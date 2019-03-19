LOCURI de MUNCĂ în Alba: 439 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 19 martie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 439 de posturi
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectaţi AJOFM Alba, secţiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
1.BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE 3 Post-Liceal
2.BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 4 Post-Liceal
3. BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 6 Post-Liceal
4.MIMI SAN S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4 Profesional
5.MIMI SAN S.R.L. CONTABIL 2 Superior
6.DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional
7. DOMICA SRL FIERAR BETONIST 2 Profesional
8.DOMICA SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
9.DOMICA SRL FINISOR TERASAMENTE 1 Profesional
10. DOMICA SRL BETONIST 4 Profesional
11. CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
12. SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 1 Superior
13.SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
14. SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior
15.SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior
16.SATROTEC SRL ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA 1 Superior
17.ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI ÎNALTA TENSIUNE 10 Profesional
18. SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial
19.TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
20.EKA STRUCTURISRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Profesional
21.DEKA STRUCTURISRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 3 Profesional
22. DEKA STRUCTURISRL FIERAR BETONIST 3 Profesional
23.MAXIM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 Gimnazial
24.SC EXCLUSIV AUTO CENTER ENB S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 2 Liceal
25.CAMINUL PENTRUPERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior
26. CAMINUL PENTRUPERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA SOFER AUTOBUZ 1 Profesional
27. AUTO HELP ALBA S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
28. BIOREF S.R.L. CAMERISTA HOTEL 1 Profesional
29.BIOREF S.R.L. ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 Profesional
30.EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. SPECIALIST RELATII SOCIALE 1 Superior
31. EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. SEF DEPARTAMENT 1 Superior
32. CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional
33. EXIGENT FOODS S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
34.SC ALBACOM BIZ SRL CARTONAGIST 2 Profesional
35.SC ALBACOM BIZ SRL OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT 2 Profesional
36.CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
37.CARESTA BAGS SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 Profesional
38.CARESTA BAGS SRL CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4 Profesional
39.CARESTA BAGS SRL CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 2 Profesional
40.CARESTA BAGS SRL LANSATOR PRODUSE 2 Profesional
41.CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Profesional
42.CARESTA BAGS SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 Profesional
43. CARESTA BAGS SRL CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4 Profesional
44.CARESTA BAGS SRL CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 2 Profesional
45. CARESTA BAGS SRL LANSATOR PRODUSE 2 Profesional
46.PAVAJE MONTAJ BAU SRL PAVATOR 3 Gimnazial
47. PAVAJE MONTAJ BAU SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 Gimnazial
48. CRISTEA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
49.FLORENTINII SRL VÂNZATOR 1 Profesional
50. IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 Gimnazial
51.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ CANTARAGIU 1 Profesional
52.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ SUDOR 2 Profesional
53.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional
54.SC LIN &EMA SRL FACTURIST 2 Profesional
55.MARGRIT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
56.FANTESY S.R.L. RECEPTIONER DE HOTEL 1 Profesional
57.MOCEAN BUSINESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
1. PAVDALMONT LUX S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 Gimnazial
2. ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA SEF FERMA AGRICOLA (AGROZOOTEHNICA) 1 Liceal
3.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 Gimnazial
4. ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA TRACTORIST 1 Profesional
5. SC LUCA PROD CARN SRL MACELAR 1 Profesional
6. SC LUCA PROD CARN SRL INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 Superior
7. SC LUCA PROD CARN SRL CARMANGIER 1 Profesional
8. SC LUCA PROD CARN SRL CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 1 Profesional
9. LOVIRIL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 Gimnazial
10. LOVIRIL CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 Profesional
11. LOVIRIL CONSTRUCT SRL PAVATOR 1 Profesional
12. ALLEXPERT PAV SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 8 Gimnazial
13. UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 Profesional
14. UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 2 Profesional
15. UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 Profesional
16. UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS REVIZIE VAGOANE 2 Profesional
17. GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 1 Gimnazial
18. GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 Gimnazial
19. GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
1. I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 Profesional
2. I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial
3. I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 Profesional
4. I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 Profesional
5. I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 Profesional
6. I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 5 Profesional
7. I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 5 Profesional
8. I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 5 Profesional
9. MUNTYSRL SUPRAVEGHETOR SALI SPECTACOLE 1 Liceal
10. HANCAS IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA MECANIC AUTO 1 Profesional
11. IULL CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 Profesional
12. GRADINITACU PROGRAMPRELUNG ÎNGRIJITOR DE COPII 1 Gimnazial
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
1. ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
2. ARIESUL SA RECEPTIONIST 1 Liceal
3. NUOVA CAMICERIA S&A SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 2 Gimnazial
4. HANU BIDEANU S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
5. HANU BIDEANU S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 Liceal
6. HANU BIDEANU S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
7. SC ANDY SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial
8. RISTEIU S.R.L. LACATUS MECANIC 1 Profesional
9. PĂŞTEŞTI WIO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 2 Gimnazial
10. SC DIONCUSA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
11. AQUA – NRG VIDRA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Profesional
12. ALPIN BRAD S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 Gimnazial
13. BUS IOANIULIAN II MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial
14. SC ANERAUL TRANSPORTER FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
15. SC BALINT ADMIN SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 Gimnazial
16. ANA&DANIEL FOREST MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial
17. AQUA – NRG VIDRA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
18. SC VIO BUSINESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial
19. MONA FOREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 Gimnazial
20. MONA FOREST SRL MECANIC AUTO 1 Gimnazial
21. MONA FOREST SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Gimnazial
22. AGROZOOTEHNICA ARIESENI COOPERATIVA AGRICOLA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 Gimnazial
23. AGROZOOTEHNICA ARIESENI COOPERATIVA AGRICOLA PRESEDINTE ORGANIZATIE COOPERATISTA 1 Superior
24. SIMAG EXPRESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 Gimnazial
25. DARIA CIMPENI SRL CASIER 1 Gimnazial
26. AURA INTERTRANS SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
1. STAR TRANSMISSION SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 Profesional
2. STAR TRANSMISSION SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 Profesional
3. STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6 Profesional
4. ACITECH ROM S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 Gimnazial
5. MANEA TURISM SERVICE S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 Gimnazial
6. MANEA TURISM SERVICE S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
7. MANEA TURISM SERVICE S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Liceal
8. STAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC 1 Superior
9. TRES CHOCOLATES DELICE ASISTENT MANAGER 1 Superior
10. TRES CHOCOLATES DELICE VÂNZATOR 1 Profesional
11. TRES CHOCOLATES DELICE FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
12. TRES CHOCOLATESSRL ASISTENT MANAGER 1 Superior
13. TRES CHOCOLATESSRL DIRECTOR COMERCIAL 1 Liceal
14. TRES CHOCOLATESSRL VÂNZATOR 1 Profesional
15. STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 6 Profesional
16. STAR TRANSMISSION SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 1 Superior
17. STAR TRANSMISSION SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 Profesional
18. STAR TRANSMISSION SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 Profesional
19. SC LIDL DISCOUNT SRL ASISTENT MANAGER 1 Liceal
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
1. STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
2. STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 Liceal
3. STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 Liceal
4. STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 6 Profesional
5. STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior
6. STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROMECANIC 1 Superior
7. CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 2 Profesional
8. CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 3 Profesional
9. CISEROM SA OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR 5 Profesional
10. EXPERT CLEANING SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 Gimnazial
11. EXPERT CLEANING SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
12. SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 3 Profesional
13. SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 2 Profesional
14. SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 Profesional
15. SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional
16. SAVINI DUE SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
17. SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
18. GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional
19. ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 9 Gimnazial
20. ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10 Gimnazial
21. CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
22. CARESTA BAGS SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 2 Profesional
23. CARESTA BAGS SRL CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4 Profesional
24. CARESTA BAGS SRL CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 4 Profesional
25. CARESTA BAGS SRL LANSATOR PRODUSE 2 Profesional
26. STAR ASSEMBLY SRL SPECIALIST ÎN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE 2 Superior
27. STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal
28. STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
29. STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 Profesional
30. STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 6 Profesional
31. STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 Superior
32. STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1 Superior
33. PERFETTO TRADING S.R.L. BUCATAR 1 Profesional
34. VONTRANS IMPEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional