LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 29 APRILIE 2025: 494 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 29 APRILIE 2025: 494 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 27 APRILIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA ROBEST COM SRL VÂNZATOR 4 0251417620
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 6 [email protected]
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 2 0756101055
ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744654454
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 5 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 3 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 3 0734115538
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0734115538
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1 0747054712
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0731900600
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 3 0756101055
ALBA IULIA VABRO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0244434203
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL BRUTAR 1 0746033394
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL COFETAR 1 0746033394
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0372133794
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0372133794
ALBA IULIA SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 14 0784102424
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 1 0372133794
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ANALIST SERVICII CLIENT 1 0372133794
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055
ALBA IULIA ECOREC ALBA SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0745031545
ALBA IULIA COSTUMANIA KIDS S.R.L. CROITOR 1 0770181253
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0788364937
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0788364937
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 3 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL MEDIC MEDICINA GENERALA 1 0735177570
ALBA IULIA DALYCAFE S.R.L. BARMAN 1 0745787427
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0254206600
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]
ALBA IULIA ABI ACCOUNTING S.R.L. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744535199
ALBA IULIA MATIAS GROUP SRL PIZZAR 1 0769048243
ALBA IULIA MATIAS GROUP SRL AJUTOR OSPATAR 2 0769048243
ALBA IULIA MATIAS GROUP SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0769048243
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0754388344
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 9 0372568911
ALBA IULIA SC Smart Trend SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0745022022
ALBA IULIA SC Smart Trend SRL INSTALATOR PENTRU SISTEME FOTOVOLTAICE SOLARE 1 0745022022
ALBA IULIA RAMCO SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 2 0741933594
ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
ALBA IULIA DEDEMAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0234513330
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0257216644
ALBA IULIA BIROU EXPERT CONTABIL MIRON VA SECRETAR ECONOMIC (STUDII MEDII) 1 0746254315
ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL FASONATOR PRODUSE CERAMICE 1 0258818900
ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0744654454
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. Tehnician de radiologie si imagistica licentiat 4 0747054712
ALBA IULIA DEDEMAN SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0234513330
ALBA IULIA FILIALA FILANTROPIA ORTODOXA T ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 [email protected]
ALBA IULIA REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258815237
ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA FIL. UNIREA FEMEIE DE SERVICIU 1 0748528909
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0745645001
ALBA IULIA CEC BANK SA ADMINISTRATOR CONT 1 0213111119
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0745645001
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 5 0745645001
ALBA IULIA S.C.D.V.V ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURA 1 0258711623
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 8 0372568911
ALBA IULIA POMAROM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 0744639787
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATR ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0722346560
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0729010745
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0729010745
BARABANT CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745
BARABANT ASOCIATIA\”SFANTUL ANDREI\”BARAB AJUTOR BUCATAR 1 0258818112
CRICAU DE NIROS TRADE INTERNATIONAL ENTREPRISE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743885608
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL PLANIFICATOR 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANAGER DE ZONA 1 0745353599
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 2 [email protected]
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0745353599
DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744565305
DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 3 0744565305
DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 3 0744565305
DRAMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0744565305
IGHIEL NOVAC-ANGHEL GEORGETA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0765404536
OARDA ELIT SRL INGINER MECANIC 1 0721367218
OARDA ELIT SRL MAGAZINER 1 0721367218
OARDA DECORA MONA SRL VÂNZATOR 1 [email protected]
OARDA ELIT SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0721367218
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744709382
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2 0722672725
AIUD S.C.INFRASOILTEST S.R.L MECANIC UTILAJ 2 0775386353
AIUD S.C.INFRASOILTEST S.R.L MECANIC AUTO 1 0775386353
AIUD S.C.INFRASOILTEST S.R.L SUDOR 2 0775386353
AIUD EXCELENT TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0743899485
AIUD GALWAY SPORT SRL LOGISTICIAN GESTIUNE FLUX 1 0258865646
AIUD GALWAY SPORT SRL TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 0258865646
AIUD GALWAY SPORT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0258865646
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0734567031
AIUD CEC BANK SA ADMINISTRATOR CONT 1 0213111119
AIUD CARPET CLEAN AIUD SRL MECANIC AUTO 1 0742868339
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0743016221
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292
GALTIU CRIS DECOR CONSTRUCT SRL ZIDAR RESTAURATOR 1 0742197675
GALTIU CRIS DECOR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0742197675
MUNICIPIUL AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0742212343
RADESTI MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0258861553
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0751086351
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL BIOLOG 1 0740242956
BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0740242956
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
BUCERDEA GRANOASA DOMENIILE AMBROSI CRACIUNEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0724058123
CRACIUNELU DE JOS CUPTORUL DE SUB CURTE SRL BUCATAR 1 0744600175
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 2 0261820700
ABRUD LA GOGU&RAZVI S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0740175289
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 4 0258877555
BAIA DE ARIES ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0748115732
BISTRA OVIDAL STATION S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0742469917
BISTRA KYDLET SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747549115
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 5 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0744612264
CAMPENI MONOPOLIS SA Inginer in productia alimentara 1 [email protected]
CAMPENI SC TRANSMONT TALIDA SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0745641888
CAMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0749223226
LAZURI S.C.ANA & DANIEL FOREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]
ROSIA MONTANA SILINEL TURIST SRL BUCATAR 1 0743863233
ROSIA MONTANA SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233
ROSIA MONTANA SILINEL TURIST SRL AJUTOR BUCATAR 1 0743863233
ROSIA MONTANA PROSPER APUSENI SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0747478347
VALEA BISTRII DUMIMON SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0744365643
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
ORAS CUGIR CAPA LINE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0766598634
SIBOT PRODUSE TRADIȚIONALE DIN ARDEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0358401297
SIBOT PRODUSE TRADIȚIONALE DIN ARDEAL S.R.L. MACELAR 1 0358401297
SIBOT PRODUSE TRADIȚIONALE DIN ARDEAL S.R.L. CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 1 0358401297
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0744162644
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
CUT VALAHIA ECO SUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0745147461
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0729399259
RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 0744393975
RAHAU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744393975
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
SEBES TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. CONTABIL-SEF 1 [email protected]
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC 1 [email protected]
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. SUDOR 1 [email protected]
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 [email protected]
SEBES SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL CONTROLOR CALITATE 1 0752199005
SEBES VABRO RETAIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 6 0244434203
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0756064618
SEBES FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 0212038100
SEBES FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 0212038100
SEBES SANDRA LA POPA ‘ S S.R.L. VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 3 0745141651
SEBES SORY LA POPA`S SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 3 0740061928
SEBES ENVIPCO SOLUTIONS S.R.L. TEHNICIAN MASINI SI UTILAJE 1 0745268302
SEBES PTM CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0748836072
SEBES AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 1 0744977004
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 4 0743515200
SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779
SEBES BADEA GHEORGHE AGRO SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES S.C.CARPATIA REGIA IMPOREX SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]
SEBES RECHEA CONCEPT S.R.L. CASIER 1 0740099788
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 4 0745580122
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Vouchere pentru alimente 2025: Când vor fi încărcate cu prima tranșă
Vouchere pentru alimente 2025: Când vor fi încărcate cu prima tranșă Românii care dețin carduri sociale vor primi prima sumă...
Știrea Zilei
FOTO | Veteranul de război Eleazar Dumitraș, vizitat de geniștii albaiulieni de „Ziua Veteranilor de Război”: Recunoștință pentru curajul, sacrificiul și devotamentul cu care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial
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LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 29 APRILIE 2025: 494 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
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Curier Județean
Cinci premii și mențiuni obținute de elevi din Alba la faza națională a Olimpiadei de Limba Franceză: Cine sunt laureații
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FOTO | Cinci premii speciale pentru elevi din Alba la faza națională a Olimpiadei de Geografie
Cinci premii speciale pentru elevi din Alba la faza națională a Olimpiadei de Geografie În perioada 22-27 apilie 2025, orașul...
Politică Administrație
FOTO | Rută de circulație ocolitoare pentru vehiculele cu tonaj mare la Cricău: Care sunt intențiile administrației locale
Rută de circulație ocolitoare pentru vehiculele cu tonaj mare la Cricău: Care sunt intențiile administrației locale Primăria Cricău intenționează amenajarea...
Cât au cheltuit partidele din Alba din Alianța „România Înainte” în campania electorală: PSD, cel mai mare susținător financiar al lui Crin Antonescu
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Opinii Comentarii
29 aprilie: Ziua Veteranilor de Război, o zi la fel de importantă ca Ziua Națională
29 aprilie: Ziua Veteranilor de Război, o zi la fel de importantă ca Ziua Națională În fiecare an, la 29...
Carduri de energie 2025: Vouchere pentru persoanele vulnerabile, acordate după ridicarea plafonării prețului la energie
Carduri de energie 2025: Vouchere pentru persoanele vulnerabile, acordate după ridicarea plafonării prețului la energie Ministerul muncii va elabora un...