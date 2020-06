LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 172 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Blaj și Sebeș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 3 iunie 2020, în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Blaj și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 172 posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro

AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției

județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

SC ECOTECH MAXSPEED SRL AGENT DE VÂNZARI 1

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CONDUCATOR AUTO TRANSPORT RUTIER DE MARFURI 2

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MECANIC UTILAJ 1

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1

CN POSTA ROMANA – OJP ALBA FACTOR POSTAL 2

SDEE TRANSILVANIA SUD SA ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1

NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 3

VENTILCLIMA INSTAL SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1

GEORGE & MERI SRL PATISER 1

SC SANDRA MAXI PACK SRL CARTONAGIST 4

ORTHOREEM.DENT SRL ASISTENT MANAGER 1

GAF NEW STYLE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2

SC AUTOMOB ALBA SRL MECANIC AUTO 2

SC AVANTAJ SRL VÂNZATOR 1

SC PROTECHNICIAN MASTER SRL-D MANAGER 1

SC PROTECHNICIAN MASTER SRL-D TEHNICIAN DENTAR 1

IPEC SA MARCATOR PIESE 30

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10

IPEC SA ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 5

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4

IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4

IPEC SA SECRETARA 1

ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1

SC GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4

SC GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1

SC GICU TRANS SRL DISPECER 1

SC GICU TRANS SRL CONTABIL 1

NEW GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3

TAXI GICU TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3

PETRI STAR SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3

GICU TRANS COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3

TED SOLUTIONS SRL INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1

PAAMS FAMILY S.R.L. SECRETARA 1

KARA SILVER S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 2

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1

IFIGENIA SERVCONT SRL ARHIVAR 1

BMD CONSULTING GRUP S.R.L. DIRECTOR ADJUNCT SOCIETATE COMERCIALA 1

NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

CONF RICAMI NADA SRL CIZMAR-CONFECTIONER ÎNCALTAMINTE, DUPA COMANDA 3

CONF RICAMI NADA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

SC ECOTECH MAXSPEED SRL AGENT DE VÂNZARI 1

SC BCS AMA CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1

ADRIATICA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

BOSCH REXROTH SRL INGINER ELECTROENERGETICA 7

BOSCH REXROTH SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 2

BOSCH REXROTH SRL ANALIST RESURSE UMANE 2

BOSCH REXROTH SRL PLANIFICATOR/SPECIALIST PLAN SINTEZE 1

BOSCH REXROTH SRL MANAGER PROIECT 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

BOLD DANIEL PFA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1

BOLD IONEL MARIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1

CRINUL ARIES S.R.L. SOFER AUTOBUZ 7

AUTOCOMPANY MONTANA SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1

ARIESUL SA FEMEIE DE SERVICIU 1

TOUCH NIRVANA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1

LAURENTIU BEST BUSINESS BARMAN 1

SC BARA`S BROTHERS MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2

CEZIANA STAR S.R.L. MECANIC UTILAJ 1

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV OSPATAR (CHELNER) 1

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV SEF RESTAURANT 1

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV LUCRATOR COMERCIAL 1

DRĂGOIU SIMONA ILEANA „RAMON” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ VÂNZATOR 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

DONNA CONFFEZIONI SRL FINISOR TEXTILE (VOPSITOR, IMPRIMEUR) 5

TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

CERTA CONS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1

CERTA CONS SRL OSPATAR (CHELNER) 1

COMPAS MEGA CONSTRUCT S.R.L. AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1