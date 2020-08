Lorin Tătar, absolventul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, prima medie de admitere la Infanterie, în cadrul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu

Într-o postare publicată în mediul online, Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a dorit să facă public performanța deosebită de care un tânăr absolvent al instituției lor s-a bucurat recent.

„Absolventul Lorin Tătar a avut cea mai mare medie de admitere, 9,40, la arma Infanterie din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu.

Proaspăt student, Lorin spune că în liceul militar și-a însușit ceea ce îl va ajuta să se formeze în cariera pe care și-a ales-o. A optat pentru infanterie deoarece această armă combină trei factori importanți: patriotismul, pregătirea militară și sportul.

„În cei 4 ani petrecuți în colegiul militar am creionat amintiri veșnic întipărite în memoria și sufletul meu. Colegii deosebiți, dascălii devotați și atenți, cadrele militare implicate puternic în dezvoltarea noastră au contribuit cu devotament în drumul meu spre a deveni student militar.

În ultimul an, gândindu-mă serios la viitoarea mea carieră, deși având numeroase opțiuni, am ales Infanteria deoarece această armă oferă oportunitatea de a regăsi în concordanță patriotismul, pregătirea militară și sportul, reprezentând factori importanți în cariera de succes care mă va aștepta la finalul studiilor academice”, a spus Lorin.

Felicitări, Lorin, pentru un început excelent! Îți dorim mult succes în continuare!”, a scris Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia.