LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 3 DECEMBRIE 2024: 453 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 3 DECEMBRIE 2024: 453 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 decembrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA SIMBA INVEST MANIPULANT MARFURI 3 0731732006
ALBA IULIA APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 20 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712
ALBA IULIA MATIN MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0258811410
ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887
ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 6 0741116799
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646
ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744654454
ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0258814491
ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 10 0258814491
ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA PSIHOLOG 1 0749381977
ALBA IULIA ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA ORGANIZATOR/CONCEPTOR/CONSULTANT FORMARE 8 0258814227
ALBA IULIA SC VESAVET SRL MEDIC VETERINAR 1 [email protected]
ALBA IULIA SC VESAVET SRL TEHNICIAN VETERINAR 2 [email protected]
ALBA IULIA SC VESAVET SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
ALBA IULIA ASOCIATIA CRESTEM FRUMOS ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744627922
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL CONDUCATOR AUTOSPECIALA 2 0258842275
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2 0732160798
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 8 0756101055
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA CASIER 1 0212067400
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL AJUTOR BUCATAR 1 0258810234
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0269215689
ALBA IULIA CEC BANK SA MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 1 0213111119
ALBA IULIA ECOREC ALBA SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0745031545
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 PAZNIC 2 0258806130
ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 3 0786222055
ALBA IULIA DENIZ INTER GLOBAL S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 6 0749922928
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0728014600
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 SEF SERVICIU VOLUNTAR/PRIVAT PENTRU SITUATII DE URGENTA 1 0258806130
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0258806130
ALBA IULIA APACTTA SA LABORANT APA POTABILA 1 0258834493
ALBA IULIA PROKAL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0732152000
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 5 0723536565
ALBA IULIA FILKRIS CONS SRL SECRETARA 1 0748571240
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 3 0723536565
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 3 0723536565
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0723536565
ALBA IULIA INCUBA REPRODUCTION SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0744639757
ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212038100
ALBA IULIA DR.MAX S.R.L. REPREZENTANT COMERCIAL 1 0213017474
ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 4 0269215689
ALBA IULIA VIA COM SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744605700
ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL AGENT TURISM DE AFACERI 1 0770901090
ALBA IULIA ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4 0258806501
ALBA IULIA THERAPY CENTER FIZIOTERAPIE FEMEIE DE SERVICIU 1 0721872882
ALBA IULIA AREMY GRILL S.R.L. UCENIC 1 0728825125
ALBA IULIA ALBANIAN MARKETING SRL PROGRAMATOR 1 0746698777
ALBA IULIA E.ON ASIST COMPLET S.A. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0786511460
ALBA IULIA E.ON ASIST COMPLET S.A. MAISTRU ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI-UNELTE, UTILITATI, SERVICE, PROTOTIPURI 1 0786511460
ALBA IULIA SC ALBACOM BIZ SRL AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1 0722206382
ALBA IULIA TREVIT SRL SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0724231005
CIUGUD AIMEDESIGN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745587799
CIUGUD EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0735545122
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2 0745353599
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 4 0721367218
OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0721367218
SARD GENI CONS IEZER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 7 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 0268334163
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0731014301
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0731014301
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL PAVATOR 5 0731014301
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 0268334163
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 15 0258861661
AIUD PAPABOX SRL PIZZAR 1 0743175729
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 1 0268334163
AIUD VANGAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0740903545
AIUD LUK DE LUX SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0744709382
AIUD GALWAY SPORT SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258865646
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725
AIUD FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212038100
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2 0722672725
MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0749229918
MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0749229918
MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 1 0749229918
OIEJDEA ALBALACT SA INGINER AUTOMATIST 1 0756152261
OIEJDEA ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 6 0756152261
OIEJDEA ALBALACT SA INGINER MECANIC 3 0756152261
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0744693292
TEIUS IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0748200044
TEIUS IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0744627674
TEIUS IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ RAI OLTEANU SRL GROPAR 3 0756983263
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC AUTO 1 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC UTILAJ 2 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 3 0358106543
BAIA DE ARIES CRIS AUTOSERVICE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742212262
BAIA DE ARIES CRIS AUTOSERVICE SRL MECANIC AUTO 1 0742212262
CAMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0747264682
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0258771839
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735696178
CAMPENI ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 0746104436
CAMPENI APACTTA SA MECANIC AUTO 1 0258834493
CAMPENI BALEA GYM S.R.L. ECONOMIST-SEF 1 0746563756
FATA-LAZESTI PETRUSE NICOLAIE IOV AGROFERMA PFA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0741013902
LUNCA BISERICII AQUA NRG VIDRA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 742889302
LUPSA GRANCARMIN SRL MENAJERA 5 0752080510
LUPSA GRANPORTODASS SRL MENAJERA 5 0754477444
MATISESTI VALY COSTEA SMART S.R.L. OPERATOR LA COLECTATUL SI MANIPULATUL LEMNULUI 6 [email protected]
RUNC B A PREFABRICATE SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0746160461
RUNC B A PREFABRICATE SRL FIERAR BETONIST 5 0746160461
RUNC B A PREFABRICATE SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 3 0746160461
SALCIUA DE JOS EFES DAVID S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310
SALCIUA DE JOS JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0740019310
SALCIUA DE JOS JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ BRUTAR 1 0740019310
SALCIUA DE JOS EFES DAVID S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310
SALCIUA DE JOS JOLDEȘ CRISTINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ MANIPULANT MARFURI 1 0740019310
ZLATNA ALBA ALUMINIU SRL LACATUS MECANIC 1 0258856027
ZLATNA ALBA ALUMINIU SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258856027
VALEA BISTRII TERMOCONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0258771719
VALEA BISTRII TERMOCONS SRL MOTORIST LA MOTOAGREGATE SI MASINI ÎN SILVICULTURA 1 0258771719
TOMUTESTI DALIAN BELFOREST S.R.L. SECRETARA 1 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR SOFT MEC PRODUCT SRL Tehnician TIC 1 0727718224
CUGIR PATISERIE ȚUPI SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 0758357608
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES XTRACT DESIGN CONCEPT S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0753313277
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 [email protected]
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FAIANTAR 6 0729399259
PETRESTI GOLD UNLIMITED S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 5 0757833709
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
SASCIORI MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0756705950
SEBES CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066
SEBES COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]
SEBES DROKER SRL PREGATITOR PIESE ÎNCALTAMINTE 1 0747559604
SEBES COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 [email protected]
SEBES TEOFARM SRL FARMACIST 2 0258873238
SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0268417372
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 1 0744977004
SEBES LIBRARIA DANIELA SRL GRAFICIAN 1 [email protected]
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]
SEBES LA DOCTORU VET S.R.L. CASIER 1 [email protected]
SEBES SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258731690
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL TEHNICIAN DEVIZIER 1 [email protected]
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Colonel Florin Zecheru, adjunct al ISU Alba, a trecut în rezervă cu drept de pensie după o carieră de peste 31 de ani ca militar
Colonel Florin Zecheru, adjunct al ISU Alba, a trecut în rezervă cu drept de pensie după o carieră de peste 31 de ani ca militar Colonel Florin Zecheru, adjunct al inspectorului șef ISU Alba, a trecut în rezervă după o carieră de peste 31 de ani ca militar. Citește și: FOTO | Avansări în grad […]