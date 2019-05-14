LOCURI de MUNCA în Alba: 326 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completă AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 14 mai 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 326 de posturi.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
MADPAN 70 S.R.L. BRUTAR 2 Profesional
MADPAN 70 S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2 Gimnazial
DIALUK CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 15 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL ZUGRAV 15 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL FORMATOR FINISOR PLACI 10 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 30 Gimnazial
SCORPION TRANS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional
ARTI – PAN S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 Profesional
ARTI – PAN S.R.L. BRUTAR 4 Profesional
ARTI – PAN S.R.L. AGENT COMERCIAL 1 Profesional
ARTI – PAN S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
GEORGIA AUTOSPEDITION S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
ARCO STARCOMP S.R.L. PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 2 Gimnazial
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL SPALATOR VEHICULE 1 Gimnazial
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional
URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL FIERAR/POTCOVAR 1 Profesional
URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
SC URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional
CERTA CONS SRL CAMERISTA HOTEL 1 Profesional
CERTA CONS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA INGINER ECONOMIST 1 Superior
PRONTO UNIVERSAL SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 3 Liceal
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 2 Superior
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior
SATROTEC SRL ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA 1 Superior
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 9 Gimnazial
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 Profesional
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4 Profesional
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA INGINER ECONOMIST 1 Superior
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40 Gimnazial
CAB. MED. DR. SUCIU MONICA FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
ONTIME INSTAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 2 Gimnazial
ONTIME INSTAL SRL INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII APARATAJ ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEE, AUTOMATIZARE 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional
CRYSTAL GROUP SRL ELECTROMECANIC 1 Profesional
APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 3 Gimnazial
APULUM SA CUPTORAR CERAMICA FINA SI DECOR 1 Profesional
APULUM SA LACATUS MECANIC 1 Profesional
EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. EXPERT ACHIZITII PUBLICE 1 Superior
EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. CONTROLOR FINANCIAR 1 Superior
EUROTEN ASSISTANCE S.R.L. SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 1 Superior
CORA CONSTRUCT S.R.L. VÂNZATOR 1 Profesional
ELECTRO CONSTRUCT DAVACO TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN 1 Profesional
ELECTRO CONSTRUCT DAVACO ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 Profesional
VURDEA PRESTCONS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 Profesional
MEDIA VALEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 Gimnazial
MEDIA VALEX SRL MECANIC AUTO 1 Profesional
NEW SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 Profesional
BEAUTY BY ELENA FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. AMBALATOR MANUAL 1 Gimnazial
DOMICA SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 Profesional
DOMICA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 Profesional
SC PATISERIE TUPI SRL BRUTAR 2 Profesional
SC LUCTAN TURISM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
DAD OIL S.R.L. CASIER 2 Liceal
DAD OIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
DAD OIL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
SC KIMO TEXTILE SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 8 Liceal
SC KIMO TEXTILE SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
SC MIDAR FOOD CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 Gimnazial
SC MIDAR FOOD CATERING SRL BUCATAR 2 Profesional
SC AMA TOWN CENTER SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 Gimnazial
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 3 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 3 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 2 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2 Gimnazial
GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
ADRIATICA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial
SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 1 Liceal
FERMIC SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
SC STELUTA GOTA VÂNZATOR 1 Liceal
SC HOBORI SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
SNGN ROMGAZ SA MEDIAS SUCURSALA MEDIAS OPERATOR EXTRACTIE GAZE 1 Profesional
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
ARIESUL CONF S.A. VÂNZATOR 1 Liceal
TEXTIL STYLE CONF S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
TEXTIL STYLE CONF S.R.L. OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL ÎMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE 3 Gimnazial
SORDIAL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1 Liceal
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 Liceal
SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 2 Gimnazial
SC ROGOZLEMN SRL SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
SC ROGOZLEMN SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
FELY VISS S.R.L. VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 1 Liceal
VURDEA PRESTCONS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 Profesional
GEORAMY S.R.L. DECORATOR PRODUSE COFETARIE 1 Liceal
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 18 Gimnazial
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INGINER MECANIC 1 Superior
SC HORESTUR CONSULTING SRL SPECIALIST MARKETING 1 Superior
SC HORESTUR CONSULTING SRL CONSULTANT ÎN MANAGEMENT 1 Superior
SC HORECA SERVICE SRL AGENT COMERCIAL 1 Liceal
SC HORECA SERVICE SRL TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 Profesional
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA SEF SERVICIU INSTITUTIE PUBLICA 1 Superior
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior
A.J.O.F.M. Alba MENAJERA 1 Gimnazial
STAR TRANSMISSION SRL EXPERT ÎN SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA 1 Superior
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
RAPEL SA CONTABIL 1 Post-Liceal
STAR ASSEMBLY SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior
SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 4 Profesional
SC MARY PAN VIILOR SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial
SC MARY PAN VIILOR SRL CONTABIL 1 Liceal
VALERIA’S SECRET S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 Profesional
SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1 Profesional
SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 Profesional
SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional
SAVINI DUE SRL CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN 1 Gimnazial
SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial
STAR ASSEMBLY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL INGINER AUTOMATIST 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL INGINER MECANIC 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior
GICU TRANS SRL SOFER AUTOBUZ 1 Profesional