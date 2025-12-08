LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 decembrie 2025: 548 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 decembrie 2025: 548 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0731900600
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976
ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0723146931
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
ALBA IULIA GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 0786191650
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7 0258811646
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0745645001
ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 [email protected]
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA ARMONI LAND PSIHOLOG 2 0744860143
ALBA IULIA ARMONI LAND TERAPEUT OCUPATIONAL 1 0744860143
ALBA IULIA ARMONI LAND LOGOPED 1 0744860143
ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0263708010
ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MANAGER PROIECT 1 0263708010
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0254206600
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0365404203
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES AGENT HIDROTEHNIC 1 0265260289
ALBA IULIA SC KANI CLUB SRL AJUTOR OSPATAR 4 0753834181
ALBA IULIA SERALY KEB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747188167
ALBA IULIA DULCESA SRL COFETAR 1 0745925181
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 [email protected]
ALBA IULIA AZ BUILDER SRL LACATUS-MONTATOR 7 0725693725
ALBA IULIA AZ BUILDER SRL SUDOR 7 0725693725
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 7 0740195535
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535
ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0759643342
ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0759643342
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744357709
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL MANAGER DE ZONA 1 0372568911
ALBA IULIA ALE SMART CLEAN SRL MANAGER 1 0775231457
ALBA IULIA ALE SMART CLEAN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 3 0775231457
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794
ALBA IULIA BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS MANAGER 1 0725051820
ALBA IULIA BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 1 0725051820
ALBA IULIA BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0725051820
ALBA IULIA BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS FUNCTIONAR DOCUMENTARE 1 0725051820
ALBA IULIA TECHSMART LABS SRL PROGRAMATOR AJUTOR 1 0749140261
ALBA IULIA TECHSMART LABS SRL DEZVOLTATOR DE E-LEARNING 1 0749140261
ALBA IULIA TECHSMART LABS SRL TEHNICIAN RESURSE UMANE 1 0749140261
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0745645001
ALBA IULIA Rwork one srl MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0762118072
ALBA IULIA SC ORGANIC BAKERY SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740195810
ALBA IULIA SC ORGANIC BAKERY SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0740195810
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055
ALBA IULIA Restart Market Social SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0752962088
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745209939
ALBA IULIA Rework one srl MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0762118072
ALBA IULIA Restart Market Social SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0752962088
ALBA IULIA Restart Market Social SRL AGENT COMERCIAL 1 0752962088
ALBA IULIA Restart Market Social SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE GESTIUNE MIJLOACE SI UTILAJE 1 0752962088
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA PRO SOLUTIONS SRL CASIER 2 0736201202
ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0728108116
ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0728108116
ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL Inginer horticultor 1 0728108116
ALBA IULIA LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 7 0744654454
ALBA IULIA S.C GO PLAY RENTALS S.R.L MANAGER 1 0722181769
ALBA IULIA S.C GO PLAY RENTALS S.R.L ASISTENT MANAGER 1 0722181769
ALBA IULIA S.C GO PLAY RENTALS S.R.L AGENT SERVICII CLIENT 1 0722181769
ALBA IULIA S.C GO PLAY RENTALS S.R.L SPECIALIST MARKETING 1 0722181769
ALBA IULIA COMPLETE DENTAL S.R.L. MANAGER 1 0745101706
ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0728014600
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL LACATUS MECANIC 1 0728014600
ALBA IULIA COMPLETE DENTAL S.R.L. MEDIC STOMATOLOG 1 0745101706
ALBA IULIA COMPLETE DENTAL S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0745101706
ALBA IULIA COMPLETE DENTAL S.R.L. RECEPTIONIST 1 0745101706
ALBA IULIA COMPLETE DENTAL S.R.L. CONTABIL 1 0745101706
ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL MANAGER 1 0788896111
ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 0788896111
ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0788896111
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER RETELE ELECTRICE 2 0744357709
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0264205069
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES LACATUS MECANIC 1 0265260289
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
IGHIU GEOSTRUCT ALBA DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0775231457
IGHIU GEOSTRUCT ALBA TOPOGRAF 1 0775231457
IGHIU ZIMAF SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0731012494
IGHIU ZIMAF SRL BUCATAR 1 0731012494
IGHIU ZIMAF SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731012494
IGHIU S.C TRAFIQ S.R.L ADMINISTRATOR 1 0754791468
IGHIU S.C TRAFIQ S.R.L AGENT SERVICII CLIENT 1 0754791468
IGHIU S.C TRAFIQ S.R.L TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 0754791468
IGHIU S.C TRAFIQ S.R.L Specialist marketing online 1 0754791468
MICESTI GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL MANAGER 1 0726121599
SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0726121599
SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL TEHNICIAN MECANIC 1 0726121599
SARD SC VARVARA CONS SRL ADMINISTRATOR 1 0765895326
SARD SC VARVARA CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0765895326
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL MASINIST LA ALTE MASINI FIXE DE TRANSPORT PE ORIZONTALA SI VERTICALA 1 0743016221
AIUD CASA HATEGAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0742212343
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102
AIUD ECOTURA VERDE SRL GHID DE TURISM 1 0748913764
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 [email protected]
AIUD ECOTURA VERDE SRL AGENT DE ASISTENTA TURISTICA 1 0748913764
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 10 0744693292
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0743393812
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL DISPECER 1 0743393812
LOPADEA NOUA S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L MANAGER 1 0743666553
LOPADEA NOUA S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L Organizator evenimente 1 0743666553
LOPADEA NOUA S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L ASISTENT MANAGER 1 0743666553
LOPADEA NOUA S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0743666553
LOPADEA NOUA S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L ADMINISTRATOR 1 0744331379
LOPADEA NOUA S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI
MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0744331379
LOPADEA NOUA S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0744331379
LOPADEA NOUA S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L SPECIALIST MARKETING 1 0744331379
MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0723815279
TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MANAGER 1 0723815279
TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0723815279
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ DEVICA SOLUTIONS S.R.L. MANAGER DE PRODUS 1 0787202534
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0751399077
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. ADMINISTRATOR 1 0751399077
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0751399077
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. SEF DEPARTAMENT LOGISTICA 1 0751399077
BLAJ AFAQ & AGHA S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0753526742
BIIA PIZZERIA TARANEASCA SRL BUCATAR 1 0749015179
JIDVEI JIDVEI SRL FILIALA ALBA Inginer horticultor 1 [email protected]
LUNCA SC SELMAR WASH SRL SPECIALIST MARKETING 1 0754228083
LUNCA SC SELMAR WASH SRL SECRETARA 1 0754228083
SANMICLAUS Emma Invest SRL ADMINISTRATOR 1 0762133710
SANMICLAUS Emma Invest SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0762133710
SANMICLAUS Emma Invest SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0762133710
VALEA LUNGA QUANTIC WASH SRL CONTABIL 1 0786184005
VALEA LUNGA QUANTIC WASH SRL SPALATOR VEHICULE 1 0786184005
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI Gustul Binelui SRL VÂNZATOR 3 0728850132
CAMPENI Gustul Binelui SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0728850132
CAMPENI Gustul Binelui SRL MANAGER 1 0728850132
CAMPENI Gustul Binelui SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 1 0728850132
CAMPENI Gustul Binelui SRL SPECIALIST MARKETING 1 0728850132
CAMPENI Gustul Binelui SRL FACTURIST 1 0728850132
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0735417292
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1 0744612264
ABRUD SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
COCESTI SC JOANA & KEVIN SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0766311862
COCESTI SC JOANA & KEVIN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0766311862
COCESTI SC JOANA & KEVIN SRL MENAJERA 1 0766311862
DEALU FERULUI SC MARIUS AUTOCENTER SRL SPALATOR VEHICULE 1 0756899714
LUPSA S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L ADMINISTRATOR 1 0757049244
LUPSA S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0757049244
LUPSA S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0757049244
LUPSA S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L AGENT DE VÂNZARI 1 0757049244
LUPSA S.C BOXIFY S.R.L ADMINISTRATOR 1 0756602426
LUPSA S.C BOXIFY S.R.L Specialist marketing online 1 0756602426
LUPSA S.C BOXIFY S.R.L AGENT DE VÂNZARI 1 0756602426
LUPSA S.C BOXIFY S.R.L EXPERT ÎN CONDUCEREA SI ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE MENTENANTA 1 0756602426
MODOLESTI ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L SPALATOR VEHICULE 2 0760259525
MODOLESTI ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 0760259525
PONOR MIRA EVENTS S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 0775231457
PONOR MIRA EVENTS S.R.L. MANAGER 1 0775231457
SALCIUA DE JOS MIKA DANA CAFE BAR S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0763758322
SALCIUA DE JOS MIKA DANA CAFE BAR S.R.L. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 0763758322
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA OSPATAR (CHELNER) 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA MANAGER 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BUCATAR 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA AJUTOR BUCATAR 1 0744902683
ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BARMAN 1 0744902683
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0741073148
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560
CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427
CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564
CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879
CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL MAGAZINER 1 [email protected]
CUGIR MOTORHELP SERVICE ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE VOPSITOR AUTO 1 0761133811
CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0766630863
CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 4 0735845720
CUGIR PATISERIE ȚUPI SRL BRUTAR 1 0758357608
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0769237686
SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0769237686
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL SUDOR 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 0766258090
SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL LACATUS MECANIC 1 0766258090
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0743530293
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0743530293
SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743530293
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL COSMETICIAN 1 0763744679
SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL SECRETARA 1 0763744679
SIBOT INTERIOR EXPERT SRL ZUGRAV 2 0775231457
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 0745580122
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0756064618
SEBES LIBRARIA DANIELA SRL GRAFICIAN 1 0743199310
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. UNGATOR-GRESOR 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0724232863
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0743515200
SEBES STAR COMPANY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0748806367
SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779
SEBES TRANS AVRAM SRL PAZNIC 1 0258730779
SEBES RECHEA CONCEPT S.R.L. CASIER 1 0740099788
SEBES FLID CONSTRUCT SRL ELECTRONIST TELECOMUNICATII 1 0740175209
DAIA ROMANA SC NEL & UTU PROFESIONAL ZIDAR PIETRAR 1 0761625107
DAIA ROMANA SMART PERSPECTIVE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0769772189
DAIA ROMANA SMART PERSPECTIVE SRL EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 3 0769772189
DEAL CALNIC IMPACT AUTO ALEX S.R.L ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0768250974
DEAL CALNIC IMPACT AUTO ALEX S.R.L MECANIC AUTO 1 0768250974
DEAL CALNIC IMPACT AUTO ALEX S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0768250974
DOBRA A N SERV TIME S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0766451968
PIANU DE JOS ECO SOBE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0755724501
PIANU DE JOS ECO SOBE SRL MANAGER 1 0755724501
PIANU DE JOS ECO SOBE SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755724501
SUGAG TRANSALPINA CARN S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744597101
SUGAG TRANSALPINA CARN S.R.L. OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR 3 0744597101
SUGAG IOANIS FOREST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0740033621
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744602188
VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744602188
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0751631980
VAMA SEACA Grozav Home SRL MANAGER 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL MENAJERA 1 0749484737
