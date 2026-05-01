1 Mai 2026 | Dimineață cu temperaturi negative în Alba și alte zone din țară: La cât a coborât mercurul din termometre
Dimineață cu temperaturi negative în Alba și alte zone din țară: La cât a coborât mercurul din termometre
Ziua de 1 Mai 2026 a început cu temperaturi negative în Alba și în alte zone din țară.
La ora 7.00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), se înregistrau -3,3 grade Celsius la Câmpeni. La Roșia Montană temperatura măsurată la stația meteo era de – 1 grad.
La Sebeș temperatura era de -1,1 grade Celsius.
La Alba Iulia temperatura măsurată în stația meteo era la ora 7.00 de +0,3 grade Celsius, iar la Blaj de +0,1 grade Celsius.
La Bâlea Lac temeperatura era de -7,9 grade, iar la Vârful Omu de -12 grade.
În România este în vigoare, până sâmbătă, 2 mai 2026, o informare meteo de vreme deosebit rece pentru această perioadă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia
SCUMPIRE a carburanților în România chiar de Ziua Muncii 2026: Cât costă acum benzina și motorina în Alba Iulia Benzina...
Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog”
Sorin Grindeanu: „Ilie Bolojan e ca Liviu Dragnea. Otrăvește fântânile și taie punțile de dialog” Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a...
