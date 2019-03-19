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LOCURI de MUNCĂ în Alba: 439 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM

Adăugat de Ziarul Unirea în 19.03.2019.
Salvat la Curier Judetean

AFOFM Alba a transmis locurile de muncă vacante la data de 19 martie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 439 de posturi

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectaţi AJOFM Alba, secţiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau reşedinţă.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137

1.BIO TERAPIA PLUS SRL   ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE            3              Post-Liceal

2.BIO TERAPIA PLUS SRL    KINETOTERAPEUT            4              Post-Liceal

3.  BIO TERAPIA PLUS SRL    FIZIOKINETOTERAPEUT 6              Post-Liceal

4.MIMI SAN S.R.L.                LUCRATOR COMERCIAL 4              Profesional

5.MIMI SAN S.R.L.                CONTABIL           2              Superior

6.DOMICA SRL       DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      2              Profesional

7. DOMICA SRL       FIERAR BETONIST             2              Profesional

8.DOMICA SRL       SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Profesional

9.DOMICA SRL       FINISOR TERASAMENTE 1             Profesional

10. DOMICA SRL       BETONIST            4              Profesional

11. CAMARA SRL      FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

12. SATROTEC SRL   INGINER PRODUCTIE      1              Superior

13.SATROTEC SRL   INGINER AUTOMATIST  1              Superior

14. SATROTEC SRL   SPECIALIST IN ACHIZITII 1              Superior

15.SATROTEC SRL   ANALIST CALITATE           1              Superior

16.SATROTEC SRL   ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA         1              Superior

17.ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI ÎNALTA TENSIUNE            10           Profesional

18. SEWS SRL             MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              60           Gimnazial

19.TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL    AGENT DE VÂNZARI        1              Liceal

20.EKA STRUCTURISRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      3              Profesional

21.DEKA STRUCTURISRL      DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      3              Profesional

22. DEKA STRUCTURISRL      FIERAR BETONIST             3              Profesional

23.MAXIM SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE           5                Gimnazial

24.SC EXCLUSIV AUTO CENTER ENB S.R.L.    AGENT DE VÂNZARI        2              Liceal

25.CAMINUL PENTRUPERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA       INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA              1              Superior

26.  CAMINUL PENTRUPERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA       SOFER AUTOBUZ              1              Profesional

27. AUTO HELP ALBA S.R.L. AGENT DE VÂNZARI        1              Liceal

28. BIOREF S.R.L.      CAMERISTA HOTEL          1              Profesional

29.BIOREF S.R.L.      ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE     1              Profesional

30.EUROTEN ASSISTANCE S.R.L.       SPECIALIST RELATII SOCIALE        1              Superior

31. EUROTEN ASSISTANCE S.R.L.       SEF DEPARTAMENT         1              Superior

32.  CRYSTAL GROUP SRL       ELECTROMECANIC           1              Profesional

33. EXIGENT FOODS S.R.L.    LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

34.SC ALBACOM BIZ SRL      CARTONAGIST   2              Profesional

35.SC ALBACOM BIZ SRL      OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT        2              Profesional

36.CARESTA BAGS SRL          MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   2              Gimnazial

37.CARESTA BAGS SRL          MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA            2                Profesional

38.CARESTA BAGS SRL          CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE       4              Profesional

39.CARESTA BAGS SRL          CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE              2              Profesional

40.CARESTA BAGS SRL          LANSATOR PRODUSE      2              Profesional

41.CARESTA BAGS SRL          MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   2              Profesional

42.CARESTA BAGS SRL          MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA            2                Profesional

43. CARESTA BAGS SRL          CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE       4              Profesional

44.CARESTA BAGS SRL          CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE              2              Profesional

45. CARESTA BAGS SRL          LANSATOR PRODUSE      2              Profesional

46.PAVAJE MONTAJ BAU SRL             PAVATOR            3              Gimnazial

47. PAVAJE MONTAJ BAU SRL             MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII    3              Gimnazial

48. CRISTEA S.R.L.    LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

49.FLORENTINII SRL               VÂNZATOR         1              Profesional

50. IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ   MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE       5              Gimnazial

51.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ   CANTARAGIU    1              Profesional

52.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ   SUDOR 2              Profesional

53.IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ   DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      2                Profesional

54.SC LIN &EMA SRL              FACTURIST          2              Profesional

55.MARGRIT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1              Profesional

56.FANTESY S.R.L.  RECEPTIONER DE HOTEL                1              Profesional

57.MOCEAN BUSINESS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII                1              Gimnazial

 

PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882

1.  PAVDALMONT LUX S.R.L.              MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET          5              Gimnazial

2. ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA               SEF FERMA AGRICOLA (AGROZOOTEHNICA)                 1              Liceal

3.ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA               ÎNGRIJITOR ANIMALE     1              Gimnazial

4.  ISPAS DAMASCHIN LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA               TRACTORIST       1              Profesional

5.     SC LUCA PROD CARN SRL              MACELAR            1              Profesional

6.   SC LUCA PROD CARN SRL              INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA      1              Superior

7.     SC LUCA PROD CARN SRL              CARMANGIER   1              Profesional

8. SC LUCA PROD CARN SRL              CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE            1              Profesional

9.  LOVIRIL CONSTRUCT SRL               MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET          3              Gimnazial

10.   LOVIRIL CONSTRUCT SRL               ZIDAR ROSAR-TENCUITOR            1              Profesional

11.  LOVIRIL CONSTRUCT SRL               PAVATOR            1              Profesional

12.   ALLEXPERT PAV SRL         MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET      8              Gimnazial

13.   UZINA DE VAGOANE AIUD SA     STRUNGAR UNIVERSAL 2              Profesional

14.    UZINA DE VAGOANE AIUD SA     LACATUS MECANIC         2              Profesional

15.     UZINA DE VAGOANE AIUD SA     SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC           2              Profesional

16.    UZINA DE VAGOANE AIUD SA     LACATUS REVIZIE VAGOANE        2              Profesional

17.   GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR           1              Gimnazial

18.     GEA EVENT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3              Gimnazial

19.    GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI        1              Gimnazial

 

PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883

1.   I.A.M.U. SA         LACATUS MECANIC         5              Profesional

2.   I.A.M.U. SA         MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              10           Gimnazial

3. I.A.M.U. SA         FREZOR UNIVERSAL        5              Profesional

4.   I.A.M.U. SA         RECTIFICATOR UNIVERSAL           5              Profesional

5.     I.A.M.U. SA         OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             5              Profesional

6.     I.A.M.U. SA         ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE          5                Profesional

7.    I.A.M.U. SA         ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE  5              Profesional

8.    I.A.M.U. SA         SCULER-MATRITER          5              Profesional

9.     MUNTYSRL         SUPRAVEGHETOR SALI SPECTACOLE        1              Liceal

10.     HANCAS IOAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA   MECANIC AUTO 1              Profesional

11.    IULL CONSTRUCT SRL      DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR)      2              Profesional

12.     GRADINITACU PROGRAMPRELUNG          ÎNGRIJITOR DE COPII       1              Gimnazial

 

ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884

1.     ARIESUL SA         INSPECTOR TEHNIC         1              Liceal

2.     ARIESUL SA         RECEPTIONIST   1              Liceal

3.   NUOVA CAMICERIA S&A SRL       CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE           2              Gimnazial

4.    HANU BIDEANU S.R.L.    LUCRATOR COMERCIAL 1              Liceal

5.     HANU BIDEANU S.R.L.    OSPATAR (CHELNER)       1              Liceal

6.    HANU BIDEANU S.R.L.    FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

7.    SC ANDY SRL       LUCRATOR COMERCIAL 1              Gimnazial

8.     RISTEIU S.R.L.     LACATUS MECANIC         1              Profesional

9.     PĂŞTEŞTI WIO S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA           2              Gimnazial

10.     SC DIONCUSA SRL            LUCRATOR COMERCIAL 1              Liceal

11.    AQUA – NRG VIDRA SRL  MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE     1                Profesional

12.     ALPIN BRAD S.R.L.            MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE     2                Gimnazial

13.     BUS IOANIULIAN II           MANIPULANT MARFURI 2              Gimnazial

14.     SC ANERAUL TRANSPORTER        FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

15.    SC BALINT ADMIN SRL    ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE     1              Gimnazial

16.    ANA&DANIEL FOREST     MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE     1                Gimnazial

17.    AQUA – NRG VIDRA SRL  FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

18.     SC VIO BUSINESS SRL      MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE     1                Gimnazial

19.     MONA FOREST SRL          MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE     1                Gimnazial

20.    MONA FOREST SRL          MECANIC AUTO 1              Gimnazial

21.   MONA FOREST SRL          SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Gimnazial

22.     AGROZOOTEHNICA ARIESENI COOPERATIVA AGRICOLA  MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA           1                Gimnazial

23.     AGROZOOTEHNICA ARIESENI COOPERATIVA AGRICOLA  PRESEDINTE ORGANIZATIE COOPERATISTA           1                Superior

24.     SIMAG EXPRESS SRL        MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE     2                Gimnazial

25.     DARIA CIMPENI SRL         CASIER  1              Gimnazial

26.     AURA INTERTRANS SRL MANIPULANT MARFURI 1              Gimnazial

 

PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881

1.    STAR TRANSMISSION SRL              ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          2              Profesional

2.     STAR TRANSMISSION SRL              LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE   2                Profesional

3.     STAR TRANSMISSION SRL              OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             6                Profesional

4.     ACITECH ROM S.R.L.        MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR              5                Gimnazial

5.     MANEA TURISM SERVICE S.R.L. OSPATAR (CHELNER)       1              Gimnazial

6.     MANEA TURISM SERVICE S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1              Gimnazial

7.    MANEA TURISM SERVICE S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV   1              Liceal

8.     STAR TRANSMISSION SRL              INGINER MECANIC          1              Superior

9.     TRES CHOCOLATES DELICE            ASISTENT MANAGER      1              Superior

10.     TRES CHOCOLATES DELICE            VÂNZATOR         1              Profesional

11.    TRES CHOCOLATES DELICE            FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

12.    TRES CHOCOLATESSRL   ASISTENT MANAGER      1              Superior

13.    TRES CHOCOLATESSRL   DIRECTOR COMERCIAL  1              Liceal

14.    TRES CHOCOLATESSRL   VÂNZATOR         1              Profesional

15.     STAR TRANSMISSION SRL              OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             6                Profesional

16.     STAR TRANSMISSION SRL              FUNCTIONAR ADMINISTRATIV   1              Superior

17.     STAR TRANSMISSION SRL              LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE   2                Profesional

18.    STAR TRANSMISSION SRL              ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          2              Profesional

19.    SC LIDL DISCOUNT SRL   ASISTENT MANAGER      1              Liceal

 

 PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885

1.     STAR ASSEMBLY SRL        INGINER MECANIC          1              Superior

2.     STAR ASSEMBLY SRL        ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          3              Liceal

3.    STAR ASSEMBLY SRL        OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             10           Liceal

4.    STAR ASSEMBLY SRL        LACATUS-MONTATOR   6              Profesional

5.     STAR ASSEMBLY SRL        CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA                1              Superior

6.    STAR ASSEMBLY SRL        INGINER ELECTROMECANIC        1              Superior

7.   CISEROM SA       ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL          2              Profesional

8.     CISEROM SA       AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER   3              Profesional

9.    CISEROM SA       OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR    5              Profesional

10.    EXPERT CLEANING SRL   ÎNGRIJITOR CLADIRI        1              Gimnazial

11.    EXPERT CLEANING SRL   FEMEIE DE SERVICIU       1              Gimnazial

12.     SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL    3              Profesional

13.     SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI    2                Profesional

14.     SAVINI DUE SRL MAGAZINER       1              Profesional

15.     SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC         1              Profesional

16.     SAVINI DUE SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ                 1              Profesional

17.     SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 1              Gimnazial

18.     GOOD FOOD & HOSTING SRL      AJUTOR OSPATAR            1              Profesional

19.    ELIT SRL                MANIPULANT MARFURI 9              Gimnazial

20.   ELIT SRL                AMBALATOR MANUAL  10           Gimnazial

21.     CARESTA BAGS SRL          MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR   2              Gimnazial

22.     CARESTA BAGS SRL          MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA            2                Profesional

23.    CARESTA BAGS SRL          CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE       4              Profesional

24.     CARESTA BAGS SRL          CROITOR-STANTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE              4              Profesional

25.     CARESTA BAGS SRL          LANSATOR PRODUSE      2              Profesional

26.     STAR ASSEMBLY SRL        SPECIALIST ÎN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE   2              Superior

27.     STAR ASSEMBLY SRL        ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII          1              Liceal

28.     STAR ASSEMBLY SRL        INGINER AUTOMATIST  1              Superior

29.     STAR ASSEMBLY SRL        OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA             10           Profesional

30.    STAR ASSEMBLY SRL        LACATUS-MONTATOR   6              Profesional

31.     STAR ASSEMBLY SRL        INGINER ELECTROENERGETICA   1              Superior

32.     STAR ASSEMBLY SRL        CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT            1                Superior

33.     PERFETTO TRADING S.R.L.            BUCATAR             1              Profesional

34.     VONTRANS IMPEX SRL   SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE               1              Profesional

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

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