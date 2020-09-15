LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 428 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj, Sebeș și Baia de Arieș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
EXPRESS CURIER S.R.L. CURIER 2
AL.TOMI OCTAVIA GABRIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CAMERISTA HOTEL 1
SC LIN &EMA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 25
IPEC SA LABORANT CHIMIST 4
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2
IPEC SA INGINER MECANIC 4
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 4
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 1
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 54
SC MAGIC NORD SRL BUCATAR 1
SC MAGIC NORD SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
HERMES MOBLUX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
SC HOUSE OF WELLNES SRL PSIHOLOG 2
SC HOUSE OF WELLNES SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
PRODPAN SWEET SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
CRYSTAL GROUP SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1
CRYSTAL GROUP SRL INGINER AUTOMATIST 1
SC TRAIN HOTEL SRL VÂNZATOR 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MEDIC SPECIALIST 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MASEUR 1
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL COSMETICIAN 1
TURUS SERV SRL VÂNZATOR 2
YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1
YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1
YANA-IUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MEDIC SPECIALIST 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MASEUR 1
ALEGRIO HEALTHCARE SRL COSMETICIAN 1
SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4
SC ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5
SC THINKTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1
ELIT SRL ELECTROMECANIC 1
REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5
REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
EUREST ROM SRL BUCATAR-SEF 2
EUREST ROM SRL BUCATAR 2
EUREST ROM SRL AJUTOR OSPATAR 1
ASOCIATIA MICUL PRINT ÎNGRIJITOR DE COPII 5
PRIMEX INVEST SRL ZIDAR PIETRAR 1
PRIMEX INVEST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1
PRIMEX INVEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
PRIMEX INVEST SRL PAVATOR 1
PRIMEX INVEST SRL ZUGRAV 1
PRAJA AUTOUTILAJE SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV FEMEIE DE SERVICIU 5
GEORGE & MERI SRL PATISER 1
ALBALACT SA SUDOR 2
ALBALACT SA ELECTROMECANIC 2
ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 9
EMILIAN EXPRES S.R.L. CURIER 2
EMILIAN EXPRES S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2
TRANSEURO SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 3
TRANSEURO SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 5
TRANSEURO SRL TEHNICIAN ÎN MORARIT SI PANIFICATIE 1
ELIT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
ELIT SRL INGINER MECANIC 1
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
COVRIGARIA LA MARCEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
TERRA ASTER SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2
TERRA ASTER SRL BIOLOG 1
SC SMART START ALBA SRL PEDAGOG SCOLAR 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
RESTAURANT CAPITOL AIUD SRL VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA 1
RESTAURANT CAPITOL AIUD SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
GEORGIA CATERING SRL CONTABIL 1
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1
GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1
GEORGIA CATERING SRL COFETAR 2
GEORGIA CATERING SRL BARMAN 1
GEORGIA CATERING SRL OSPATAR (CHELNER) 2
GEORGIA CATERING SRL FEMEIE DE SERVICIU 2
P2 EDILITIA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3
P2 EDILITIA S.R.L. FINISOR TERASAMENTE 2
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
BOSCH REXROTH SRL INGINER PRODUCTIE 2 0258807805
BOSCH REXROTH SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 14 0258807805
ELTEX RECYCLING SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 6 0725225883
ELTEX RECYCLING SRL STIVUITORIST 3 0725225883
ELTEX RECYCLING SRL SEF FORMATIE 1 0725225883
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS SUBINGINER PETROLIST 1 0269201167
TOP DIAGNOSTIC LABORATORY SRL BIOLOG 1 0725225883
PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884
SC DAVID PRODUCTION SRL CARAUS 2
MOBARIES SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
RIVALY C.H. SRL BRUTAR 1
SC YAX SYSTEM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
SC VIC MARAMA SRL VÂNZATOR 1
SC CLINICA PREVENT SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
SC CONFECTIA ABRUD SRL ASISTENT MANAGER 1
SC AVA CASUTA MINUNILOR SRL ANIMATOR SOCIOEDUCATIV 1
SC CLINICA PREVENT SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 33
SOF PRODUCTION STANIJA SRL OPERATOR CALITATE FLUX 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL OPERATOR CALITATE FLUX 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL SEF FORMATIE 2
SOF PRODUCTION STANIJA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA CURATITOR-SABLATOR 1
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA DEGRESATOR-IMERSIONER 1
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA STRUNGAR UNIVERSAL 4
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA FREZOR UNIVERSAL 10
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 3
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA LACATUS MECANIC 6
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA TÂMPLAR UNIVERSAL 1
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM SA BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR SA ȘEF BIROU RESURSE UMANE 1
STEFAN OMNIA COM S.R.L. CALCATOREASA LENJERIE 1
PERLA NEAGRA EVENT SRL BUCATAR 1
PERLA NEAGRA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 1
PERLA NEAGRA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
PERLA NEAGRA EVENT SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
SC MRZ TELE-SECURITY SRL TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 2
SC MRZ TELE-SECURITY SRL PROIECTANT INGINER MECANIC 1
METAL SERIES FORM SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 9
ELIS PAVAJE SRL MASINIST LA ALTE MASINI FIXE DE TRANSPORT PE ORIZONTALA SI VERTICALA 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
BREST S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1
TRIMODA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 10
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 10
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. SEF SCHIMB 3
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 5
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1