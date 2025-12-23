LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 decembrie 2025: 586 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0731900600
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0745766240
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976
ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 2 0723146931
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0745645001
ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 [email protected]
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0365404203
ALBA IULIA SERALY KEB SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747188167
ALBA IULIA AZ BUILDER SRL LACATUS-MONTATOR 3 0725693725
ALBA IULIA AZ BUILDER SRL SUDOR 3 0725693725
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 3 0740195535
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535
ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0759643342
ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0759643342
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL MANAGER DE ZONA 1 0372568911
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0372133794
ALBA IULIA TECHSMART LABS SRL TEHNICIAN RESURSE UMANE 1 0749140261
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0745645001
ALBA IULIA Rework One MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0762118072
ALBA IULIA SC ORGANIC BAKERY SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740195810
ALBA IULIA SC ORGANIC BAKERY SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0740195810
ALBA IULIA Restart Market Social SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0752962088
ALBA IULIA Rework One MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0762118072
ALBA IULIA Restart Market Social SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0752962088
ALBA IULIA Restart Market Social SRL AGENT COMERCIAL 1 0752962088
ALBA IULIA Restart Market Social SRL TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE GESTIUNE MIJLOACE SI UTILAJE 1 0752962088
ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0728108116
ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0728108116
ALBA IULIA ARDEALUL ART ECOLOGY SRL Inginer horticultor 1 0728108116
ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0264205069
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0774015582
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 2 0264205069
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA SC HERMES BM FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]
ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0745204051
ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. PEDAGOG SCOLAR 3 0745204051
ALBA IULIA WEB HELP SRL Specialist marketing online 1 0759621762
ALBA IULIA SC DAPAO SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742659825
ALBA IULIA SC DAPAO SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742659825
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CONTROLOR TEZAUR 1 0372568911
ALBA IULIA TOP HR BUSINESS SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0358103516
ALBA IULIA TOP HR BUSINESS SRL SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0358103516
ALBA IULIA TOP HR BUSINESS SRL ASISTENT MANAGER 1 0358103516
ALBA IULIA ALBA OFFICE SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0790674667
ALBA IULIA ALBA OFFICE SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0790674667
ALBA IULIA ALBA OFFICE SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0790674667
ALBA IULIA MES BULDO SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0790674663
ALBA IULIA MES BULDO SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0790674663
ALBA IULIA MES BULDO SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0790674663
ALBA IULIA MES BULDO SRL SECRETARA 1 0790674663
ALBA IULIA SC DALEA DEVELOPMENT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0767982881
ALBA IULIA SC PRO CLEANER KOVACS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0728156706
ALBA IULIA SC PRO CLEANER KOVACS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0728156706
ALBA IULIA ROMCEA DENT S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 [email protected]
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE BARMAN 1 0755182724
ALBA IULIA PERLA MEX SRL FINISOR-ASAMBLATOR OBIECTE DIN MASE PLASTICE 1 0733672739
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA BUCATAR 2 0720000004
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA AJUTOR BUCATAR 3 0720000004
ALBA IULIA SC TARTAN ECO SRL OPERATOR LA PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 2 0730608242
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 2 [email protected]
ALBA IULIA SC HERMES BM RECEPTIONER DE HOTEL 1 [email protected]
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 2 4021319993
ALBA IULIA DESIGN STUDIO 31 S.R.L. TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0755380910
ALBA IULIA DESIGN STUDIO 31 S.R.L. DESENATOR TEHNIC 1 0755380910
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL MECANIC UTILAJ 1 0766448772
ALBA IULIA SC ONE DESIGN STUDIO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0746882084
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 2 0372568911
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568911
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL Creator de continut online 2 0748397260
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0748397260
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL RECEPTIONIST 1 0748397260
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL ÎNGRIJITOR DE COPII 1 0748397260
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740171899
ALBA IULIA SC IOLAN STONE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0743671934
ALBA IULIA SC IOLAN STONE SRL ZIDAR PIETRAR 1 0743671934
ALBA IULIA SC IOLAN STONE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0743671934
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL COSMETICIAN 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL MANICHIURIST 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL COAFOR 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL RECEPTIONIST 1 0743487262
ALBA IULIA SC ECO PACK SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0771103953
ALBA IULIA SC ECO PACK SRL AMBALATOR MANUAL 3 0771103953
ALBA IULIA SC CMC BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0792201625
BARABANT SOLID WOOD ALBA SRL CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0767647371
BARABANT SOLID WOOD ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0767647371
BARABANT SC CINIX VISION SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0753347585
BARABANT SC CINIX VISION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0753347585
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
IGHIU SC DIEMMORA S.R.L MANAGER 1 0755405786
IGHIU SC DIEMMORA S.R.L FEMEIE DE SERVICIU 1 0755405786
IGHIU KLAUS RUSTIC COTTAGES SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0775231457
IGHIU KLAUS RUSTIC COTTAGES SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 3 0775231457
IGHIU SC ADL SERVICE SRL MANAGER 1 0759060501
IGHIU SC ADL SERVICE SRL MECANIC AUTO 1 0759060501
IGHIU SC ADL SERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0759060501
IGHIU COCO TEST SRL MANAGER 1 0752266996
IGHIU COCO TEST SRL MECANIC AUTO 1 0752266996
IGHIU COCO TEST SRL ELECTRICIAN AUTO 1 0752266996
IGHIU COCO TEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0752266996
IGHIU DIGMASTER MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0787784150
IGHIU DIGMASTER ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0787784150
IGHIU DIGMASTER MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0787784150
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0733829115
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0733829115
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0733829115
MICESTI GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232
MIHALT LINDEEA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0768896832
OARDA SC Sik Stone SRL UCENIC 5 0740867068
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
SARD SC STAY CONCEPT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731096480
SARD SC STAY CONCEPT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0731096480
SARD SC STAY CONCEPT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0731096480
SARD SC ANNA PARK SRL ÎNGRIJITOR DE COPII 2 0742656587
SARD SC ANNA PARK SRL MANAGER 1 0742656587
SARD SC ANNA PARK SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742656587
SARD RELAX WITH US SRL ADMINISTRATOR 1 0748077340
SARD RELAX WITH US SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0748077340
SARD RELAX WITH US SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748077340
SARD RELAX WITH US SRL SPECIALIST MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0748077340
TELNA GEO SERVICE SRL UCENIC 1 0728379591
TELNA TAT AUTO HUB SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0752864677
TELNA TAT AUTO HUB SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0752864677
TELNA TAT AUTO HUB SRL MECANIC AUTO 1 0752864677
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0742212343
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]
AIUD ECOTURA VERDE SRL AGENT DE ASISTENTA TURISTICA 1 0748913764
AIUD GRADINA URBANA PEISAGIST 1 0745538169
AIUD GRADINA URBANA ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0745538169
AIUD GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743016221
CIUMBRUD RESPIRO HUB SRL LUCRATOR PRIN ARTE COMBINATE 1 0751366128
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 3 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0744693292
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL BUCATAR 1 0762862090
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL AJUTOR BUCATAR 1 0762862090
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0762862090
GALDA DE JOS SC STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL MANAGER APROVIZIONARE 1 0764702594
GALDA DE JOS SC STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL AJUTOR BUCATAR 3 0764702594
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL DISPECER 1 0743393812
MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894
BENIC SMART START BENIC S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0730254245
POIANA GALDEI NN ECLAT EVENTS SRL SECRETARA 1 0754357096
POIANA GALDEI NN ECLAT EVENTS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0754357096
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 5 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 3 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 5 0748200044
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL COFETAR 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL PATISER 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0753484141
SANTIMBRU SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL DIRECTOR TEHNIC 1 0754540111
SANTIMBRU SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL MANAGER RESURSE UMANE 1 0754540111
SANTIMBRU SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0754540111
SANTIMBRU SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0754540111
TEIUS NEXT LEVEL SECURITY SRL PAZNIC 1 0724312176
TIBRU RER DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0746569123
TIBRU RER DESIGN SRL MANAGER 1 0746569123
VLADESTI RASFAT DE POVESTE SRL BUCATAR 1 0748913764
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0751399077
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. ADMINISTRATOR 1 0751399077
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0751399077
BLAJ EVENTCRIS S.R.L. SEF DEPARTAMENT LOGISTICA 1 0751399077
BLAJ ROCKGYM MANAGER 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM RECEPTIONIST 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM FEMEIE DE SERVICIU 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM ANTRENOR 1 0753915245
BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL BIOLOG 1 0740242956
BLAJ TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0740242956
BLAJ BOSCH AUTOMOTIVE SRL INGINER MECANIC 1 0356737927
CRACIUNELU DE JOS SC PIZZERIA CRACIUNEL SRL PIZZAR 1 0749535535
CRACIUNELU DE JOS SC PIZZERIA CRACIUNEL SRL AJUTOR BUCATAR 1 0749535535
BUCERDEA VINOASA FISH AND CHILL SOCIAL SRL MANAGER 1 0742277587
BUCERDEA VINOASA FISH AND CHILL SOCIAL SRL BUCATAR 1 0742277587
BUCERDEA VINOASA FISH AND CHILL SOCIAL SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0742277587
BUCERDEA VINOASA FISH AND CHILL SOCIAL SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742277587
JIDVEI JIDVEI SRL FILIALA ALBA Inginer horticultor 1 0258/88188
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1 0744612264
CAMPENI BALEA MEDIA S.R.L. COLATOR PUBLICITAR 1 0745655201
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL MANAGER PROIECT 1 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL ANALIST 1 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 2 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748484842
ABRUD SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
ABRUD SC GOLDEN FLOWER RETREAT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742448364
ABRUD SC GOLDEN FLOWER RETREAT SRL RECEPTIONIST 1 0742448364
ABRUD SC GOLDEN FLOWER RETREAT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742448364
ABRUD SC GOLDEN FLOWER RETREAT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0742448364
ARIESENI SC NEAG OFFROAD SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0757722074
ARIESENI SC NEAG OFFROAD SRL ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 2 0757722074
ARIESENI SC SPALATORIA VISUL TAU SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0749886815
ARIESENI SC SPALATORIA VISUL TAU SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 0749886815
ARIESENI SC SPALATORIA VISUL TAU SRL CALCATOREASA LENJERIE 1 0749886815
BAIA DE ARIES SC DAN BEAUTY SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0754864246
BAIA DE ARIES SC DAN BEAUTY SRL FRIZER 2 0754864246
BAIA DE ARIES SC DAN BEAUTY SRL TELEFONIST 1 0754864246
BAIA DE ARIES SC DAN BEAUTY SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0754864246
BISTRA SC HANUL DACILOR DIN APUSENI SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0747113344
BISTRA SC HANUL DACILOR DIN APUSENI SRL RECEPTIONIST 1 0747113344
BISTRA SC HANUL DACILOR DIN APUSENI SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0747113344
BISTRA CRAFT WOOD ACASA SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0746481868
BISTRA DELI CHOUX SRL DIRECTOR COFETARIE, PATISERIE 1 0752085645
BISTRA DELI CHOUX SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0752085645
BRADEANA TOPO APUSENI SRL MANIPULANT MARFURI 1 0744766080
COCESTI SC JOANA & KEVIN SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0766311862
CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0747681863
CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII MEDII) 2 0747681863
CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0747681863
CULDESTI SC DOR DE MUNTE SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0747681863
FATA LAPUSULUI SC TINY SMART SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742461006
FATA LAPUSULUI SC TINY SMART SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0742461006
FATA LAPUSULUI SC TINY SMART SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742461006
GARDA DE SUS PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 2 0372568911
LUNCA SC SELMAR WASH SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0754228083
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0754228083
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0754228083
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0754228083
LUNCA BISERICII TRADITIE SI BUN GUST SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0742889302
LUNCA BISERICII TRADITIE SI BUN GUST SRL PROGRAMATOR PRODUCTIE 1 0742889302
MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL MANAGER 1 0775231457
MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL MONTATOR APARATE AER CONDITIONAT 1 0775231457
MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL INSTALATOR VENTILARE SI CONDITIONARE APA 1 0775231457
MODOLESTI ECOTERM INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0775231457
NECSESTI SC ESTETISTA SRL COSMETICIAN 1 0748626626
NECSESTI SC ESTETISTA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0748626626
NECSESTI SC ESTETISTA SRL RECEPTIONIST 1 0748626626
NECSESTI SC ESTETISTA SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0748626626
NEMESI SC KATAM SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0728878911
NEMESI SC KATAM SRL CAMERISTA HOTEL 1 0728878911
NEMESI SC KATAM SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0728878911
NEMESI SC KATAM SRL ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII) 1 0728878911
SOHODOL SC TERRABERINEX SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0753375071
SOHODOL SC FOODPACK SRL MANAGER 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL BUCATAR 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL AJUTOR BUCATAR 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL MANAGER APROVIZIONARE 1 0770369265
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
ZLATNA SC BEST BOTTLING SRL OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE) 2 0746124695
ZLATNA SC BEST BOTTLING SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0746124695
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560
CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427
CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564
CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879
CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
CUGIR MOTORHELP SERVICE ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE VOPSITOR AUTO 1 0761133811
CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0766630863
CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 2 0735845720
CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII MEDII) 1 0766630863
CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL Organizator evenimente 1 0766630863
CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL DIRECTOR TEHNIC 1 0766630863
CUGIR OFFROAD & RELOAD SRL LACATUS AMC 1 0766630863
AVRAM IANCU ADRIPAN EUGEN SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 1 0763295873
AVRAM IANCU ADRIPAN EUGEN SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0763295873
AVRAM IANCU SC DOBRA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742987685
AVRAM IANCU SC DOBRA SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0742987685
AVRAM IANCU SC NIS CAZARE SRL ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII MEDII) 1 0742180629
AVRAM IANCU SC NIS CAZARE SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0742180629
ORAS CUGIR SC KEVIN DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0762147301
SALISTEA TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL MANIPULANT MARFURI 1 0764471910
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL COFETAR 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0765563209
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL MANAGER 1 0769723344
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL TÂMPLAR MECANIC LA RINDELUIT 1 0769723344
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0769723344
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. BUCATAR-SEF 1 [email protected]
OCNA MURES BORING PATH SRL MANAGER GENERAL 1 0750272515
OCNA MURES DDR DENT SRL MEDIC STOMATOLOG 1 0743886666
OCNA MURES DDR DENT SRL ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1 0743886666
OCNA MURES DDR DENT SRL REGISTRATOR MEDICAL 1 0743886666
OCNA MURES EUROSIT IMPEX SRL VÂNZATOR 1 0744605733
OCNA MURES STOIA DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0744162644
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0751631980
VAMA SEACA Grozav Home SRL MANAGER 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL MENAJERA 1 0749484737
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0747635467
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0745580122
SEBES DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0756064618
SEBES LIBRARIA DANIELA SRL GRAFICIAN 1 0743199310
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. UNGATOR-GRESOR 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0724232863
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0724232863
SEBES STAR COMPANY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0748806367
SEBES TRANS AVRAM SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0258730779
SEBES TRANS AVRAM SRL PAZNIC 1 0258730779
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SEF FORMATIE 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 5 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 5 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL INGINER MECANIC 2 0358401269
SEBES DROKER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0747559604
SEBES DROKER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0747559604
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747807111
SEBES DROKER SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 1 0747559604
SEBES KROMSA TOTAL CONSTRUCT AJUTOR BUCATAR 1 0743199310
SEBES ALTEX ROMANIA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 4021319993
SEBES RADIANCE CORNER SRL COAFOR 2 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL MANICHIURIST 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL COSMETICIAN 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL MACHIOR 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL RECEPTIONIST 1 0755520048
SEBES ALTEX ROMANIA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 4021319993
SEBES SC LASH AN CO SRL Stilist extensii gene 1 0740478675
SEBES SC LASH AN CO SRL COAFOR STILIST 1 0740478675
SEBES SC LASH AN CO SRL SPECIALIST MARKETING 1 0740478675
SEBES SC LASH AN CO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740478675
SEBESEL PD GLOBAL SRL ADMINISTRATOR 1 0748112063
SEBESEL PD GLOBAL SRL SPALATOR VEHICULE 3 0748112063
SEBESEL PD GLOBAL SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 0748112063
SEBESEL SC DOLCE MELISON SRL COFETAR 1 0752531054
SEBESEL SC DOLCE MELISON SRL DECORATOR PRODUSE COFETARIE 1 0752531054
SEBESEL SC DOLCE MELISON SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0752531054
CAPALNA SC DOMENIILE ZAMORA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0762832800
CAPALNA SC DOMENIILE ZAMORA SRL CAMERISTA HOTEL 2 0762832800
CAPALNA SC DOMENIILE ZAMORA SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 0762832800
DOBRA A N SERV TIME S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0766451968
DOSTAT CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0728244035
DOSTAT CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR Instructor de dans 1 0728244035
DOSTAT CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0728244035
DOSTAT CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0728244035
LANCRAM SERVICII FUNERARE DENDIU S.R.L. Tanatopractor 1 [email protected]
LAZ VERO MOL CAFFE S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0725392759
PIANU DE JOS ECO SOBE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0755724501
PIANU DE JOS ECO SOBE SRL MANAGER 1 0755724501
PIANU DE JOS ECO SOBE SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0755724501
SASCIORI SC ANVA INN SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0742010363
SASCIORI SC ANVA INN SRL Gradinar 1 0742010363
SASCIORI SC ANVA INN SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 0742010363
SASCIORI SC ANVA INN SRL CAMERISTA HOTEL 1 0742010363
STRUNGARI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0751877994
STRUNGARI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL RESPONSABIL DE MEDIU 1 0751877994
STRUNGARI SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL RESPONSABIL AL MANAGEMENTULUI RESPONSABILITATII SOCIALE 1 0751877994
SUGAG TRANSALPINA CARN S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744597101
SUGAG TRANSALPINA CARN S.R.L. OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR 3 0744597101
SUGAG ARDEALU DAN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 769237063
SUGAG AUTO CLEAN ALPINA SRL SPALATOR VEHICULE 1 0743199310
TARTARIA SC V.I.I.S. LUX CARS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0749281888
TARTARIA SC V.I.I.S. LUX CARS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0749281888
TARTARIA SC V.I.I.S. LUX CARS SRL SPALATOR VEHICULE 1 0749281888
VINTU DE JOS CONTI IMPEX SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0744602188
VINTU DE JOS ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0720085887
VURPAR SC COSMINA & FLORIN SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0744661187
VURPAR SC COSMINA & FLORIN SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744661187
