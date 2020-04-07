LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 91 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni și Sebeș. Oferta completă AJOFM
Agenția Judențeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 7 aprilie 2020, în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 91 de posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
ALBA IULIA:
IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0747515437
IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1 0747515437
SC RAMIS AVRAM STRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0745385103
LILI TOUR SRL SUBINGINER MECANIC TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI 1 0770214420
SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745501398
SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1 0358401620
RUJA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE,
PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0748083213
RUJA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0748083213
SC NATURAL HEALTH SRL MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS 1 0745643677
SC NATURAL HEALTH SRL ORGANIZATOR DE PRODUCTIE 1 0745643677
SC NATURAL HEALTH SRL OPERATOR LA PREPARAREA BAUTURILOR ALCOOLICE SI RACORITOARE 1 0745643677
RO.DE.X FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0258806287
RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0258806287
IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU
TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0747515437
IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1 0747515437
SC RAMIS AVRAM STRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0745385103
LILI TOUR SRL SUBINGINER MECANIC TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI 1 0770214420
SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745501398
SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1 0358401620
RUJA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0748083213
RUJA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0748083213
SC NATURAL HEALTH SRL MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS 1 0745643677
SC NATURAL HEALTH SRL ORGANIZATOR DE PRODUCTIE 1 0745643677
SC NATURAL HEALTH SRL OPERATOR LA PREPARAREA BAUTURILOR ALCOOLICE SI RACORITOARE 1 0745643677
RO.DE.X FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0258806287
RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0258806287
BLAJ:
SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0733684244
BOSCH REXROTH SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 9 0258807805
BOSCH REXROTH SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0258807805
BOSCH REXROTH SRL MECANIC UTILAJ 3 0258807805
BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 1 0258807805
BOSCH REXROTH SRL ANALIST CALITATE 4 0258807805
BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 2 0258807805
BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR 1 0258807805
BOSCH REXROTH SRL DESIGNER INDUSTRIAL 2 0258807805
BOSCH REXROTH SRL INGINER AUTOMATIST 1 0258807805
BOSCH REXROTH SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 0258807805
CÂMPENI:
SC LION KING SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 10 0742734956
SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795
SC ARIESAN STAR FASHION SRL AJUTOR BUCATAR 1 0744259795
ANET CONSTRUCT SRL DIRECTOR TEHNIC 1 0725225884
SC MAREMA TRANS SRL MANIPULANT MARFURI 1 0748337461
SEBEȘ:
SC CASA ILINCUTEI SRL BUCATAR 1 0742288028
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0759011561
SC BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258700190
SC BELLA ARTE ADDA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 0258700190
DONNA CONFFEZIONI SRL SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR ÎMBRACAMINTE 1 0759011561
DONNA CONFFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0759011561