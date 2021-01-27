LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 329 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC REKORD SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5
SC REKORD SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5
SC APA ANABELA LUCRATOR COMERCIAL 1
SC AXEL COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
SC DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 1
SC EMILIAN EXPRES SRL CURIER 3
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
SC EMIMONA SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNOLOG ALIMENTATIE PUBLICA 1
TRANSILVANIA NUTS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1
SC CRISTIANO KING SRL CONDUCATOR AUTO 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 5
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
IPEC SA MECANIC UTILAJ 3
IPEC SA ELECTRICIAN 4
SC SORIA VIGO SRL CONDUCATOR AUTO 1
VCST OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6
VCST TEHNICIAN MENTENANTA 1
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225882
MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 5
SERVICII ALL INN SRL OSPATAR (CHELNER) 2
SERVICII ALL INN SRL BUCATAR 2
AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 10
PANSTARNELU SRL BRUTAR 10
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225883
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ INGINER MECANIC 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ INGINER PRODUCTIE 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ PLANIFICATOR 2
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ SPECIALIST IN ACHIZITII 1
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 15
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 80
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ MECANIC UTILAJ 5
BOSCH AUTOMOTIVE SRL BLAJ REGLOR SI REGLOR-CONDUCTOR LA MASINI-UNELTE 5
SCDVV BLAJ TRACTORIST 1
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225881
MINI-MAL STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225885
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1
PROFI ROM FOOD SRL RECEPŢIONER MARFĂ 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
GV & OPREAN LOGISTICS MOTOSTIVUITORIST 15
GV & OPREAN LOGISTICS MANIPULANT MARFURI 15
DONNA CONFEZIONI SRL MAISTRU IN INDUSTRIA TEXTILA 1
DONNA CONFEZIONI SRL SEF FORMATIE INDUSTRIA CONFECTIILOR 1