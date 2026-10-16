Curier Județean

Video | Bărbat din județul Sibiu, reținut după ce a furat un cal dintr-o gospodărie din Cenade: Prejudiciu de aproximativ 7.500 de lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat din județul Sibiu, reținut după ce a furat un cal dintr-o gospodărie din Cenade: Prejudiciu de aproximativ 7.500 de lei

Un bărbat de 26 de ani, din județul Sibiu, a fost reținut de polițiștii din Alba, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi sustras un cal, în valoare de aproximativ 7.500 de lei, dintr-o anexă gospodărească din localitatea Cenade. A

Petrecerea Divorțaților

Animalul a fost găsit în urma unei percheziții efectuate la domiciliul suspectului, în Axente Sever.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 octombrie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Axente Sever, județul Sibiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în data de 10 septembrie 2026, bărbatul ar fi sustras, dintr-o anexă gospodărească a unui imobil situat în localitatea Cenade, o cabalină, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ 7.500 de lei.

Pentru documentarea și probarea activității infracționale, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj, sprijiniți de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în localitatea Axente Sever, din județul Sibiu, fiind descoperită cabalina sustrasă.

În vederea dispunerii măsurilor legale, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

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