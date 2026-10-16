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Care sunt școlile din Alba ce au cerut sprijin pentru copiii de nivel primar pentru prevenirea analfabetismului funcțional și reducerea abandonului școlar: Lista

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Care sunt școlile din Alba ce au cerut sprijin pentru copiii de nivel primar pentru prevenirea analfabetismului funcțional și reducerea abandonului școlar: Lista

S-a încheiat perioada de depunere a aplicațiilor pentru finanțarea prin Programul pentru Reușita Învățământului primar prin Măsuri Integrate de Intervenție (PRIMII), lansat de Ministerul Educației și Cercetării.

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Au fost depuse 709 cereri de finanțare.

Finanțarea prin PRIMII poate acoperi, printre altele:

*activități de tip „Școala după Școală”, inclusiv lecții individualizate și activități de recuperare;

*hrană pentru elevii participanți;

*activități extracurriculare și extrașcolare;

*materiale didactice și resurse educaționale pentru activități remediale și de sprijin;

*consiliere și terapie pentru elevi, precum și consiliere parentală.

„PRIMII continuă, la nivelul învățământului primar, logica de intervenție consacrată de Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, care s-a adresat cu precădere ciclului gimnazial, și valorifică instrumentele deja existente în sistem: Indexul Național de Vulnerabilitate Școlară pentru Învățământul Primar și Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație, ambele dezvoltate împreună cu Banca Mondială, precum și Indicele de Risc Comunitar dezvoltat de UNICEF.

Proiectul va fi implementat în perioada 2026-2029, finanțarea fiind asigurată din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027, Prioritatea 6, Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație, obiectivul specific ESO4.6, acțiunile 6.f.1 și 6.f.2.”, au precizat joi, 15 octombrie 2026, reprezentanții Ministerului Educației.

Ce școli din Alba au depus cereri de finanțare puteți vedea AICI.

foto – Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna (arhivă; cu rol ilustrativ)

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