Florin Roman neagă că ar fi fost implicat într-o altercație cu un alt deputat, Ionel Bogdan: „Este o invenție 100%. Solicit retragerea acestei știri false!”
Florin Roman neagă că ar fi fost implicat într-o altercație cu un alt deputat, Ionel Bogdan: „Este o invenție 100%. Solicit retragerea acestei știri false!”
Deputatul PNL de Alba Florin Roman a respins, joi, 15 octombrie 2026 informațiile potrivit cărora ar fi fost implicat într-o altercație cu deputatul Ionel Bogdan, în sediul din Modrogan al partidului. Acesta susține că se afla la Alba Iulia, la o ședință de partid, în momentul în care a primit mesaje despre presupusul incident, și acuză răspândirea unei informații false.
„Sunt în ședință de partid la Alba și primesc mesaje cu un link din care rezultă, potrivit doamnei Anca Alexandrescu, că am avut o altercație în Modrogan cu un coleg deputat, Ionel Bogdan”, a precizat Florin Roman în după amiaza zilei de joi, 15 octombrie 2026, într-o postare în mediul online
Deputatul liberal de Alba a contestat ferm veridicitatea informațiilor și susține că simpla verificare a prezenței sale ar fi fost suficientă pentru clarificarea situației.
„Doar dacă aș fi călcat prin Modrogan ori m-aș fi teleportat de la Alba Iulia în București, probabil, puteam specula pe acest subiect inventat”, a afirmat deputatul PNL.
Florin Roman consideră că informația ar fi putut fi verificată înainte de publicare, printr-un simplu apel telefonic, și pune sub semnul întrebării intenția din spatele apariției acesteia.
„Un singur telefon lămurea situația, dar nu cred că asta s-a dorit”, a transmis parlamentarul, care afirmă că, de-a lungul carierei sale politice, a fost ținta unor relatări pe care le consideră lipsite de legătură cu realitatea.
„Despre mine am aflat lucruri multe de când fac politică ce nu au nicio legătură cu realitatea. Eu sunt un om asumat”, a mai declarat Florin Roman.
În susținerea poziției sale, deputatul a făcut referire și la un caz anterior, incidentul violent cu Dan Vâlceanu, în care afirmă că a solicitat desecretizarea și publicarea imaginilor, deși anticipa că acestea ar putea să nu evidențieze în mod corect diferența dintre agresor și victimă.
„Solicit retragerea acestei știri false, întrucât este o invenție 100%. Vă mulțumesc!”, a conchis deputatul PNL de Alba.
foto: arhivă
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