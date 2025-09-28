Rămâi conectat

Locuințe sociale 2025 | Lista II pentru repartizarea locuințelor disponibile de închiriat în Alba Iulia urmează să fie aprobată

Lucian Dărămuș

acum 39 de minute

Urmează să fie aprobată, în ședința ordinară de marți, 30 septembrie 2025, a Consiliului Local Alba Iulia, Lista II pentru repartizarea locuințelor disponibile de închiriat în Alba Iulia. 

Conform raportului Direcției de Asistență Spcială, în prezent sunt disponibile pentru închiriat 2 locuințe sociale după cum urmează: str. Marcus Aurelius, nr.51, bl.A3 este disponibil apartamentul nr. 22 (apartament cu 2 camere), iar la nr. 47, bl.A1 este disponibil apartamentul nr. 25 (garsonieră), conform adreselor Compartimentului Elaborare Contracte, Domeniul Public și Privat din cadrul Serviciului Contracte, Patrimoniu din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

Lista de priorități pentru anul 2025 este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 407/27.11.2024.

Pentru apartamentul nr. 22 cu două camere situat pe str. Marcus Aurelius, nr.51, bl.A3 doamna Batari Alexandra Elena, poziția 3 pe lista de priorități cu un număr de 36 de puncte și-a exprimat acordul cu privire la repartizarea locuinței sociale prin adresa nr. 106796/11.09.2025. Familia este alcătuită din 3 membrii, familie monoparentală, un adult și 2 copii minori.

Pentru garsoniera de pe strada Marcus Aurelius,nr.47, bl.A1, ap. 25 doamna David Ileana, poziția 9 pe lista de priorități, cu un număr de 29 de punct, prin declarația nr. 109835/18.09.2025 și-a exprimat acordul de atribuire a locuinței sociale. Familia este monoparentală alcătuită din 1 adult și 1 minor.

Comisia de analiză a cererilor de locuințe sociale și de necesitate propune spre aprobare Lista II pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2025, respectiv repartizarea a 2 locuințe sociale din blocurile de locuințe sociale situate în municipiul Alba Iulia, str. Marcus Aurelius, nr.51, bl.A3 cu apartamentele nr. 22 și nr. 47 bl. A1 cu apartamentul 25 conform Anexei la proiectul de hotărâre.

Lista II poate fi consultată AICI.

„Menționăm că locuința socială de tip garsonieră a fost refuzată să fie ocupată de pozițiile 4,5,6,7, și 8 de pe lista de priorități pentru anul 2025 pentru că familiile sunt alcătuite din cel puțin 3 persoane. Adresele prin care a fost refuzată garsoniera sunt înregistrate la Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu următoarele numere: 106799/11.09.2025, 107532/12.09.2025, 108451/16.09.2025, 109133/17.09.2025 și 109623/17.09.2025”, precizează reprezentanții Direcției de Asistență Socială Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

