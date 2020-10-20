LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 294 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Baia de Arieș, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă AJOFM
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC PATISERIE TUPI SRL BRUTAR 6
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SC TRANSILVANIA SAB PRODUCT SRL SLEFUITOR, LUSTRUITOR 1
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 9
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4
PEMA ELECTROTEHNIC SRL INGINER PRODUCTIE 2
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3
ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL ZUGRAV 3
IPEC SA MARCATOR PIESE 20
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA LABORANT CHIMIST 1
IPEC SA MECANIC UTILAJ 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 4
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 9
NOVA GETICCO S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2
NOVA GETICCO S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1
NOVA GETICCO S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
SC JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 2
ALEGRIO HEALTHCARE SRL MEDIC SPECIALIST 2
ALEGRIO HEALTHCARE SRL COSMETICIAN 1
ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2
AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2
UTIL CROP SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1
UTIL CROP SRL SAPATOR MANUAL 1
SELGROS CASHCARRY SRL LUCRATOR COMERCIAL 4
SELGROS CASHCARRY SRL CASIER 2
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 4
ALBALACT SA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 8
ALBALACT SA STIVUITORIST 1
ALBALACT SA SUDOR 1
ALBALACT SA FEMEIE DE SERVICIU 1
TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 5
TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5
TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 2
TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1
TRANSILVANIA NUTS SRL SEF SCHIMB 1
MAMBA S.R.L. BUCATAR 2
MAMBA S.R.L. BUCATAR-SEF 1
MAMBA S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1
MAMBA S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
SC AREMY GRILL SRL PIZZAR 1
SC AREMY GRILL SRL BUCATAR 1
SC AREMY GRILL SRL OSPATAR (CHELNER) 1
SC AREMY GRILL SRL ECONOMIST ÎN COMERT SI MARKETING 1
SC FREH OXYGEN SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 2
ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
SC AREMY GRILL SRL AJUTOR BUCATAR 1
COMPACT SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1
AUTOTRANS S.A. PORTAR 1
KLAUS MESAGER S.R.L. CURIER 1
CABINET DE AVOCAT-MEDIATOR TRI EXPERT JURIST 1
ALBATROS GOLD SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” SECRETARA 1
SC PANSTARNELU SRL BRUTAR 6
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA”CIUMBRUD PEDAGOG SCOLAR 1
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA”CIUMBRUD FEMEIE DE SERVICIU 1
MECATRONICS S.A. MONTATOR SUBANSAMBLE 1
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 30
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 20
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. SEF SCHIMB 3
HYDROTARE 2019 SRL MANIPULANT MARFURI 1
PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884
EFES DAVID LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 2
SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL GESTIONAR DEPOZIT 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
ARIESUL SA LUCRATOR COMERCIAL 1
SC ORLEA MEL FINCON SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2
TRANSILVANIA MANUFACTURING SRL INGINER PRODUCTIE 1
FELY VISS S.R.L. VÂNZATOR 1
PRIMARIA COMUNEI GARDA DE SUS ASISTENT PERSONAL AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV 1
AMIGO COM S.R.L. ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1
MIANA BLUE SRL VÂNZATOR 1
LA ANTONIA MARKET SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SC WEST APUSENI SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC DIA DOXA FOLEX SRL DIRECTOR TEHNIC 1
ELIT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
ELIT SRL CARMANGIER 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
GEORGE & MERI SRL PATISER 1
CONNA TONY GRUP SRL CONSILIER JURIDIC 1
FEREASTRA INDUSTRIE R MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3
SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2
A.G.R. PELLETTERIE SEBES S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2
SPEEH HIDROELECTRICA SA ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1
ARTIGIANI DEL LUSSO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3
ARTIGIANI DEL LUSSO SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 2
SPEEH HIDROELECTRICA SA ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10