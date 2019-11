LOCURI de MUNCĂ în Alba: 498 posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Sebeș și Ocna Mureș. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 12 noiembrie 2019, în Alba Iulia, Blaj, Câmpeni, Aiud, Cugir, Ocna Mureș, Baia de Arieș și Sebeș. În județ sunt disponibile, în total, 498 posturi vacante.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137

APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 Gimnazial

APULUM SA AMBALATOR MANUAL 5 Gimnazial

APULUM SA LACATUS MECANIC 6 Profesional

APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 Profesional

APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 Profesional

APULUM SA FREZOR UNIVERSAL 1 Profesional

APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 1 Profesional

EXPRESS CURIER S.R.L. CURIER 1 Profesional

MARC AS PAN SRL PATISER 1 Profesional

MARC AS PAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial

ENSOL SRL POLIZATOR 1 Profesional

ENSOL SRL SUDOR 1 Profesional

ENSOL SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 Gimnazial

TIMPLARIE RUS S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1 Profesional

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5 Gimnazial

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 4 Profesional

A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 Gimnazial

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL MASEUR 2 Post-Liceal

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL FIZIOTERAPEUT 4 Post-Liceal

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL ANTRENOR DE FITNESS 1 Post-Liceal

ADRIAN COMSERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial

MATYDO DCS GRUP SRL SUDOR 2 Profesional

SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial

TIVOLI SENA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional

ALOREF S.R.L. SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 Profesional

ALOREF S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 Profesional

ALOREF S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 Gimnazial

MARVICON SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 5 Profesional

CAMARA SRL AJUTOR OSPATAR 3 Profesional

CAMARA SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 Profesional

ECOREC ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 Gimnazial

SC SILVER TEAM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 Liceal

COMPUTER GARAGE SRL AGENT RECLAMA PUBLICITARA 1 Liceal

DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 10 Profesional

ASOCIATIA NON- GUVERNAMENTALA MARIA BEATRICE RECEPTIONIST 1 Liceal

SC KINETIC BIO POINT SRL MASEUR 2 Profesional

SC KINETIC BIO POINT SRL COSMETICIAN 2 Profesional

MUZEUL NATIONAL AL UNIRII REFERENT TRANSMITERE 1 Liceal

SC KINETIC BIO POINT SRL RECEPTIONIST 2 Liceal

SC PERFECT MIXOLOGY SRL BARMAN 1 Profesional

DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 Profesional

ALBALACT S.A. INGINER MECANIC 1 Superior

ALBALACT S.A. LACATUS MECANIC 1 Profesional

ALBALACT S.A. MECANIC UTILAJ 1 Profesional

ALBALACT S.A. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 4 Gimnazial

ALBALACT S.A. MANAGER RESURSE UMANE 1 Superior

LACTALIS ROMANIA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2 Profesional

POMPONIO S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional

POMPONIO S.R.L. CONDUCATOR ACTIVITATE DE TRANSPORT RUTIER 1 Profesional

TRANSEURO SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 Profesional

TRANSEURO SRL AGENT DE VÂNZARI 5 Profesional

TRANSEURO SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 4 Gimnazial

BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 2 Profesional

SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1 Superior

SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior

SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 2 Superior

SATROTEC SRL SEF SCHIMB 1 Superior

SATROTEC SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 Superior

SATROTEC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 8 Gimnazial

SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior

HUTTER ROBERT SRL SPALATOR VEHICULE 3 Gimnazial

ELIT SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 Liceal

SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA BUCURESTI SUCURSALA DIRECTIA RADIOCOMUNICATII CLUJ LACATUS MECANIC 1 Profesional

PRONTO UNIVERSAL SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal

MR ADVANTAGE FUN SRL REFERENT DE SPECIALITATE MARKETING 3 Liceal

ARTI – PAN S.R.L. FUNCTIONAR ECONOMIC 1 Superior

SC AUTOMOB ALBA SRL SPALATOR VEHICULE 4 Profesional

SC AUTOMOB ALBA SRL MECANIC AUTO 2 Profesional

SC AUTOMOB ALBA SRL VULCANIZATOR PIESE DIN CAUCIUC LA PRESE 2 Profesional

SC LINCOLN SERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 15 Gimnazial

SC BARTENDING DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 Profesional

PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4 Profesional

VERDANT PRO SRL DISPECER 1 Liceal

AQUA CONSULTING S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 Liceal

AQUA CONSULTING S.R.L. DISPECER 1 Liceal

FELEA MIXT SRL VÂNZATOR 1 Profesional

FELEA MIXT SRL BARMAN 1 Profesional

FELEA MIXT SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. LACATUS MECANIC 1

I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

I & L TEHNOCONSULTING S.R.L. INGINER MECANIC 1

UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS REVIZIE VAGOANE 4

UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4

UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 4

UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 2

GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 2

GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2

GEORGIA CATERING SRL COFETAR 2

GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

MAGIC AGROJET S.A. LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

SCDVV BLAJ PEPINIERIST 1

SCDVV BLAJ VITICULTOR 1

TRAILER WERBSITE BUILD SRL DESIGNER GRAFICA (STUDII MEDII) 4

S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL TEHNICIAN ANALIST CALITATE 1

S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL INGINER MECANIC 1

S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL LACATUS MECANIC 1

S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL PROIECTANT INGINER ELECTRONIST 1

GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 2

SC MAREAN DENT SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1

SC GLACIALIS CAVE SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 3

FABRICA DE ARME CUGIR SA INGINER MECANIC 8

CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 10

FABRICA DE ARME CUGIR SA ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1

FABRICA DE ARME CUGIR SA OPERATOR LA TRATAREA APEI TEHNOLOGICE 1

UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1

CASIA CONSULTING S.R.L. DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1

ELITE REGAL SECURITY S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2

ELIT SRL TINICHIGIU CAROSIER 1

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

ASOCIATIA SM SPEROMAX ALBA KINETOTERAPEUT 1

SC YAX SYSTEM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

SC TOMI MOB APUSENI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

RAPADA LINE SRL LUCRATOR GESTIONAR 1

ELA & CATA S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1

VIPTUR PRACTIC CONSTRUCT LACATUS MECANIC 1

PETRE & FLORIN TRANS S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1

ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1

ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1

ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1

FLOREA OIL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

MONTANA CÂMPENI SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1

TERMOCONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1

MAGPREST ABC S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1

LA DOLCE VITA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1

BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 1

SC ARMEANU SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885

SC ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10

SC ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10

MAX PLUS S.R.L. DISPECER 1

LIVIO-DARIO SRL SOFER AUTOBUZ 5

RAPEL SA MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5

RAPEL SA CROITOR 1

RAPEL SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 5

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL LACATUS MECANIC 5

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MACARAGIU 3

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MECANIC AUTO 3

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 10

HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL STIVUITORIST 5

TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 8

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 8

SC PROASC SERV SRL ASCUTITOR SCULE, INSTRUMENTE MEDICALE SI OBIECTE DE UZ CASNIC 1

SC PROASC SERV SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1

PROD DANIRA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2

PROD DANIRA S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 2

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 2

CONSTRUCTII SI SERVICII SRL SUDOR 1

STAN DORINA NICOLETA PFA FEMEIE DE SERVICIU 1

ELDAR TEHNIC SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1

ELDAR TEHNIC SRL LACATUS MECANIC 1

BENY VIDRACONS SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1

PUNCT DE LUCRU BAIA DE ARIEȘ – 0725 225884

MARWOOD TEAM MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 4

ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10

ARIESUL PRODIMEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10

PUNCT DE LUCRU OCNA MUREȘ

SC ULTRAWAS CAR SRL UCENIC – MECANIC AUTO 15