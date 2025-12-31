Locuitorii din Cricău, FĂRĂ APĂ potabilă în seara de Revelion: Echipele APA CTTA Alba intervin în teren pentru verificare rețelelor

Locuitorii din Cricău au rămas fără apă potabilă în seara de Revelion. Echipele APA CTTA Alba intervin în teren pentru verificare rețelelor.

,,Având în vedere consumul mare de apă potabilă, SC APA CTTA SA ALBA este nevoită să anunțe că resursele din zonele înalte din comuna Cricău se epuizează cu rapiditate, așadar consumatorilor din această zonă li se va întrerupe furnizarea apei potabile, până la refacerea rezervorul de înmagazinare.

Echipa de intervenție se află în teren, în vederea verificării rețelelor și a depistării unor posibile pierderi de apă potabilă.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, rugăm sa fie semnalate la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258/810521 sau 0258/819463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru întelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, au transmis reprezentanții APA CTTA Alba.

