LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 322 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 10 decembrie 2019, în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Aiud, Cugir, Ocna Mureș, Baia de Arieș și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 322 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
IPEC SA MARCATOR PIESE 15
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 8
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
IPEC SA MECANIC UTILAJ 5
IPEC SA STIVUITORIST 3
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3
OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
RAVA BUSINESS SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1
YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1
MATYDO DCS GRUP SRL LACATUS MECANIC 4
SC ZLATCUP SRL OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA DIVERSELOR PRODUSE ANORGANICE 4
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
GICU TRANS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40
MUZEUL NATIONAL AL UNIRII INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
SC CONTEXPERT BAGHERA SRL ECONOMIST-SEF 1
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 1
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
GROZA MARIA SRL CASIER 1
GROZA MARIA SRL VÂNZATOR 1
MULTIPROD CONSULTING OMMA SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1
MULTIPROD CONSULTING OMMA SRL SECRETARA 1
ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1
ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1
ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1
ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1
ALBALACT S.A. SPECIALIST MARKETING 1
LACTALIS ROMANIA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2
ADAM BUSINESS SOLUTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
SENZOR GUARD SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5
SĂRMĂŞAN DANA-ANDREEA GUVERNANTA 1
ROCREDIT IFN SA AGENT SERVICII CLIENT 1
ALBA CAROLINA STUDIO SRL SECRETARA 1
ECOLOGIC FRUCT SRL DIRECTOR COMERCIAL 1
SC SORIA VIGO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
SC CONSTRUCT DETUNATA TRANSILVANIA SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
SC CONSTRUCT DETUNATA TRANSILVANIA SRL FAIANTAR 1
CORA CONSTRUCT S.R.L. VÂNZATOR 3
LA CETERASU &WASH SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
LA CETERASU &WASH SRL MECANIC UTILAJ 1
LA CETERASU &WASH SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE 2
SERGIO NEW SRL AJUTOR BUCATAR 1
CRISTEA S.R.L. SEF RAION/ADJUNCT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1
BEGLI EVENT SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1
SC OPERATIV SERVICE SRL MECANIC AUTO 1
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA BIBLIOTECAR (STUDII SUPERIOARE) 1
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1
SATROTEC SRL SEF SCHIMB 1
SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
MATYDO DCS GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
APOTHEKE ALBA S.R.L. FARMACIST 1
TRES CHOCOLATES DELICE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TRES CHOCOLATES DELICE SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 10
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 8
IPEC SA CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
ROLOPAN S.R.L. BRUTAR 1
CAPROCIO INSTANT 2018 SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 4
GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 2
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
GEA EVENT SRL BUCATAR 2
GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 2
GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2
GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
GEA EVENT SRL MANIPULANT MARFURI 1
RER VEST SA AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 10
RER VEST SA CONDUCATOR AUTOSPECIALA 8
RER VEST SA LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 25
GEORGIA CATERING SRL UCENIC – COFETAR 15
GEA EVENT SRL UCENIC – BUCĂTAR 15
GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 2
COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVA LUCRATOR GESTIONAR 1
SC BOWLING PARC SRL UCENIC – BUCĂTAR 8
ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG 1
ASOCIATIAUN PAS INAINTE ALEXANDRA KINETOTERAPEUT 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 1
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 1
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 1
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 1
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SC ZINANTO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1
AGREGATE BAIA MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 10
CISEROM SA FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 3
SC DOZA DE SANATATE SRL OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 3
OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2
ELIT SRL LUCRATOR COMERCIAL 1