LOCURI de MUNCA în Alba: 356 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completa AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 16 aprilie 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 356 de posturi.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
SC NOVA DENTAL GLOBAL SRL ASISTENT DE PROFILAXIE STOMATOLOGICĂ 1 Post-Liceal
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 60 Gimnazial
CAMARA SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 Gimnazial
CAMARA SRL BUCATAR 1 Profesional
CAMARA SRL PIZZAR 2 Profesional
CAMARA SRL AJUTOR OSPATAR 3 Profesional
CAMARA SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 Profesional
CAMARA SRL AJUTOR BUCATAR 2 Profesional
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA HIDROLOG 1 Superior
GRADINITA LUMEA STRUMFILOR ÎNGRIJITOR DE COPII 1 Liceal
GRAUR ALBA S.R.L. PATISER 2 Profesional
ASOCIATIA ADIO DURERI PREZENTATOR EXPOZITII 2 Liceal
CAB. MED. DR. SUCIU MONICA ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 Gimnazial
RER VEST SA AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 4 Liceal
CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
CRYSTAL GROUP SRL INGINER ELECTROMECANIC 1 Superior
POMAROM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 30 Gimnazial
SC KINETIC BIO POINT SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 Profesional
SC EXCLUSIV AUTO CENTER ENB S.R.L. MECANIC AUTO 1 Profesional
SC EXCLUSIV AUTO CENTER ENB S.R.L. ELECTRICIAN AUTO 1 Profesional
SC KINETIC BIO POINT SRL MASEUR 1 Profesional
SC EXCLUSIV AUTO CENTER ENB S.R.L. TINICHIGIU CAROSIER 1 Profesional
SC EXCLUSIV AUTO CENTER ENB S.R.L. VOPSITOR AUTO 1 Profesional
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. ASAMBLATOR-MONTATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 5 Profesional
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 Profesional
A.G.R. PELLETTERIE SEBEŞ S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 Gimnazial
GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA AGENT DE ASIGURARE 5 Liceal
AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 10 Superior
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 Liceal
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4 Profesional
ELIT SRL STIVUITORIST 1 Profesional
THARMIS SPEED SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 2 Profesional
SC SOMMWINE SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
SC SOMMWINE SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
JOSAN ROBIN FOOD SRL AMBALATOR MANUAL 1 Gimnazial
ELISA MEDICAL CONSULT SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 Profesional
SC GROCOM ALBA SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 Liceal
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 Profesional
DONNA CONFFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 Liceal
CARESTA BAGS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 Gimnazial
SC DIGITAL ORAL DESIGN SRL TEHNICIAN DENTAR 2 Post-Liceal
SC GROCOM ALBA SRL OSPATAR (CHELNER) 1 Profesional
SC GROCOM ALBA SRL BARMAN 1 Profesional
MUREŞ CARPET SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Profesional
HOUSE KEEPING CLEAN SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
ADAM BUSINESS SOLUTION SRL ZIDAR PIETRAR 1 Profesional
ADAM BUSINESS SOLUTION SRL CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE 1 Profesional
OPAL DESIGN SRL PIZZAR 1 Liceal
OPAL DESIGN SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Profesional
BELL FLOVER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 Gimnazial
KUEHNE NAGEL SRL MANIPULANT MARFURI 15 Gimnazial
KUEHNE NAGEL SRL STIVUITORIST 5 Profesional
MADPAN 70 S.R.L. BRUTAR 2 Profesional
MADPAN 70 S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2 Gimnazial
GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 2 Profesional
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
GLERUPS RO S.R.L. ELECTROMECANIC 1 Liceal
SC TRIFOIUL SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 4 Gimnazial
SC TRIFOIUL SRL MECANIC UTILAJ 2 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 2 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 3 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 3 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 3 Liceal
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2 Gimnazial
GEA EVENT SRL AJUTOR BUCATAR 2 Gimnazial
GEA EVENT SRL AGENT DE VÂNZARI 2 Gimnazial
SC NATUR SRL BRUTAR 2 Liceal
MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
SC IERO BRICK FINISOR TERASAMENTE 1 Profesional
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
CLUB TACHE 2000 S.R.L. GATERIST LA TAIAT BUSTENI 2 Gimnazial
MOLDOVA PROD CARN SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 1 Gimnazial
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Gimnazial
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 Gimnazial
COSTICA MATES SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1 Liceal
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 Gimnazial
ASOCIATIA SFANTUL ANDREI BARABANT FEMEIE DE SERVICIU 3 Gimnazial
CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 Gimnazial
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 4 Gimnazial
SC UBIC TRUST SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 Gimnazial
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IACOB ANDREI MEDIC STOMATOLOG 1 Superior
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 Gimnazial
STAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC 1 Superior
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 Gimnazial
STAR TRANSMISSION SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
STAR ASSEMBLY SRL SPECIALIST ÎN PROCEDURI SI INSTRUMENTE DE SECURITATE A SISTEMELOR INFORMATICE 2 Superior
STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Liceal
STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 6 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL INGINER ELECTROENERGETICA 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
FILIALA DE CRUCEA ROSIEALBA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 6 Profesional
FILIALA DE CRUCEA ROSIEALBA ÎNGRIJITOR BATRÂNI LA DOMICILIU 1 Gimnazial
STAR ASSEMBLY SRL LACATUS-MONTATOR 2 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL ADMINISTRATOR DE RETEA DE CALCULATOARE 1 Superior
CISEROM SA ELECTRONIST DEPANATOR UTILAJE CALCUL 1 Liceal
CISEROM SA AJUTOR MAISTRU TESATOR, TRICOTER 6 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior
STAR TRANSMISSION SRL INGINER MECANIC 1 Superior
STAR TRANSMISSION SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 Superior
RAPEL SA CONTABIL 1 Post-Liceal
STAR ASSEMBLY SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior