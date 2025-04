ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 27 APRILIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 27 aprilie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primaria mun. Alba Iulia – Medic specialist (medicina de familie), studii superioare Serviciul public de asistenta medicala

– 1 post medic specialist (medicină de familie) în cadrul Serviciului public de asistență medicală aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia

Condițiile specifice de participare la concurs conform fișei postului:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență

– Certificat de medic specialist (medicină de familie) sau adeverință

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor, vizat la zi

– Vechime: minimum 1 an

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, Compartimentul resurse umane şi la nr. de telefon: 0372/586473.

*Primăria oraşului Abrud, judeţul Alba, organizează concurs în baza HG nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si a art. VII al. (2-3) din OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene în vederea ocupării pe perioadă nedetermintă, a unui post unic de executie, de natură contractuală, vacant, durata timpului de lucru de 8 ore/zi Inspector de specialitate gradul IA in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Devoltare Durabilă, Achizitii, Compartiment “Urmarire Executie Lucrari Publice ” din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Abrud, pozitia 49 in statul de functii.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul „stiinte ingineresti”

– vechime în muncă: minim 3 ani;

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisa şi interviul şi va avea loc la sediul Primariei orasului Abrud, str. Piaţa Eroilor, nr. 1, jud. Alba.

Relatii suplimentare privind atributiile postului, bibliografia si continutul dosarului de concurs, se pot obtine la sediul institutiei Primăriei oraşului Abrud, tel 0258780519, e-mail [email protected]

*Spitalul Orășenesc Câmpeni, cu sediul în Câmpeni, Str. Horea nr. 63, jud. Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, și O.U.G. nr. 156/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist specialitatea medicina interna

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Sectia Medicina Interna

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist specialitatea medicina de urgenta

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURA: Compartiment Primire Urgente

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA MEDICINA INTERNA sunt:

• Studii: superioare

• Vechimea minimă în munca: stagiu de rezidentiat terminat

• Vechime minimă în domeniul studiilor: nu se solicită

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului de MEDIC SPECIALIST, SPECIALITATEA MEDICINA DE URGENTA sunt:

• Studii: superioare

• Vechimea minimă în munca: stagiu de rezidentiat terminat

• Vechime minimă în domeniul studiilor: nu se solicită

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul RUNOS, telefon 0258771717, int 17.

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 9 MAI 2025, concurs/examen, pentru ocuparea a doua posturi vacante în statul de funcții , norma intreaga cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată in conformitate cu prevederile Ordinul MS nr.166/2023, functie contractuala de executie, respectiv:

– Un post de medic specialist in OBSTETRICA – GINECOLOGIE.

– Un post de medic specialist in OFTALMOLOGIE

CONDIŢIILE SPECIFICE:

– pentru medic specialist specialitate OBSTETRICA – GINECOLOGIE – studii superioare in specialitatea OBSTETRICA – GINECOLOGIE

– pentru medic specialist specialitate OFTALMOLOGIE – :studii superioare in specialitatea OFTALMOLOGIE

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia acestui anunţ , iar concursul se organizează în maximum 30 de zile de la publicarea anunţului.

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI