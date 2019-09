LIVE VIDEO: Se semnează contractul pentru modernizarea și extinderea clădirii din incinta Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, locul în care se va muta policlinica de pe Mușețelului

De la această oră se semnează, în sala de ședințe a Spitalului Județean de Urgență (SJU) Alba Iulia, contractul de finanțare nerambursabilă pentru modernizarea și extinderea clădirii din incinta spitalului pentru readucerea policlinicii în vechea locație, respectiv de pe strada Mușețelului nr.2, pe Bulevardul Revoluției 1989, nr. 23.

Contractul de finanțare din fonduri nerambursabile a fost semnat de către Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba și Dan Popa, directorul Direcției Organism Intermediar pentru implementarea POR din cadrul ADR Centru. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 2.253.000 de euro

De asemenea, alte subiecte care sunt abordate vizează reabilitarea energetică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, reparațiile capitale care se vor desfășura la Centrul Multifuncțional de Sănătate de la Ocna Mureș și mansardarea corpurilor C și D ale Spitalului Județean de Urgență Alba, în vederea mutării secției de neurologie și recuperare neuro-motorie de la parterul clădirii în spațiul nou creat, urmând, la parterul eliberat a fi mutate înapoi o parte din secțiile și cabinetele vechii policlinici.

Conferința de presă SJU Alba Iulia: Semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea si extinderea clădirii din incinta spitalului pentru readucerea policlinicii in vechea locație. Publicată de Ziarul Unirea pe Marţi, 17 septembrie 2019

Prezent la semnarea contractului de finanțare, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a declarat că „astăzi facem un pas important în a rezolva o problemă pe care cetățenii județului Alba și-o doresc de mult timp, și anume mutarea ambulatoriului de pe strada Mușețelului la locul unde trebuia să fie dintotdeauna, și anume în incinta Spitalului Județean Alba.

Este un pas, care alături de primul care a fost făcut deja și anume începerea lucrării pentru mansardarea spitalului, locul unde se va muta secția de Neurologie, astfel încât să putem să punem la punct spațiile care vor fi destinate ambulatoriului, pentru a fi dotată și a crea condiții foarte bune pentru pacienți, pentru medici și pentru asistentele medicale care vor lucra aici. Este un răspuns pe care îl dăm oamenilor și sperăm ca acest lucru să se întâmple cât mai repede posibil.”

„Cea mai mare problemă a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia este acest ambulatoriu integrat care a funcționat provizoriu, dar de 15 ani, într-un spațiu neadecvat, cu holuri întunecate, nu s-au putut respecta nici circuitele medicale nici circuitele din punct de vedere al avizului ISU. De mult am demarat acest proiect și am căutat noi soluții de finanțare și de spații.

Nu atât finanțarea cât cu spațiile ne-am luptat, pentru că stăm foarte prost, de aceea a trebuit într-o primă etapă să găsim ca soluție mutarea secției de Neurologie în mansarda corpurilor C și D, proiect pe care l-am finalizat, am încheiat și contractul de lucrări și am predat și amplasamentul. Este vorba de un etaj întreg care se va construi în zona de clădire C și D unde acum funcționează la etajul 1 Ortopedia, Radiologia și laboratorul, la etajul 2 ATI și Blocul Operator.

Probabil va trebui să mutăm o parte din secții, să restrângem activitatea Blocului Operator și a zonei de ATI. Cea mai bună soluție ar fi să relocmă un alt spațiu provizoriu pentru ATI. Mansardarea are ca termen de execuție 14 luni, începând din această lună iar lucrarea de la ambulator are ca termen de implementare 51 de luni, respectiv 34 de luni de la data semnării contractului pentru execuția de lucrări” a precizat managerul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, Diana Mârza, aceasta completând că în cadrul proiectului se vor achiziționa peste 500 de echipamente medicale, cu o dotare adecvată pe fiecare cabinet.