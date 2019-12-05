LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 316 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 5 decembrie 2019, în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Aiud, Cugir, Ocna Mureș, Baia de Arieș și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 316 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC AUTOMOB ALBA SRL SPALATOR VEHICULE 4
SC AUTOMOB ALBA SRL MECANIC AUTO 2
SC AUTOMOB ALBA SRL VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE 2
IPEC SA MARCATOR PIESE 15
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 8
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 5
IPEC SA MECANIC UTILAJ 5
IPEC SA STIVUITORIST 3
IPEC SA CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3
OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
RAVA BUSINESS SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC SPECIALIST 1
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA MEDIC REZIDENT 2
YANA-IUS SRL STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE 1
YANA-IUS SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
YANA-IUS SRL LACATUS MECANIC 1
MATYDO DCS GRUP SRL LACATUS MECANIC 4
SC ZLATCUP SRL OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA DIVERSELOR PRODUSE ANORGANICE 4
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE EUROPENE 1
EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. CONSULTANT ÎN MANAGEMENT 1
EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII) 2
EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. FORMATOR 3
GICU TRANS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40
MUZEUL NATIONAL AL UNIRII INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1
ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 1
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
SC CONTEXPERT BAGHERA SRL ECONOMIST-SEF 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 2
ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 2
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 1
UNIVERISTATEA 1 DECEMBRIE 1918 ALBA IULIA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
GROZA MARIA SRL CASIER 1
GROZA MARIA SRL VÂNZATOR 1
MULTIPROD CONSULTING OMMA SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1
MULTIPROD CONSULTING OMMA SRL SECRETARA 1
ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1
ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1
ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1
ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1
ALBALACT S.A. SPECIALIST MARKETING 1
LACTALIS ROMANIA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2
PETROLAND SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
ASK PRETZEL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
ADAM BUSINESS SOLUTION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
SC PILOT ACCORD SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1
SENZOR GUARD SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 5
GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 2
TRES CHOCOLATES DELICE SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
TRES CHOCOLATES DELICE SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
CAPROCIO INSTANT 2018 SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 4
APOTHEKE ALBA S.R.L. FARMACIST 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
GEA EVENT SRL BUCATAR 2
GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 2
GEA EVENT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2
GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
GEA EVENT SRL MANIPULANT MARFURI 1
RER VEST SA AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 10
RER VEST SA CONDUCATOR AUTOSPECIALA 8
RER VEST SA LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 25
GEORGIA CATERING SRL UCENIC – COFETAR 15
GEA EVENT SRL UCENIC – BUCĂTAR 15
GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 2
COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVA LUCRATOR GESTIONAR 1
ALEX KINETO EVALUARE S.R.L. ASISTENT MANAGER 1
ELIT SRL INGINER BIOTEHNOLOG 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 1
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 1
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 1
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 1
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 1
ALBATROS GOLD SRL AMBALATOR MANUAL 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SC VIO BUSINESS SRL MANIPULANT MARFURI 1
SC ZINANTO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC VASITEO FRUCT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1
SC VASITEO FRUCT SRL ASISTENT MANAGER 1
SC VASITEO FRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 10
CISEROM SA FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 3
SC DOZA DE SANATATE SRL OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 3
ALBA CAROLINA STUDIO SRL SECRETARA 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 10
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 8
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 3
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
OANEA INTER SPEED S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2