, prin intermediul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Ele urmează să fie trimise către toate prefecturile din țară.
Primăriile vor avea acces la istoricul automobilului și la noile clasificări privind norma de poluare, ceea ce va genera un nou sistem de calcul al impozitului auto, pe baza datelor.
Măsura este una complementară, pentru că la Guvern se adoptă OUG prin care toate primăriile vor fi obligate să crească impozitele și taxele pe locuințe și pe mașini cu până la 80%.
În aceste condiții, în special șoferii care dețin autovehicule mai vechi sau cu normă de poluare ridicată ori capacitate cilindrică mare se pot aștepta ca, începând cu 1 ianuarie 2026, să achite un impozit semnificativ mai mare decât cel actual, potrivit ȘtiriPeSurse.
Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, a finalizat procesul de centralizare a datelor referitoare la norma de poluare a vehiculelor, conform prevederilor Legii 239 din 2025, care stabilește măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și aduce modificări și completări unor acte normative.
Datele referitoare la vehiculele înmatriculate în fiecare unitate administrativ-teritorială din țară vor fi transmise Instituției Prefectului din fiecare județ, precum și Municipiului București, vineri, 19 decembrie 2025.
Începând de a doua zi, sâmbătă, 20 decembrie 2025, reprezentanții primăriilor vor putea prelua aceste informații de la prefecturile județene, în conformitate cu atribuțiile legale care le revin.
Datele sunt transmise în condiții de securitate, respectând protocoalele specifice și prevederile privind protecția datelor personale.
Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a organizat astăzi, 17 decembrie 2025, o ședință prin videoconferință cu prefecții, pentru a detalia mecanismul de transmitere a informațiilor.
,,Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a comunica, Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanţelor publice hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării.
(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanţelor publice sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție socială, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.
(4) Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, se reia la data la care autoritățile administrației publice locale fac dovada aprobării hotărârii consiliului local/Consiliului General al Municipiului București pentru anul fiscal 2026.”, arată draftul de OUG potrivit sursei citate.
