29 octombrie 2026 | Levi Polgar ar urma să primească titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud”: Va participa ultramaratonistul la ceremonie?

Levi Polgar ar urma să primească titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud”: Va participa ultramaratonistul la ceremonie?

În 29 octombrie 2026, de la ora 15.30, la Colegiul Național „Bethleen Gabor”, ar urma să aibă loc ceremonia de decernare a titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Aiud” ultramaratonistului aiudean Levi Polgar.

Evenimentul este programat în cadrul Festivalului Internațional de Film și Artă Fotografică 2026.

„Acordarea acestei distincții reprezintă o expresie a recunoașterii și aprecierii comunității aiudene pentru meritele și contribuția dumneavoastră deosebită.

Ne-ar face o deosebită plăcere să fiți alături de noi la acest moment de recunoaștere și apreciere”, se arată în invitația adresată lui Levi Polgar de primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

În acest moment, însă, Levi Polgar înclină spre a nu onora cu participarea acest eveniment, având în vedere perioada mare de timp care a trecut de la aprobarea în Consiliul Local Aiud a acordării distincției și momentul ceremoniei oficiale.

Levi Polgar a lansat joi, 15 octombrie 2026 pe pagina personală de Facebook un sondaj de opinie cu privire la oportunitatea participării sale la ceremonie.

Levi Polgar s-a remarcat prin performanțele sale în competițiile de anduranță montană, în ciuda dizabilității sale. Între altele, a participat la prestigioasa cursă UTMB Mont-Blanc și a încheiat de trei ori consecutiv ultramaratonul TOR330 – Tor des Géants, în anii 2023, 2024 și 2025.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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