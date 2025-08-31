Rămâi conectat

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA

Lucian Daramus

acum 3 ore

Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii

Consiliul Local Alba Iulia a adoptat, în ședința ordinară de joi, 28 august 2025, o hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pe anul 2025, în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

Citește și: Două blocuri ANL vor fi construite în Alba Iulia. Unde vor fi amplasate și câte apartamente noi vor putea fi închiriate

Apulum Agraria 2025

Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa Primarului Municipiului Alba Iulia, în termen de 7 zile de la afişarea listei (n.a. vineeri, 29 august 2025), respectiv până în data de 5 septembrie 2025, ora 13.30.

Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii.

Lista de priorități poate fi consultată AICI.

Potrivit raportului Compartimentului Informare, Presă. Comunicare și Relații Publice al Primăriei Alba Iulia, lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi propuneri privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor se realizează anual, aceasta reprezentând lista de prioritate, conform dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare.

„Având în vedere că în prezent în municipiul Alba Iulia, există trei locuințe pentru tineri, destinate închirierii rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere se consideră oportună aprobarea listei de priorități pe anul 2025 în vederea repartizării locuințelor.

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2), alin. (3) și alin (7) din HG nr. 962/2001, la nivelul municipiului Alba Iulia, Comisia constituită prin Dispoziția nr. 1223/07.07.2025, a analizat solicitările înregistrate la Primăria municipiului Alba Iulia, care au fost completate cu actele justificative necesare şi a stabilit punctajul conform criteriilor aprobate prin H.C.L. nr. 400/2024 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Alba Iulia.

Urmare a verificării dosarelor, a departajării acestora în funcţie de punctajul realizat de fiecare solicitant s-a întocmit lista de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii și s-a înaintat spre aprobare Consiliului local Alba Iulia lista de priorități pentru anul 2025”, se precizează în raportul amintit.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

