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Cum va fi vremea în România până în 16 noiembrie 2026: Unde va ploua mai mult decât media mutianuală. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 55 de minute

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Cum va fi vremea în România până în 16 noiembrie 2026: Unde va ploua mai mult decât media mutianuală. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu ușoare creșteri în anumite regiuni, iar precipitațiile vor avea o distribuție neuniformă în următoarele săptămâni. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până la jumătatea lunii noiembrie nu sunt anticipate abateri termice importante la nivel național.

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Prognoza pentru următoarele patru săptămâni, realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), indică diferențe regionale în ceea ce privește regimul precipitațiilor, în special la finalul lunii octombrie.

*Săptămâna 19-26 octombrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului, dar mai ales în regiunile nord-estice, iar în regiunile vestice şi nord-vestice va fi deficitar.

*Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie 2026

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

*Săptămâna 2-9 noiembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

*Săptămâna 9-16 noiembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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