1 Mai 2026 | Dimineață cu temperaturi negative în Alba și alte zone din țară: La cât a coborât mercurul din termometre

Dimineață cu temperaturi negative în Alba și alte zone din țară: La cât a coborât mercurul din termometre

Ziua de 1 Mai 2026 a început cu temperaturi negative în Alba și în alte zone din țară.

La ora 7.00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), se înregistrau -3,3 grade Celsius la Câmpeni. La Roșia Montană temperatura măsurată la stația meteo era de – 1 grad.

La Sebeș temperatura era de -1,1 grade Celsius.

La Alba Iulia temperatura măsurată în stația meteo era la ora 7.00 de +0,3 grade Celsius, iar la Blaj de +0,1 grade Celsius.

La Bâlea Lac temeperatura era de -7,9 grade, iar la Vârful Omu de -12 grade.

În România este în vigoare, până sâmbătă, 2 mai 2026, o informare meteo de vreme deosebit rece pentru această perioadă.

