LOCURI de MUNCA în Alba: 318 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. Oferta completa AJOFM
AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 7 mai 2019, în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Câmpeni. În total, în județ sunt disponibile 318 de posturi.
Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta.
Mai jos, lista locurilor de munca vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENTIA LOCALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA IULIA – 0258 831 137
DONNA CONFFEZIONI SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 Profesional
DONNA CONFFEZIONI SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 Liceal
MADPAN 70 S.R.L. BRUTAR 2 Profesional
MADPAN 70 S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2 Gimnazial
MUZEUL NATIONAL AL UNIRII RESTAURATOR OPERE DE ARTA SI MONUMENTE ISTORICE (STUDII SUPERIOARE) 1 Superior
DIALUK CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 15 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL ZUGRAV 15 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL FORMATOR FINISOR PLACI 10 Profesional
DIALUK CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 30 Gimnazial
SCORPION TRANS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional
ARTI – PAN S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 Profesional
ARTI – PAN S.R.L. BRUTAR 4 Profesional
ARTI – PAN S.R.L. AGENT COMERCIAL 1 Profesional
ARTI – PAN S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 1 Superior
CONSILIUL JUDETEAN ALBA CONSILIER ADMINISTRATIA PUBLICA 3 Superior
GEORGIA AUTOSPEDITION S.R.L. SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 Profesional
ARCO STARCOMP S.R.L. PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 2 Gimnazial
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL SPALATOR VEHICULE 1 Gimnazial
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL AJUTOR OSPATAR 1 Profesional
URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL FIERAR/POTCOVAR 1 Profesional
URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 Gimnazial
SC URBAN LOGISTIC TRANSILVANIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 Profesional
CERTA CONS SRL CAMERISTA HOTEL 1 Profesional
CERTA CONS SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 Gimnazial
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA INGINER ECONOMIST 1 Superior
PRONTO UNIVERSAL SRL AGENT DE VÂNZARI 1 Liceal
NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 3 Liceal
SATROTEC SRL INGINER PRODUCTIE 2 Superior
SATROTEC SRL INGINER AUTOMATIST 2 Superior
SATROTEC SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 Superior
SATROTEC SRL ANALIST CALITATE 1 Superior
SATROTEC SRL ADMINISTRATOR SISTEM DE SECURITATE BANCARA 1 Superior
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 Profesional
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 Superior
AFRODITA & MELIHATA S.R.L. BRUTAR 4 Profesional
PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 Gimnazial
PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 Profesional
PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 4 Profesional
SC ORHIDEEA GOLD SRL AMANETAR 1 Post-Liceal
JQ SINGULAR POINT MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial
SC PREVENT CARDIO AIC SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Liceal
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA INGINER ECONOMIST 1 Superior
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 40 Gimnazial
OLGADOR S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 Profesional
SC TANU DESIGN SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 Profesional
PUNCT DE LUCRU AIUD – 0725 225 882
GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2 Gimnazial
SC KIMO TEXTILE SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 9 Liceal
SC KIMO TEXTILE SRL MUNCITORPUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883 NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FEMEIE DE SERVICIU 1 Liceal
WESTERN SECURITY GUARD AGENT DE SECURITATE 1 Gimnazial
SC MIDAR FOOD CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 Gimnazial
SC MIDAR FOOD CATERING SRL BUCATAR 2 Profesional
SC AMA TOWN CENTER SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 Gimnazial
UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 3 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT 3 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 2 Liceal
UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU BLAJ – 0725 225 883
ADRIATICA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 Gimnazial
ALOFM CÂMPENI – 0725 225 884
ARIESUL CONF S.A. VÂNZATOR 1 Liceal
TEXTIL STYLE CONF S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
TEXTIL STYLE CONF S.R.L. OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL ÎMBRACAMINTE DIN TESATURI, TRICOTAJE, MATERIALE SINTETICE 3 Gimnazial
SORDIAL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
ARIESUL SA INSPECTOR TEHNIC 1 Liceal
ARIESUL SA SOFER AUTOBUZ 1 Liceal
ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 Liceal
ANDA COMEX SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 Liceal
SC LIVIANA SELECT FEMEIE DE SERVICIU 1 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU CUGIR – 0725 225 881
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. AMBALATOR MANUAL 3 Gimnazial
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. STRUNGAR UNIVERSAL 2 Profesional
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 Profesional
SEWS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 Gimnazial
COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. INGINER MECANIC 1 Superior
ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 Gimnazial
ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 10 Gimnazial
PUNCT DE LUCRU SEBES – 0725 225 885
RAPEL SA CONTABIL 1 Post-Liceal
STAR ASSEMBLY SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 Profesional
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior
STAR ASSEMBLY SRL MAISTRU MECANIC 1 Superior
SC MARY PAN VIILOR SRL BRUTAR 4 Profesional
SC MARY PAN VIILOR SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial
SC MARY PAN VIILOR SRL CONTABIL 1 Liceal
VALERIA’S SECRET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 Profesional
VALERIA’S SECRET S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 Gimnazial
SC CORINT HOTEL MEDIEVAL SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 Gimnazial
SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 2 Profesional
SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 1 Profesional
SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 Profesional
SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 Profesional
SAVINI DUE SRL CONFECTIONER-MONTATOR PRODUSE DIN LEMN 1 Gimnazial
SAVINI DUE SRL MANIPULANT MARFURI 2 Gimnazial