LOCURI de MUNCĂ în Alba: 563 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 10 septembrie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În județ sunt disponibile, în total, 563 de posturi vacante.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 2 – Gimnazial
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – Liceal
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – LACATUS SDV – 1 – Profesional
MARC AS PAN SRL – PATISER – 1 Profesional
MARC AS PAN SRL – CONTABIL – 1 – Superior
SC ALYCRYS CARGO SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional
OBIECTIV SRL – ASAMBLOR BICICLETE – 1 – Liceal
BNB GARAGE WASH SRL – SPALATOR VEHICULE – 1 – Gimnazial
BNB GARAGE WASH SRL – VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE – 1 – Profesional
OANCEA INVEST COM S.R.L. – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 – Gimnazial
SC APIMOB INVEST SRL – STRUNGAR UNIVERSAL – 1 – Profesional
A.J.O.F.M. Alba – BONA – 1 – Liceal
CAMARA SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial
CAMARA SRL – PIZZAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – AJUTOR OSPATAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – AJUTOR BUCATAR – 3 – Profesional
CAMARA SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Profesional
SC NEW SMART SOLUTION SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 20 – Gimnazial
AZETS INSIGHT SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 2 – Superior
AZETS INSIGHT SRL – FUNCTIONAR ADMINISTRATIV – 3 – Superior
SC BBW INGENIEURE SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 1 – Superior
IPEC SA – MARCATOR PIESE – 10 – Gimnazial
IPEC SA – MECANIC UTILAJ – 5 – Profesional
IPEC SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 5 – Profesional
IPEC SA – LABORANT CHIMIST – 3 – Liceal
IPEC SA – INGINER PRODUCTIE – 5 – Superior
IPEC SA – INGINER CHIMIST – 2 – Superior
HERMES BM SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – Gimnazial
HERMES BM SRL – RECEPTIONER DE HOTEL – 1 – Liceal
ALBALACT S.A. – ELECTROMECANIC – 1 – Profesional
ALBALACT S.A. – INGINER MECANIC – 2 – Superior
ALBALACT S.A. – LACATUS MECANIC – 1 – Profesional
ALBALACT S.A. – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 5 – Gimnazial
LACTALIS ROMANIA SRL – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 – Profesional
LACTALIS LOGISTIC SRL – FACTURIST – 1 – Liceal
LACTALIS LOGISTIC SRL – MANIPULANT MARFURI – 7 – Gimnazial
LACTALIS LOGISTIC SRL – MANAGER – 1 – Superior
LACTALIS LOGISTIC SRL – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 – Profesional
LACTALIS LOGISTIC SRL – STIVUITORIST – 1 – Profesional
LACTALIS LOGISTIC SRL – SPECIALIST/ANALIST ORGANIZARE – 1 – Superior
SC BARA’S CORPORATE SRL – CASIER – 1 – Liceal
CHERSA SEBASTIAN-BOBI BEJ – SECRETARA – 1 – Liceal
VALERIA’S SECRET S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – Gimnazial
SATROTEC SRL – INGINER PRODUCTIE – 1 – Superior
SATROTEC SRL – INGINER AUTOMATIST – 2 – Superior
SATROTEC SRL – ANALIST CALITATE – 2 – Superior
SATROTEC SRL – SEF SCHIMB – 1 – Superior
SATROTEC SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 2 – Superior
SATROTEC SRL – OPERATOR CALITATE FLUX – 2 – Superior
SATROTEC SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – Gimnazial
ARA PAPER SHOP SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional
SC SILVER TEAM SRL – SPALATOREASA LENJERIE – 2 – Gimnazial
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – OPERATOR DISPECER SISTEME DE MONITORIZARE SI APARATURA DE CONTROL – 2 – Liceal
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – AGENT DE SECURITATE – 5 – Profesional
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE – 5 – Profesional
ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL – TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES – 5 – Liceal
SEWS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 60 – Gimnazial
CONSILIUL JUDETEAN ALBA – INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA – 1 – Superior
AMBALAJE BUSINESS SRL – CARTONAGIST – 3 – Liceal
ECOLOGIC FRUCT SRL – ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA – 1 – Superior
FALM ONLINE SRL – DESIGNER PAGINI WEB (STUDII SUPERIOARE) – 1 – Superior
FALM ONLINE SRL – SPECIALIST MARKETING – 1 – Superior
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – INGINER AUTOMATIST – 1 – Superior
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE – 1 – Liceal
VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII – 1 – Liceal
DIESEL TRADING ONE S.R.L. – ECONOMIST-SEF – 1 – Superior
BEST BUSINESS OFFICE SRL – AMBALATOR MANUAL – 5 – Gimnazial
BEST BUSINESS OFFICE SRL – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 1 – Liceal
ENSOL SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – Gimnazial
ENSOL SRL – SUDOR – 1 – Profesional
ENSOL SRL – VOPSITOR INDUSTRIAL – 1 – Profesional
AMPOITAN SERV CONSTRUCT S.R.L. – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional
GICU TRANS SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional
GICU TRANS SRL – SOFER AUTOBUZ – 1 – Profesional
GICU TRANS SRL – OFICIANT TELEFOANE – 1 – Liceal
IMCOP SRL – MANIPULANT MARFURI – 2 – Gimnazial
SC LIN &EMA SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional
DORIBIA STAR S.R.L. – BRUTAR – 1 – Profesional
ONTIME INSTAL SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 1 – Profesional
ALMA REAL ESTATE SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 3 – Gimnazial
CETATEA S.R.L. – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional
P.A.B. ROMANIA SRL – SUDOR – 4 – Profesional
P.A.B. ROMANIA SRL – LACATUS MECANIC – 2 – Profesional
DUPLEX F.T. S.R.L. – MECANIC AUTO – 1 – Profesional
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
LUCA CONSTRUCT SRL – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 5 – Profesional
LUCA CONSTRUCT SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 5 – Profesional
LUCA CONSTRUCT SRL – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 2 – Profesional
LUCA CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 10 – Gimnazial
LUCA CONSTRUCT SRL – INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE – 4 – Profesional
GEA EVENT SRL – BUCATAR – 2 – Liceal
GEA EVENT SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – Liceal
GEA EVENT SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial
GEA EVENT SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Gimnazial
GEORGIA CATERING SRL – BUCATAR – 2 – Liceal
GEORGIA CATERING SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – Liceal
GEORGIA CATERING SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Gimnazial
GEORGIA CATERING SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Gimnazial
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – LACATUS MECANIC – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT – 3 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – VOPSITOR – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 3 Liceal
RAPID AGREGATE – STRUNGAR LA MASINI ORIZONTALE – 1 – Profesional
EXCELENT AUTO SRL – DISPECER – 6 – Fara Studii
EXCELENT AUTO SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 6 – Fara Studii
TRAIAN HEGEDUŞ ALIM SRL – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
CETATEA DE BALTA SRL – TRACTORIST – 10 – Liceal
DIESEL TRADING ONE S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Liceal
DACIA LIBERTA S.R.L. – MECANIC AUTO – 2 – Profesional
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
SC LA MARIUTA DESING SRL – VÂNZATOR – 1 – Gimnazial
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 – Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – BUCATAR – 1 – Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA – 2 – Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR – 1 – Liceal
SC I FIORI VENEZIANI SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 7 – Gimnazial
SC TONI TEST CARS SRL – SPALATOR VEHICULE – 1 – Liceal
CIRJEA COMPANY SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 1 – Gimnazial
ARIESUL SA – INSPECTOR TEHNIC – 1 – Liceal
ARIESUL SA – ELECTRICIAN AUTO – 1 – Liceal
SC ANDY SRL – BUCATAR – 1 – Gimnazial
MONTANA CÂMPENI SRL – TÂMPLAR UNIVERSAL – 1 – Gimnazial
MOMENTO STYLE CAFE’ SRL – OSPATAR (CHELNER) – 1 Liceal
CONLEMN FOREST S.R.L. – FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) – 1 – Profesional
SC LIKA GLOBAL CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – Gimnazial
CLUB TACHE 2000 S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 2 – Gimnazial
FOREST CASI S.R.L. – MOTORIST LA MOTOAGREGATE SI MASINI ÎN SILVICULTURA – 1 – Gimnazial
SOF PRODUCTION STANIJA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – Liceal
CRISPOWER PLAST SRL – CONDUCATOR ÎNTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) INDUSTRIE PRELUCRATOARE – 1 – Liceal
RARIDA MOLID S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 1 – Gimnazial
APUSENI TRANSIMEX S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 3 – Gimnazial
APUSENI TRANSIMEX S.R.L. – TAIETOR MANUAL LEMN DE FOC – 1 – Gimnazial
AGROZOOTEHNICA ARIESENI COOPERATIVA AGRICOLA MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 2 – Gimnazial
GLIGOR IOAN MARIAN PFA – ÎNGRIJITOR ANIMALE – 1 – Gimnazial
GOIA ILEANA GEORGETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Liceal
SC AGRO BUSINESS NICONEL SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
ELIT SRL – AMBALATOR MANUAL – 13 – Gimnazial
ELIT SRL – MANIPULANT MARFURI – 15 – Gimnazial
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 1 – Profesional
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL UCENIC – OPERATOR MONTAJ LINII AUTOMATE – 133 – Gimnazial
ALBA ALUMINIU SRL – INGINER CHIMIST – 2 – Superior
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – Profesional
CISEROM SA – OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR – 4 – Profesional
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 5 – Gimnazial
INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. – STIVUITORIST – 2 – Profesional
KUEHNE NAGEL SRL – MANIPULANT MARFURI – 6 – Gimnazial
KUEHNE NAGEL SRL – STIVUITORIST – 2 – Profesional
ATAC SECURITY SRL – AGENT DE SECURITATE – 2 – Profesional
SC UTILEXFILCONS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 1 – Profesional
SILVA SRL – BRUTAR – 1 – Profesional
SILVA SRL – PATISER – 2 – Profesional
ŞUREANU TURISM S.R.L. – AJUTOR BUCATAR – 2 – Gimnazial
SC ALISMOB ACCESORII SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE – 1 – Gimnazial
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Liceal = cu bac?