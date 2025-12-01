Rămâi conectat

LIVE VIDEO | Spectacol grandios de artificii, de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia! Mii de oameni au privit show-ul pirotehnic din Cetatea Marii Uniri

acum 5 minute

Festival de Romania 2025

Spectacol grandios de artificii, de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia! Mii de oameni au privit show-ul pirotehnic din Cetatea Marii Uniri

Evenimentele organizate de Ziua Națională la Alba Iulia se încheie luni seara cu spectacolul focurilor de artificii.

Cerul orașului este luminat de focurile de artificii ce marchează 107 ani de la Marea Unire de la Alba Iulia.

Sărbătoarea de astăzi, 1 Decembrie 2025, a fost marcată printr-un program ce a cuprins parada militară, spectacol folcloric și reconstituiri istorice.

Show-ul pirotehnic a început la ora 20:30, în Piața Cetății, spre încântarea celor mici și mari, care au sărbătorit Ziua Națională a României la Alba Iulia.

