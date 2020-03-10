LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 305 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj, Ocna Mureș și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 10 martie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 305 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC AGORA PAN SRL PATISER 1
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA SEF SERVICIU INSTITUTIE PUBLICA 1
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. PAVATOR 4
ALINVEST START CONSTRUCT S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2
DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2
DOMICA SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
DOMICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3
DOMICA SRL PAVATOR 4
DOMICA SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2
DOMICA SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1
NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1
PROFI ROM FOOD SRL CASIER 1
PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3
PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1
PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
PEMA ELECTROTEHNIC SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
CALICRIS CONCRETE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
CALICRIS CONCRETE SRL BETONIST 1
SC SILVER TEAM SRL BUCATAR 2
SC SILVER TEAM SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
SC SILVER TEAM SRL OSPATAR (CHELNER) 2
SC SILVER TEAM SRL BRUTAR 2
SC SILVER TEAM SRL PATISER 2
ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1
ONTIME INSTAL SRL SUDOR 1
ALBA ALUMINIU SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 1
CETATEA APUSENI S.A. FEMEIE DE SERVICIU 1
CETATEA APUSENI S.A. OSPATAR (CHELNER) 2
CETATEA APUSENI S.A. CAMERISTA HOTEL 1
SC NATURAL HEALTH SRL MANAGER DE OPERATIUNI/PRODUS 1
SC NATURAL HEALTH SRL AGENT DE VÂNZARI 1
SC NATURAL HEALTH SRL FEMEIE DE SERVICIU 1
SC ATC OFERTARE TEAMSRL INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1
SC ATC OFERTARE TEAMSRL INGINER GEODEZ 1
SC ATC OFERTARE TEAMSRL REFERENT DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 20
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 6
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
SC PLASTERWORK PLUS SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
SC PLASTERWORK PLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
SC PLASTERWORK PLUS SRL ADMINISTRATOR 2
BRICO HOLZ SERVICESRL AMBALATOR MANUAL 5
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
TRADIX CONS SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1
PIESE RENOVATE CAMION MECANIC AUTO 2
PIESE RENOVATE CAMION INGINER MECANIC 1
PIESE RENOVATE CAMION TEHNICIAN/TEHNICIAN RESPONSABIL AFACERE, METODE LOGISTICA 1
DD CHIM SRL OPERATOR DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE 1
KRONOSPAN TRADING SRL OPERATOR CHIMIST LA PRODUCEREA COMPUSILOR ORGANICI AI SULFULUI SI ÎNGRASAMINTELOR FOSFATICE 1
SC CAR SERVICE ASSIST SRL VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC 1
POMPONIO S.R.L. VOPSITOR INDUSTRIAL 1
POMPONIO S.R.L. SUDOR 1
POMPONIO S.R.L. CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1
POMPONIO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
ALBALACT SA INGINER MECANIC 1
ALBALACT SA LACATUS MECANIC 1
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 1
ALBALACT SA SPECIALIST MARKETING 1
ALBALACT SA SPECIALIST IN ACHIZITII 1
LACTALIS ROMANIA SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 2
GOLDEN WOOD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
AUTOSIN ALEX SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
SC ELEONORA FASHION SRL CAMERISTA HOTEL 2
SC ELEONORA FASHION SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2
SC ELEONORA FASHION SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1
SC BRILIANT TRANSILVANIA SRL AGENT DE VÂNZARI 1
SC LIKARBA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
SC PRO SOLUTIONS SRL CASIER 1
SC DEDEMAN SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1
SC DEDEMAN SRL CASIER 1
SC DEDEMAN SRL STIVUITORIST 1
ALBATROS GOLD SRL LACATUS MECANIC 1
SC MA.LO CRIS FASHION SRL UCENIC – CONFECTIONER ARTICOLE TEXTILE 20
DINAMIC INVEST S.R.L. CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
EMERGENT TRADING S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5
EMERGENT TRADING S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 5
SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
AXI SOCIAL BALLROOM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2
GEORGIA CATERING SRL UCENIC – BUCATAR 10
COLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1
COLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR SECRETAR SCOALA 1
COLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR PEDAGOG SCOLAR 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
SC PROCON-ECO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2
CONTA BUSINESS CREATIVE SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
SC LANGENTHAL SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2
I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4
I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2
I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5
I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2
I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2
I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 2
I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2
SHINE PIZZA SRL -D FEMEIE DE SERVICIU 1
APOLLO PROBALAST SRL PAVATOR 2
APOLLO PROBALAST SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
FLOREA GRUP SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 2
SC FUTURE WINGS SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
SC CAVIO CIVIL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
SC CAVIO CIVIL CONSTRUCT SRL FINISOR TERASAMENTE 1
SC FUTURE WINGS SRL MENAJERA 1
AUTO CLEAN SHINE SRL SPALATOR VEHICULE 1
SC ARIESTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3
VLAD N NICOLETA PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1
SC CAVIO CIVIL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1
SC DACRIS FOREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1
WORTEXCLEANING SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
KONCEPT CUGIR S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 3
ELIT SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
ELIT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
IVET SRL MANIPULANT MARFURI 1
SC ADSMART SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
RAPEL SA MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 1
RAPEL SA CROITOR 1
RAPEL SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
CASA M S.R.L. BUCATAR 2
CASA M S.R.L. AJUTOR BUCATAR 2
CASA M S.R.L. MENAJERA 2
CASA M S.R.L. INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1
SC MANHATTAN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SC LOMEDAMY SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 2
AVB LEATHER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3
AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3
ÎN GRĂDINA LUI ION SRL MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 3
SC GICA IMPORT-EXPORT ITALIA S.R.L. MECANIC UTILAJ 1
SOCIETATEADE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1
PUNCT DE LUCRU OCNA MUREȘ
BETONDEN SRL SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3
BETONDEN SRL SOFERI DE AUTOCAMIOANE SI MASINI DE MARE TONAJ 6
BETONDEN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3
BETONDEN SRL CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 1
BETONDEN SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1