LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 decembrie 2025: 548 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149

ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394

ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0731900600

ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240

ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240

ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 2 0744961976

ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744961976

ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976

ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0723146931

ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642

ALBA IULIA GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 0786191650

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103

ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7 0258811646

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0745645001

ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 [email protected]

ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582

ALBA IULIA ARMONI LAND PSIHOLOG 2 0744860143

ALBA IULIA ARMONI LAND TERAPEUT OCUPATIONAL 1 0744860143

ALBA IULIA ARMONI LAND LOGOPED 1 0744860143

ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0263708010

ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MANAGER PROIECT 1 0263708010

ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0254206600

ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0365404203

ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289

ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES AGENT HIDROTEHNIC 1 0265260289

ALBA IULIA SC KANI CLUB SRL AJUTOR OSPATAR 4 0753834181

ALBA IULIA SERALY KEB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747188167

ALBA IULIA DULCESA SRL COFETAR 1 0745925181

ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 [email protected]

ALBA IULIA AZ BUILDER  SRL LACATUS-MONTATOR 7 0725693725

ALBA IULIA AZ BUILDER  SRL SUDOR 7 0725693725

ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 7 0740195535

ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535

ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0759643342

ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0759643342

ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744357709

ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0744357709

ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709

ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL MANAGER DE ZONA 1 0372568911

ALBA IULIA ALE SMART CLEAN SRL MANAGER 1 0775231457

ALBA IULIA ALE SMART CLEAN SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 3 0775231457

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794

ALBA IULIA BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS MANAGER 1 0725051820

ALBA IULIA BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 1 0725051820

ALBA IULIA BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0725051820

ALBA IULIA BBS – BETTER BUSINESS SOLUTIONS FUNCTIONAR DOCUMENTARE 1 0725051820

ALBA IULIA TECHSMART LABS SRL PROGRAMATOR AJUTOR 1 0749140261

ALBA IULIA TECHSMART LABS SRL DEZVOLTATOR DE E-LEARNING 1 0749140261

ALBA IULIA TECHSMART LABS SRL TEHNICIAN RESURSE UMANE 1 0749140261

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0745645001

ALBA IULIA Rwork one srl MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0762118072

ALBA IULIA SC ORGANIC BAKERY SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740195810

ALBA IULIA SC ORGANIC BAKERY SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0740195810

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055

ALBA IULIA Restart Market Social SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0752962088

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745209939

ALBA IULIA Rework one srl MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0762118072

ALBA IULIA Restart Market Social SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0752962088

ALBA IULIA Restart Market Social SRL AGENT COMERCIAL 1 0752962088

ALBA IULIA Restart Market Social SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE GESTIUNE MIJLOACE SI UTILAJE 1 0752962088

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055

ALBA IULIA PRO SOLUTIONS SRL CASIER 2 0736201202

ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0728108116

ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0728108116

ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL Inginer horticultor 1 0728108116

ALBA IULIA LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 7 0744654454

ALBA IULIA S.C GO PLAY RENTALS S.R.L MANAGER 1 0722181769

ALBA IULIA S.C GO PLAY RENTALS S.R.L ASISTENT MANAGER 1 0722181769

ALBA IULIA S.C GO PLAY RENTALS S.R.L AGENT SERVICII CLIENT 1 0722181769

ALBA IULIA S.C GO PLAY RENTALS S.R.L SPECIALIST MARKETING 1 0722181769

ALBA IULIA COMPLETE DENTAL S.R.L. MANAGER 1 0745101706

ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0728014600

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL LACATUS MECANIC 1 0728014600

ALBA IULIA COMPLETE DENTAL S.R.L. MEDIC STOMATOLOG 1 0745101706

ALBA IULIA COMPLETE DENTAL S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0745101706

ALBA IULIA COMPLETE DENTAL S.R.L. RECEPTIONIST 1 0745101706

ALBA IULIA COMPLETE DENTAL S.R.L. CONTABIL 1 0745101706

ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL MANAGER 1 0788896111

ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 0788896111

ALBA IULIA SC GARDEN FLESER DESIGN SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0788896111

ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER RETELE ELECTRICE 2 0744357709

ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0264205069

ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES LACATUS MECANIC 1 0265260289

DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964

DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284

IGHIU GEOSTRUCT ALBA DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0775231457

IGHIU GEOSTRUCT ALBA TOPOGRAF 1 0775231457

IGHIU ZIMAF SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0731012494

IGHIU ZIMAF SRL BUCATAR 1 0731012494

IGHIU ZIMAF SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731012494

IGHIU S.C TRAFIQ S.R.L ADMINISTRATOR 1 0754791468

IGHIU S.C TRAFIQ S.R.L AGENT SERVICII CLIENT 1 0754791468

IGHIU S.C TRAFIQ S.R.L TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1 0754791468

IGHIU S.C TRAFIQ S.R.L Specialist marketing online 1 0754791468

MICESTI GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232

SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917

SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917

SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917

SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL MANAGER 1 0726121599

SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0726121599

SARD SC PREFABRICATE BODEA SRL TEHNICIAN MECANIC 1 0726121599

SARD SC VARVARA CONS SRL ADMINISTRATOR 1 0765895326

SARD SC VARVARA CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0765895326

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102

AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031

AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743016221

AIUD GEORGIA CATERING SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0743016221

AIUD GEORGIA CATERING SRL MASINIST LA ALTE MASINI FIXE DE TRANSPORT PE ORIZONTALA SI VERTICALA 1 0743016221

AIUD CASA HATEGAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0742212343

AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102

AIUD ECOTURA VERDE SRL GHID DE TURISM 1 0748913764

AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 [email protected]

AIUD ECOTURA VERDE SRL AGENT DE ASISTENTA TURISTICA 1 0748913764

GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 10 0744693292

GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290

GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0743393812

GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL DISPECER 1 0743393812

LOPADEA NOUA S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L MANAGER 1 0743666553

LOPADEA NOUA S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L Organizator evenimente 1 0743666553

LOPADEA NOUA S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L ASISTENT MANAGER 1 0743666553

LOPADEA NOUA S.C EVENIMENTE CU ZAMBET S.R.L ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0743666553

LOPADEA NOUA S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L ADMINISTRATOR 1 0744331379

LOPADEA NOUA S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0744331379

MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0744331379

LOPADEA NOUA S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0744331379

LOPADEA NOUA S.C SOCIAL TOTAL CONSTRUCT S.R.L SPECIALIST MARKETING 1 0744331379

MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044

SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044

TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0723815279

TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MANAGER 1 0723815279

TELNA SC MONIQUE EXCAVATII SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0723815279

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031

BLAJ DEVICA SOLUTIONS S.R.L. MANAGER DE PRODUS 1 0787202534

BLAJ EVENTCRIS S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0751399077

BLAJ EVENTCRIS S.R.L. ADMINISTRATOR 1 0751399077

BLAJ EVENTCRIS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0751399077

BLAJ EVENTCRIS S.R.L. SEF DEPARTAMENT LOGISTICA 1 0751399077

BLAJ AFAQ & AGHA S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0753526742

BIIA PIZZERIA TARANEASCA SRL BUCATAR 1 0749015179

JIDVEI JIDVEI SRL FILIALA ALBA Inginer horticultor 1 [email protected]

LUNCA SC SELMAR WASH SRL SPECIALIST MARKETING 1 0754228083

LUNCA SC SELMAR WASH SRL SECRETARA 1 0754228083

SANMICLAUS Emma Invest SRL ADMINISTRATOR 1 0762133710

SANMICLAUS Emma Invest SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0762133710

SANMICLAUS Emma Invest SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0762133710

VALEA LUNGA QUANTIC WASH SRL CONTABIL 1 0786184005

VALEA LUNGA QUANTIC WASH SRL SPALATOR VEHICULE 1 0786184005

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498

CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264

CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264

CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292

CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292

CAMPENI Gustul Binelui SRL VÂNZATOR 3 0728850132

CAMPENI Gustul Binelui SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0728850132

CAMPENI Gustul Binelui SRL MANAGER 1 0728850132

CAMPENI Gustul Binelui SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 1 0728850132

CAMPENI Gustul Binelui SRL SPECIALIST MARKETING 1 0728850132

CAMPENI Gustul Binelui SRL FACTURIST 1 0728850132

CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0735417292

CAMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1 0744612264

ABRUD SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233

ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137

COCESTI SC JOANA &amp; KEVIN SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0766311862

COCESTI SC JOANA &amp; KEVIN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0766311862

COCESTI SC JOANA &amp; KEVIN SRL MENAJERA 1 0766311862

DEALU FERULUI SC MARIUS AUTOCENTER SRL SPALATOR VEHICULE 1 0756899714

LUPSA S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L ADMINISTRATOR 1 0757049244

LUPSA S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0757049244

LUPSA S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0757049244

LUPSA S.C CLEANHEART SERVICES S.R.L AGENT DE VÂNZARI 1 0757049244

LUPSA S.C BOXIFY S.R.L ADMINISTRATOR 1 0756602426

LUPSA S.C BOXIFY S.R.L Specialist marketing online 1 0756602426

LUPSA S.C BOXIFY S.R.L AGENT DE VÂNZARI 1 0756602426

LUPSA S.C BOXIFY S.R.L EXPERT ÎN CONDUCEREA SI ORGANIZAREA ACTIVITATILOR DE MENTENANTA 1 0756602426

MODOLESTI ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L SPALATOR VEHICULE 2 0760259525

MODOLESTI ÎNTREGALDE WILD TOUR S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 0760259525

PONOR MIRA EVENTS S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 0775231457

PONOR MIRA EVENTS S.R.L. MANAGER 1 0775231457

SALCIUA DE JOS MIKA DANA CAFE BAR S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0763758322

SALCIUA DE JOS MIKA DANA CAFE BAR S.R.L. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 0763758322

ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148

ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA OSPATAR (CHELNER) 1 0744902683

ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA MANAGER 1 0744902683

ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BUCATAR 1 0744902683

ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA AJUTOR BUCATAR 1 0744902683

ZLATNA PIVNITA DOMNEASCA BARMAN 1 0744902683

ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0741073148

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243

CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560

CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560

CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560

CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427

CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427

CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048

CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048

CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048

CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564

CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564

CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879

CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879

CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879

CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879

CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879

CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879

CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378

CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378

CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378

CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560

CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]

CUGIR SOLPOP DISTRIBUTION SRL MAGAZINER 1 [email protected]

CUGIR MOTORHELP SERVICE ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 2 0761133811

CUGIR MOTORHELP SERVICE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 2 0761133811

CUGIR MOTORHELP SERVICE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0761133811

CUGIR MOTORHELP SERVICE VOPSITOR AUTO 1 0761133811

CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0766630863

CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 4 0735845720

CUGIR PATISERIE ȚUPI SRL BRUTAR 1 0758357608

SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0769237686

SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0769237686

SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0769237686

SALISTEA SC SPA JET SALISTEA SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0769237686

SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0766258090

SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL SUDOR 1 0766258090

SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE 1 0766258090

SALISTEA SC GEO FIER SUD SRL LACATUS MECANIC 1 0766258090

SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0743530293

SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0743530293

SALISTEA SC ECOLEMN CONSTRUCT DIANA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743530293

SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0763744679

SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0763744679

SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL COSMETICIAN 1 0763744679

SALISTEA SC BODY SCULPT CENTER SRL SECRETARA 1 0763744679

SIBOT INTERIOR EXPERT SRL ZUGRAV 2 0775231457

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]

SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243

SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467

SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642

SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 0745580122

SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0756064618

SEBES LIBRARIA DANIELA SRL GRAFICIAN 1 0743199310

SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. UNGATOR-GRESOR 1 0724232863

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0724232863

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0724232863

SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0724232863

SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0743515200

SEBES STAR COMPANY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0748806367

SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779

SEBES TRANS AVRAM SRL PAZNIC 1 0258730779

SEBES RECHEA CONCEPT S.R.L. CASIER 1 0740099788

SEBES FLID CONSTRUCT SRL ELECTRONIST TELECOMUNICATII 1 0740175209

DAIA ROMANA SC NEL & UTU PROFESIONAL ZIDAR PIETRAR 1 0761625107

DAIA ROMANA SMART PERSPECTIVE SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0769772189

DAIA ROMANA SMART PERSPECTIVE SRL EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 3 0769772189

DEAL CALNIC IMPACT AUTO ALEX S.R.L ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0768250974

DEAL CALNIC IMPACT AUTO ALEX S.R.L MECANIC AUTO 1 0768250974

DEAL CALNIC IMPACT AUTO ALEX S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0768250974

DOBRA A N SERV TIME S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0766451968

PIANU DE JOS ECO SOBE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0755724501

PIANU DE JOS ECO SOBE SRL MANAGER 1 0755724501

PIANU DE JOS ECO SOBE SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755724501

SUGAG TRANSALPINA CARN S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744597101

SUGAG TRANSALPINA CARN S.R.L. OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR 3 0744597101

SUGAG IOANIS FOREST SRL MANIPULANT MARFURI 1 0740033621

VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]

VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744602188

VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744602188

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980

TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0751631980

VAMA SEACA Grozav Home SRL MANAGER 1 0749484737

VAMA SEACA Grozav Home SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0749484737

VAMA SEACA Grozav Home SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0749484737

VAMA SEACA Grozav Home SRL MENAJERA 1 0749484737

