Locuințe pentru tineri 2025 | Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în municipiul Alba Iulia, la aprobare în Consiliul Local
Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în municipiul Alba Iulia, la aprobare în Consiliul Local
Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de marți, 30 septembrie 2025, se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în municipiul Alba Iulia.
Potrivit reprezentanților Primăriei, în municipiul Alba Iulia există trei locuințe pentru tineri, destinate închirierii rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere.
Prin Hotărârea nr. 256/2025 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia a fost aprobată lista de priorități pe anul 2025, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.
Conform dispozițiilor art. 15 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare la data repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, solicitanţii acestora au obligaţia să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces. Urmare a confirmării criteriilor de acces, conform art. 15, alin. (6) lista de repartizare a locuinţelor se întocmeşte prin preluarea solicitanţilor înscrişi în lista de prioritate stabilită urmărindu-se asigurarea spaţiului locativ la care au dreptul solicitanţii de locuinţă şi evitându-se repartizarea unor spaţii excedentare. Pentru stabilirea numărului de camere la care au dreptul solicitanţii de locuinţă se aplică prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată.
Comisia socială care analizează solicitările de locuințe pentru tineri, destinate închirierii numită prin Dispozitia nr. 1223/07.07.2025 a ținut cont la întocmirea listei de repartizare, de aceeași lista de priorități aprobată prin HCL nr. 256/28.08.2025.
Lista de repartizare a locuinţelor se supune aprobării Consiliului local al municipiului Alba Iulia, şi va fi dată publicităţii prin afişare la un loc accesibil.
Afişarea listei va fi făcută după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia.
Contestaţiile se vor adresa Primarului municipiului Alba Iulia, în termen de 7 zile de la data afişării, iar soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.
Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în municipiul Alba Iulia, poate fi consultată AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ACCIDENT rutier în Alba Iulia! O femeie, lovită pe o trecere de pietoni. A fost transportată la spital
Femeie lovită pe o trecerea de pietoni din Alba Iulia! A fost transportată la spital Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 29 septembrie, în jurul orei 06:20, atunci când o femeie a fost lovită, după ce a trecut strada regulamentar, de către un șofer de 62 de ani. Femeia, în vârstă […]
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Persoane rănite în accidente rutiere au nevoie urgentă de sânge din această grupă rară”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa B negativ: „Persoane rănite în accidente rutiere au nevoie urgentă de sânge din această grupă rară” Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au lansat un apel pentru persoanele care pot să doneze sânge din grupa B negativ. „În ultimele 7 zile au avut loc două accidente […]
FOTO | Un nou punct de alimentație publică ar urma să fie amenajat în Cetatea Alba Carolina: Va lua locul unei construcții anexă degradate
Un nou punct de alimentație publică ar urma să fie amenajat în Cetatea Alba Carolina: Va lua locul unei construcții anexă degradate Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de marți, 30 septembrie 2025, a Consiliului Local Alba Iulia se regăsește și un proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui imobil […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea risipei
DSVSA Alba: 29 septembrie – Ziua Internațională de Conștientizare a Risipei Alimentare. Măsuri și cerințe importante, care contribuie la diminuarea...
Taxe judiciare 2025 | Se modifică taxele de timbru: Unde vor crește și unde rămân neschimbate. Ce spune Ministrul Justiției
Se modifică taxele de timbru: Unde vor crește și unde rămân neschimbate. Ce spune Ministrul Justiției Radu Marinescu, Ministrul Justiției,...
Știrea Zilei
O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate deservi întreaga zonă
O familie de tineri medici veterinari s-au mutat din Timișoara în Apuseni și au deschis un cabinet veterinar, care poate...
VIDEO | „Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje spectaculoase pe culmile Trascăului
„Drumul caselor și șurilor cu acoperișuri de paie”, într-o comună din Alba: Mărturii vii ale unei Românii arhaice și peisaje...
Curier Județean
ACCIDENT rutier în Alba Iulia! O femeie, lovită pe o trecere de pietoni. A fost transportată la spital
Femeie lovită pe o trecerea de pietoni din Alba Iulia! A fost transportată la spital Un accident rutier a avut...
Locuințe pentru tineri 2025 | Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în municipiul Alba Iulia, la aprobare în Consiliul Local
Lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, situate în...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare
29 septembrie: Vara Târzie sau Vara lui Mioi: Tradițiile și obiceiurile conform credinței populare Conform credinței populare, pe data de...