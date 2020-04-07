7 aprilie 2020

Ziarul Unirea

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 91 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni și Sebeș. Oferta completă AJOFM

de Ziarul Unirea
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 91 posturi disponibile în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni și Sebeș. Oferta completă AJOFM

Agenția Judențeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 7 aprilie 2020, în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 91 de posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante.

ELIT

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

ALBA IULIA:

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0747515437

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1 0747515437

SC RAMIS AVRAM STRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0745385103

LILI TOUR SRL SUBINGINER MECANIC TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI 1 0770214420

SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745501398

SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1 0358401620

RUJA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE,
PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0748083213

RUJA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0748083213

SC NATURAL HEALTH SRL MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS 1 0745643677

SC NATURAL HEALTH SRL ORGANIZATOR DE PRODUCTIE 1 0745643677

SC NATURAL HEALTH SRL OPERATOR LA PREPARAREA BAUTURILOR ALCOOLICE SI RACORITOARE 1 0745643677

RO.DE.X FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0258806287

RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0258806287

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. MASINIST LA MASINI PENTRU
TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0747515437

IMPRESA PIZZAROTTI & C & POMPONIO CONSTRUCȚII G.E.I.E. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1 0747515437

SC RAMIS AVRAM STRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0745385103

LILI TOUR SRL SUBINGINER MECANIC TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI 1 0770214420

SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745501398

SATROTEC SRL MANAGER PROIECT 1 0358401620

RUJA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0748083213

RUJA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0748083213

SC NATURAL HEALTH SRL MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS 1 0745643677

SC NATURAL HEALTH SRL ORGANIZATOR DE PRODUCTIE 1 0745643677

SC NATURAL HEALTH SRL OPERATOR LA PREPARAREA BAUTURILOR ALCOOLICE SI RACORITOARE 1 0745643677

RO.DE.X FASHION SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0258806287

RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0258806287

BLAJ:

SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0733684244

BOSCH REXROTH SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 9 0258807805

BOSCH REXROTH SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0258807805

BOSCH REXROTH SRL MECANIC UTILAJ 3 0258807805

BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 1 0258807805

BOSCH REXROTH SRL ANALIST CALITATE 4 0258807805

BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 2 0258807805

BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR 1 0258807805

BOSCH REXROTH SRL DESIGNER INDUSTRIAL 2 0258807805

BOSCH REXROTH SRL INGINER AUTOMATIST 1 0258807805

BOSCH REXROTH SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 0258807805

CÂMPENI:

SC LION KING SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 10 0742734956

SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

SC ARIESAN STAR FASHION SRL AJUTOR BUCATAR 1 0744259795

ANET CONSTRUCT SRL DIRECTOR TEHNIC 1 0725225884

SC MAREMA TRANS SRL MANIPULANT MARFURI 1 0748337461

SEBEȘ:

SC CASA ILINCUTEI SRL BUCATAR 1 0742288028

DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0759011561

SC BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0258700190

SC BELLA ARTE ADDA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 0258700190

DONNA CONFFEZIONI SRL SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR ÎMBRACAMINTE 1 0759011561

DONNA CONFFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0759011561

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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