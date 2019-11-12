LOCURI de MUNCĂ în Alba: 498 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș și Ocna Mureș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 12 noiembrie 2019, în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Aiud, Cugir, Ocna Mureș, Baia de Arieș și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 498 posturi vacante.
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 Gimnazial
APULUM SA AMBALATOR MANUAL 5 Gimnazial
APULUM SA LACATUS MECANIC 6 Profesional
APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 Profesional
APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 Profesional
APULUM SA FREZOR UNIVERSAL 1 Profesional
APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 Profesional
EXPRESS CURIER S.R.L. CURIER 1 Profesional
MARC AS PAN SRL PATISER 1 Profesional
MARC AS PAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial
ENSOL SRL POLIZATOR 1 Profesional
ENSOL SRL SUDOR 1 Profesional
ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial
TIMPLARIE RUS S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1 Profesional
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5 Gimnazial
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 4 Profesional
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 Gimnazial
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MASEUR 2 Post-Liceal
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL FIZIOTERAPEUT 4 Post-Liceal
TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL ANTRENOR DE FITNESS 1 Post-Liceal
ADRIAN COMSERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial
MATYDO DCS GRUP SRL SUDOR 2 Profesional
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial
TIVOLI SENA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional
ALOREF S.R.L. SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 Profesional
ALOREF S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 Profesional
ALOREF S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 Gimnazial
MARVICON SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 5 Profesional
CAMARA SRL AJUTOR OSPATAR 3 Profesional
CAMARA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 Profesional
ECOREC ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 Gimnazial
SC SILVER TEAM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 Liceal
COMPUTER GARAGE SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1 Liceal
DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 10 Profesional
ASOCIATIA NON- GUVERNAMENTALA MARIA BEATRICE RECEPTIONIST 1 Liceal
SC KINETIC BIO POINT SRL MASEUR 2 Profesional
SC KINETIC BIO POINT SRL COSMETICIAN 2 Profesional
MUZEUL NATIONAL AL UNIRII REFERENT TRANSMITERE 1 Liceal
SC KINETIC BIO POINT SRL RECEPTIONIST 2 Liceal
SC PERFECT MIXOLOGY SRL BARMAN 1 Profesional
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 Profesional
ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1 Superior
ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1 Profesional
ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1 Profesional
ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 Gimnazial
ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1 Superior
LACTALIS ROMANIA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2 Profesional
POMPONIO S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
POMPONIO S.R.L. CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 Profesional
TRANSEURO SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 Profesional
TRANSEURO SRL AGENT DE VÂNZARI 5 Profesional
TRANSEURO SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 4 Gimnazial
BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 2 Profesional
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1 Superior
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 2 Superior
SATROTEC SRL SEF SCHIMB 1 Superior
SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 Superior
SATROTEC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 8 Gimnazial
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior
HUTTER ROBERT SRL SPALATOR VEHICULE 3 Gimnazial
ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII CLUJ LACATUS MECANIC 1 Profesional
PRONTO UNIVERSAL SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
MR ADVANTAGE FUN SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 3 Liceal
ARTI – PAN S.R.L. FUNCTIONAR ECONOMIC 1 Superior
SC AUTOMOB ALBA SRL SPALATOR VEHICULE 4 Profesional
SC AUTOMOB ALBA SRL MECANIC AUTO 2 Profesional
SC AUTOMOB ALBA SRL VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE 2 Profesional
SC LINCOLN SERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 15 Gimnazial
SC BARTENDING DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 Profesional
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4 Profesional
VERDANT PRO SRL DISPECER 1 Liceal
AQUA CONSULTING S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 Liceal
AQUA CONSULTING S.R.L. DISPECER 1 Liceal
FELEA MIXT SRL VÂNZATOR 1 Profesional
FELEA MIXT SRL BARMAN 1 Profesional
FELEA MIXT SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. LACATUS MECANIC 1
I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1
I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. INGINER MECANIC 1
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS REVIZIE VAGOANE 4
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 4
UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 2
GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 2
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2
GEORGIA CATERING SRL COFETAR 2
GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2
MAGIC AGROJET S.A. LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
SCDVV BLAJ PEPINIERIST 1
SCDVV BLAJ VITICULTOR 1
TRAILER WERBSITE BUILD SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 4
S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL TEHNICIAN ANALIST CALITATE 1
S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL INGINER MECANIC 1
S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL LACATUS MECANIC 1
S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL PROIECTANT INGINER ELECTRONIST 1
GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 2
SC MAREAN DENT SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1
SC GLACIALIS CAVE SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 3
FABRICA DE ARME CUGIR SA INGINER MECANIC 8
CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 10
FABRICA DE ARME CUGIR SA ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1
FABRICA DE ARME CUGIR SA OPERATOR LA TRATAREA APEI TEHNOLOGICE 1
UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1
CASIA CONSULTING S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1
H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1
ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2
ELIT SRL TINICHIGIU CAROSIER 1
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
ASOCIATIA SM SPEROMAX ALBA KINETOTERAPEUT 1
SC YAX SYSTEM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
SC TOMI MOB APUSENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
RAPADA LINE SRL LUCRATOR GESTIONAR 1
ELA & CATA S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1
VIPTUR PRACTIC CONSTRUCT LACATUS MECANIC 1
PETRE & FLORIN TRANS S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1
FLOREA OIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
MONTANA CÂMPENI SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1
TERMOCONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1
MAGPREST ABC S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1
LA DOLCE VITA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1
BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 1
SC ARMEANU SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10
SC ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10
MAX PLUS S.R.L. DISPECER 1
LIVIO-DARIO SRL SOFER AUTOBUZ 5
RAPEL SA MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5
RAPEL SA CROITOR 1
RAPEL SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 5
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL LACATUS MECANIC 5
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MACARAGIU 3
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MECANIC AUTO 3
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10
HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL STIVUITORIST 5
TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 8
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 8
SC PROASC SERV SRL ASCUTITOR SCULE, INSTRUMENTE MEDICALE SI OBIECTE DE UZ CASNIC 1
SC PROASC SERV SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1
PROD DANIRA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2
PROD DANIRA S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1
CONSTRUCTII SI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2
CONSTRUCTII SI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 2
CONSTRUCTII SI SERVICII SRL SUDOR 1
STAN DORINA NICOLETA PFA FEMEIE DE SERVICIU 1
ELDAR TEHNIC SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1
ELDAR TEHNIC SRL LACATUS MECANIC 1
BENY VIDRACONS SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1
PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884
MARWOOD TEAM MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4
ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10
ARIESUL PRODIMEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10
PUNCT DE LUCRU OCNA MUREȘ
SC ULTRAWAS CAR SRL UCENIC – MECANIC AUTO 15