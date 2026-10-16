Video | Zona Lacului Chereteu se transformă pas cu pas într-un parc tematic modern. Primarul Blajului: „Este un proiect pilot la care ținem foarte mult și în care punem mult suflet”
Zona Lacului Chereteu se transformă pas cu pas într-un parc tematic modern. Primarul Blajului: „Este un proiect pilot la care ținem foarte mult și în care punem mult suflet”
În cadrul unei inspecții pe teren realizată alături de șefa lucrărilor de reabilitare, Viorela Florea, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a prezentat, vineri, 16 octombrie 2026 stadiul actual al proiectului de modernizare a zonei Lacului Chereteu.
Lucrările de reabilitare și reconfigurare peisagistică a zonei Lacului Chereteu din Blaj avansează într-un ritm susținut, stadiul fizic de realizare ajungând, potrivit edilului din „Mica Romă”, la aproximativ 42%. Proiectul, finanțat în mare parte din fonduri europene nerambursabile, valorează peste 20 de milioane de lei (aproximativ 4,5 milioane de euro) și își propune transformarea locației într-un spațiu modern de agrement, cultură și relaxare la standarde europene.
Proiectul de regenerare urbană este structurat pe mai multe axe de finanțare nerambursabilă, vizând crearea unei infrastructuri verzi-albastre și revitalizarea spațiilor publice.
Soluții ecologice inovatoare: Pereți verzi și infrastructură prietenoasă cu mediul
Printre elementele de noutate aduse de proiect se numără amenajările peisagistice speciale, precum pereții vegetali realizați cu mii de plante decorative, dar și aleile realizate din materiale naturale și piatră. „Avem un lucru foarte interesant în acest proiect: un perete verde plin de plante, iar un perete similar va fi amenajat și în partea de sus. Este o lucrare realizată cu materiale bio. Piatra nu va rămâne așa, va fi împănată tot cu piatră, respectând standardele europene pentru infrastructura verde-albastră. Oamenii să nu se aștepte doar la piatră lucioasă; totul este conceput pentru a se integra perfect în natură”, a subliniat edilul din Blaj.
Amfiteatru în aer liber, ponton plutitor și facilități pentru comunitate
Proiectul cuprinde construirea unui centru cultural cu un amfiteatru spectaculos în aer liber, pontoane de observație, zone de joacă, grupuri sanitare moderne, dar și un sistem eficient de iluminat bazat pe energie solară și tehnologie LED.
În plus, administrația locală acordă o atenție deosebită conservării faunei locale, pe lac fiind prezente lebede și rațe sălbatice.
„Lucrăm pe toate fronturile. Se montează stâlpii de iluminat, cei pe energie solară funcționează deja, iar pentru ceilalți s-a semnat contractul de racordare. Așteptăm să vedem cum va arăta și pontonul plutitor peste întregul lac. În ceea ce privește pescarii, la finalizarea lucrărilor vor avea programul lor dedicat. Deocamdată pescuitul este sistat la cererea constructorului, din motive de siguranță, fiind instalate rețele electrice și sisteme de alimentare în jurul lacului”, a explicat Gheorghe Valentin Rotar.
Un proiect pilot pentru regiune
Primarul Blajului și-a exprimat încrederea că noua zonă de agrement va deveni un punct de referință nu doar pentru localnici, ci pentru întreaga Regiune Centru. „Este o lucrare la care noi ținem foarte, foarte mult. Un proiect pilot pentru ceea ce înseamnă regiunea noastră, o lucrare care ne determină să punem foarte mult suflet. Pe măsură ce prinde contur, mi se pare tot mai frumoasă. Îi mulțumesc Viorelei și întregii echipe de implementare, dar și constructorului. Ne bucurăm că putem face ceva pentru noi, pentru Blaj. Investim în Blaj, investim în noi!”, a încheiat primarul Gheorghe Valentin Rotar.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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