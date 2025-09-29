Rămâi conectat

Locuințe pentru tineri 2025 | Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în municipiul Alba Iulia, la aprobare în Consiliul Local

Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în municipiul Alba Iulia, la aprobare în Consiliul Local

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de marți, 30 septembrie 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în municipiul Alba Iulia. 

Potrivit reprezentanților Primăriei, în municipiul Alba Iulia există trei locuințe pentru tineri, destinate închirierii rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere.       

Prin Hotărârea nr. 256/2025 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia a fost aprobată lista de priorități pe anul 2025, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

Conform dispozițiilor art. 15 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare la data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. Urmare a confirmării criteriilor de acces, conform art. 15, alin. (6) lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate stabilită  urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă se aplică prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată.

Comisia socială care analizează solicitările de locuințe pentru tineri, destinate închirierii numită prin Dispozitia nr. 1223/07.07.2025 a ținut cont la întocmirea listei de  repartizare, de aceeași  lista de priorități aprobată  prin HCL nr. 256/28.08.2025.

Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării Consiliului local al  municipiului Alba Iulia, şi va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil.

Afişarea listei va fi făcută după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia.

Contestaţiile se vor adresa  Primarului municipiului Alba Iulia,  în termen de 7 zile de la data afişării, iar  soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în municipiul Alba Iulia, poate fi consultată AICI.

