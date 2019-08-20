LOCURI de MUNCĂ în Alba: 498 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

AJOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20 august 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În județ sunt disponibile, în total, 498 de posturi vacante.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA – 0258 831 137
ALUMINIU SRL – INGINER CHIMIST – 2 – Superior
TEIUS CRISAN SRL – INGINER TOPOGRAF – 1 – Superior
ALBACO EXIM SRL – INGINER ELECTROENERGETICA – 1 – Superior
ALBALACT SA – ELECTROMECANIC – 1 – Profesional
ALBALACT SA – INGINER MECANIC – 2 – Superior
ALBALACT SA – LACATUS MECANIC – 1 – Profesional
ALBALACT SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 10 – Gimnazial
ALBALACT SA – OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI – 5 – Liceal
ALYICH COUTURE SRL-D – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – Gimnazial
ASOCIATIA MARIA, REGINA PACII – SECRETARA – 1 – Liceal
CN POSTA ROMANA – OJP ALBA – AGENT POSTAL – 1 – Liceal
DANROM CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 2 – Gimnazial
DANROM CONSTRUCT SRL – ZIDAR PIETRAR – 2 – Profesional
ELECTRIC HEIGHT SERVICES SRL – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – Profesional
ELESAND BLUE SRL – SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ – 1 – Profesional
EXCAVACIONES MIRA SRL – CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT – 1 – Superior
GICU TRANS SRL – DISPECER – 1 – Profesional
GICU TRANS SRL MANAGER – 1 – Liceal
GICU TRANS SRL – SOFER AUTOBUZ – 1 – Profesional
GICU TRANS SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 3 – Profesional
IMPERIAL CAZINO ALBA SRL – CASIER – 1 – Profesional
IMPERIAL CAZINO ALBA SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 1 – Gimnazial
IMPERIAL CAZINO ALBA SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – Liceal
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – LACATUS SDV – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 1 – Profesional
IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 2 – Gimnazial
LED MONTAJE SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 1 – Gimnazial
MAGIC NORD STAR SRL – BUCATAR – 2 – Profesional
MAGIC NORD STAR SRL – LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) – 2 – Gimnazial
MAGIC NORD STAR SRL – OSPATAR (CHELNER) – 2 – Profesional
MAMBA SRL – BUCATAR – 1 – Profesional
MAMBA SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional
MARC AS PAN SRL – CONTABIL – 1 – Superior
MARC AS PAN SRL – PATISER – 1 – Profesional
OBIECTIV SRL – ASAMBLOR BICICLETE – 1 – Liceal
PEMA ELECTROTEHNIC SRL – CONFECTIONER CABLAJE AUTO – 5 – Profesional
PEMA ELECTROTEHNIC SRL – ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE – 4 – Profesional
PEMA ELECTROTEHNIC SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 10 – Gimnazial
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA – CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA – 1 – Superior
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA – EDUCATOR PUERICULTOR – 2 – Superior
PRO BUSINESS CLEAN SOLUTION SRL – ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA – 1 – Profesional
PRO BUSINESS CLEAN SOLUTION SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Profesional
RETTER PROJECT MANAGEMENT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE – 5 – Gimnazial
SC ALYCRYS CARGO SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 2 – Profesional
SC NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL – AGENT DE SECURITATE – 2 – Profesional
SC NEW FAN SRL-D – AJUTOR BUCATAR – 1 – Profesional
SC SILVER TEAM SRL – SPALATOREASA LENJERIE – 2 – Gimnazial
SC UNICARM SRL – AGENT DE VÂNZARI – 1 – Profesional
SECA DISTRIBUTION SRL – AGENT DE VÂNZARI – 1 – Liceal
SHVG CONSTRUCTION CREATION BELGART – DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA – 1 – Superior
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – Profesional
UNIC ASPECT DESIGN SRL – REPREZENTANT COMERCIAL – 1 – Liceal
VERO SYSTEMS SRL – MANAGER MARKETING (TARIFE, CONTRACTE, ACHIZITII) – 1 – Superior
VIPTUR PRACTIC CONSTRUCT – LACATUS MECANIC – 3 – Fara Studii
VIPTUR PRACTIC CONSTRUCT – MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII – 5 – Fara Studii
VIPTUR PRACTIC CONSTRUCT – SUDOR – 2 – Fara Studii
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
BNB GARAGE WASH SRL – SPALATOR VEHICULE – 1 – Fara Studii
BNB GARAGE WASH SRL – VULCANIZATOR – 1 – Profesional
CAMARA SRL AJUTOR – OSPATAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – BUCATAR – 2 – Profesional
CAMARA SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 2 – Profesional
CAMARA SRL – PIZZAR – 2 – Profesional
GEA EVENT SRL – AJUTOR BUCATAR – 2 – Liceal
GEA EVENT SRL – BUCATAR – 2 – Liceal
TRANSFEROVIAR GRUP SA – ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII ELECTRICE LA MIJLOACE DE TRANSPORT – 1 – Liceal
TRANSFEROVIAR GRUP SA – ELECTROMECANIC – 1 – Liceal
TRANSFEROVIAR GRUP SA – LACATUS MECANIC – 5 – Liceal
TRANSFEROVIAR GRUP SA – SUDOR – 1 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – LACATUS MECANIC – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – STRUNGAR UNIVERSAL – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC – 3 – Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA – VOPSITOR – 3 – Liceal
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
CETATEA DE BALTA SRL – TRACTORIST – 10 – Liceal
CN POSTA ROMANA – OJP ALBA – FACTOR POSTAL – 2 – Liceal
INTERBRANDS MARKETING DISTRIBUTION SRL – AGENT COMERCIAL – 2 – Liceal
INTERBRANDS MARKETING DISTRIBUTION SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Liceal
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
ADAPOSTUL NOSTRU SRL – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – Gimnazial
SC ARIESTOP SRL – INGINER GEODEZ – 1 – Superior
SC ARIESTOP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – Liceal
SC ARINUL PROD SRL – CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA – 1 – Gimnazial
SC ARMEANU SRL – CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA – 1 – Superior
SC TRANSILVANIA SOFFA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – Gimnazial
SC VIO BUSINESS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 2 – Gimnazial
SOF PRODUCTION STANIJA SRL – MONTOR ARTICOLE DIN PIELE – 2 – Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
CN POSTA ROMANA – OJP ALBA FACTOR POSTAL – 3 – Liceal
ELIT SRL – AMBALATOR MANUAL – 12 – Gimnazial
ELIT SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – Gimnazial
ELIT SRL – MANIPULANT MARFURI – 13 – Gimnazial
ELIT SRL – VÂNZATOR – 1 – Liceal
OTELURI SI DEBITARI SRL – ASISTENT MANAGER – 2 – Liceal
PUNCT DE LUCRU SEBEȘ – 0725 225 885
ATAC SECURITY SRL – AGENT DE SECURITATE – 3 – Profesional
CISEROM SA – AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER – 9 – Profesional
CISEROM SA – ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL – 2 – Liceal
CISEROM SA – ÎMPLETITOR TEXTILE – 1 – Profesional
CISEROM SA – OPERATOR FIXATOR TEXTILE – 3 – Profesional
CISEROM SA – OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR – 14 – Profesional
CISEROM SA – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – Profesional
CN POSTA ROMANA – OJP ALBA – FACTOR POSTAL – 1 – Liceal
KUEHNE NAGEL SRL – MANIPULANT MARFURI – 6 – Gimnazial
KUEHNE NAGEL SRL – STIVUITORIST – 2 – Gimnazial
MSS NISAN SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 5 – Liceal
PROFI ROM FOOD SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Profesional
PROFI ROM FOOD SRL – PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE – 2 – Profesional
PROFI ROM FOOD SRL – VÂNZATOR – 1 – Profesional
PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA SA AGENT DE VÂNZARI – 1 – Liceal
ROBIMEX SRL – TÂMPLAR UNIVERSAL – 1 – Profesional
SC DULGHERIA CANDA SRL – ZIDAR PIETRAR – 1 – Profesional
SC VLADEVA PRODUCTION SRL – CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI – 2 – Profesional
SC VLADEVA PRODUCTION SRL – CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE – 1 – Profesional
SC VLADEVA PRODUCTION SRL – MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE – 1 – Profesional
SC VLADEVA PRODUCTION SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 6 – Gimnazial
STAR ASSEMBLY SRL – AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITATII – 1 – Superior
STAR ASSEMBLY SRL – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 5 – Liceal
STAR ASSEMBLY SRL – INGINER ELECTRONIST TRANSPORTURI, TELECOMUNICATII – 1 – Superior
STAR ASSEMBLY SRL – INGINER MECANIC – 2 – Superior
STAR ASSEMBLY SRL – MONTATOR SUBANSAMBLE – 25 – Profesional
STAR ASSEMBLY SRL – PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE – 2 – Liceal
STAR ASSEMBLY SRL – SPECIALIST SIG/IT – 1 – Superior
STAR ASSEMBLY SRL – UCENIC – 185 – Gimnazial
TRANS IVINIS & CO SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – Gimnazial