DSVSA Alba: Aproape 900 de unități și mijloace de transport, înregistrate sau autorizate în primele nouă luni ale anului 2026

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a desfășurat, în primele trei trimestre ale anului 2026, activități de verificare a documentațiilor și de emitere a documentelor de înregistrare și autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, pentru operatorii economici din județ, se arată într-un comunicat de presă transmis de instituție.

În perioada ianuarie–septembrie 2026, au fost verificate documentațiile și eliberate documente de înregistrare pentru 466 de unități din domeniul alimentar și 422 de mijloace de transport, în conformitate cu legislația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor.

În sectorul alimentar, activitatea a vizat o gamă variată de unități, de la magazine alimentare și restaurante până la unități de procesare, producție și comercializare a produselor alimentare.

Printre acestea se numără 54 de magazine alimentare, 32 de supermarketuri, 34 de restaurante, 43 de unități de tip fast-food, 29 de baruri, snack-baruri și braserii, 26 de măcelării, 10 pizzerii, 9 unități de catering și 9 cantine.

De asemenea, au fost înregistrate 56 de rulote și standuri comerciale, 38 de unități de coacere a produselor de panificație și patiserie congelate, 17 laboratoare de cofetărie-patiserie, 8 brutării și 7 plăcintării și covrigării.

Activitatea de înregistrare a inclus și 11 centre de prelucrare a laptelui în cadrul exploatațiilor, 8 puncte gastronomice locale, 7 stupine, 7 unități de comercializare a alimentelor prin internet, precum și alte unități care desfășoară activități în domeniul alimentar.

Autorizări sanitar-veterinare pentru abatoare, unități de procesare, exploatații de animale și farmacii veterinare

În ceea ce privește activitatea de autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, în primele nouă luni ale anului 2026 au fost autorizate sau reautorizate unități din domeniul creșterii animalelor, procesării produselor de origine animală, comercializării produselor medicinale veterinare și furajelor.

Printre acestea se numără un abator de ovine, un abator de bovine, o unitate de carne tocată, o unitate de procesare a laptelui materie primă, o unitate de procesare a subproduselor de origine animală, patru exploatații apicole comerciale, două exploatații comerciale de păsări și o exploatație de bovine pentru producția de lapte.

De asemenea, au fost autorizate sau reautorizate 8 farmacii veterinare, două magazine pentru animale de companie (pet-shopuri), un magazin pentru comercializarea puilor de o zi, 4 magazine de furaje și 3 depozite de furaje.

În aceeași perioadă, activitatea de autorizare a vizat și mijloace de transport, între care 107 pentru produse de origine animală, 49 pentru subproduse de origine animală, 15 pentru transportul animalelor pe distanțe scurte și 9 pentru furaje și cereale.

Notificări pentru investiții noi și modernizarea unor unități

DSVSA Alba a emis și notificări pentru înființarea unor noi unități supuse autorizării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, între care o unitate de procesare a laptelui, un depozit frigorific și un centru de ambalare a ouălor.

De asemenea, au fost emise notificări pentru modernizarea unei exploatații comerciale de păsări și pentru un proiect care vizează înființarea unei exploatații de taurine pentru îngrășat, cu punct de sacrificare integrat, în vederea accesării fondurilor europene.

Prin activitatea de înregistrare și autorizare, DSVSA Alba urmărește respectarea cerințelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, desfășurarea în condiții legale a activităților operatorilor economici și protejarea sănătății publice. Totodată, instituția sprijină dezvoltarea activităților economice din sectorul alimentar și zootehnic, prin verificarea documentațiilor și emiterea actelor necesare funcționării unităților, în conformitate cu prevederile legale.

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