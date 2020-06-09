LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 245 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM
AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 9 iunie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 245 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați
AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției
județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
SC ECOTECH MAXSPEED SRL AGENT DE VÂNZARI 1
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 2
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MECANIC UTILAJ 1
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1
CN POSTA ROMANA – OJP ALBA FACTOR POSTAL 2
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 3
VENTILCLIMA INSTAL SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1
GEORGE & MERI SRL PATISER 1
SC SANDRA MAXI PACK SRL CARTONAGIST 4
GAF NEW STYLE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2
SC AUTOMOB ALBA SRL MECANIC AUTO 2
SC PROTECHNICIAN MASTER SRL-D TEHNICIAN DENTAR 1
IPEC SA MARCATOR PIESE 30
IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10
IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5
IPEC SA MECANIC UTILAJ 4
IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10
IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4
IPEC SA SECRETARA 1
ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1
SC GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4
SC GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1
SC GICU TRANS SRL DISPECER 1
SC GICU TRANS SRL CONTABIL 1
NEW GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3
TAXI GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3
PETRI STAR SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3
GICU TRANS COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3
TED SOLUTIONS SRL INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1
BMD CONSULTING GRUP S.R.L. DIRECTOR ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA 1
NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2
AGROMAXMAN S.R.L. TEHNICIAN AGRONOM – CERCETARE 1
CAR BEAUTY S.R.L. SPALATOR VEHICULE 2
NEW DIMENSIONE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2
SC MPP COOL OFFICE SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1
SC MANHATTAN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SC DEDEMAN SRL MANIPULANT MARFURI 1
MĂRUŢĂ RADU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUCRATOR COMERCIAL 1
ALBALACT SA INGINER MECANIC 1
ALBALACT SA MECANIC UTILAJ 2
ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 2
TIBOB TRANS SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
CONF RICAMI NADA SRL CIZMAR-CONFECTIONER ÎNCALTAMINTE, DUPA COMANDA 3
CONF RICAMI NADA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3
COROANA DE AUR BUSINESS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2
BOTOND INSTAL EXPERT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
BOTOND INSTAL EXPERT S.R.L. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1
LUCA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3
LUCA CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3
LUCA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2
LUCA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
SC ECOTECH MAXSPEED SRL AGENT DE VÂNZARI 1
BOSCH REXROTH SRL INGINER ELECTROENERGETICA 7
BOSCH REXROTH SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 2
BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 2
BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 1
BOSCH REXROTH SRL MANAGER PROIECT 1
SC SERVDECURATENIEECO SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
CAB MED FAM CENUSA AURORA CRIS ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
CRINUL ARIES S.R.L. SOFER AUTOBUZ 3
SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV SEF RESTAURANT 1
SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV LUCRATOR COMERCIAL 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 10
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10
ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 2
SC MUNCITORI ISTETI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1
TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 2
TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. INGINER INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI 1
TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. ASISTENT MANAGER 1
ELLE GEO WASH SPALATOR VEHICULE 1
CAM LAMASOAIA S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 2
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 2
SC TOMI MOB APUSENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
GEORAMY S.R.L. VÂNZATOR 2
LA ANTONIA MARKET SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
TOMUS PAUL NICOLAE PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
ZIVAD BLOOM MANICHIURIST 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
DONNA CONFFEZIONI SRL FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 5
TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
CERTA CONS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1
CERTA CONS SRL OSPATAR (CHELNER) 1
ALPIN 57 LUX SRL AMBALATOR MANUAL 7
AVB LEATHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. MANIPULANT MARFURI 15
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. STIVUITORIST 5