LIVE VIDEO| Inaugurarea primei fabrici din România care produce aparate pentru colectare selectivă. Envipco își deschide porțile la Sebeș

Programul Rabla Clasic şi Rabla Plus: Noua sesiune de înscriere, anunțată de Administrația Fondului de Mediu. Când va începe

Administraţia Fondului de Mediu anunţă că o nouă sesiune de înscriere în cadrul Programului Rabla Clasic şi Rabla Plus va începe pe 13 mai 2022, relatează Agerpres.

„Pentru a veni în sprijinul solicitanţilor care vor să obţină finanţare prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Rabla Clasic) şi prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic (Rabla Plus), Administraţia Fondului pentru Mediu a reconfigurat etapele de desfăşurare a acestora ca urmare a modificării softului de înscriere în cadrul celor două programe. Potrivit noului calendar, în perioada 13 – 31 mai 2022, se va defăşura prima sesiune din noua configuraţie, timp în care persoanele fizice se vor putea înscrie în cadrul cele două programe prin intermediul dealerilor autorizaţi, iar persoanele juridice vor putea depune dosarele de finanţare prin accesarea aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de AFM”, se menţionează într-un comunicat al AFM.

Potrivit sursei citate, tot pentru facilitarea obţinerii finanţării, bugetele alocate persoanelor juridice în Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus vor fi divizate, unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice urmând a beneficia de sume dedicate acestora, ţinând cont de procedurile de achiziţie publică pe care entităţile respective trebuie să le desfăşoare.

În plus, AFM a desfăşurat o analiză a celor două programe, de la demararea acestora, în anul 2020, până în prezent şi a identificat sume neutilizate, care pot fi puse la dispoziţie pentru noile sesiuni de înscriere. Astfel, bugetele pentru această sesiune, rezultate în urma suplimentării şi care vor fi puse la dispoziţie, sunt: Programul Rabla Clasic, beneficiari persoane fizice – 335,5 milioane de lei; Programul Rabla Clasic, beneficiari persoane juridice – 123 de milioane de lei; Programul Rabla Clasic, beneficiari UAT-uri şi instituţii publice – 50 de milioane de lei; Programul Rabla Plus, beneficiari persoane fizice – 262 de milioane de lei; Programul Rabla Plus, beneficiari persoane juridice – 190,3 milioane de lei; Programul Rabla Plus, beneficiari UAT-uri şi instituţii publice – 100 de milioane de lei.

„Calendarul de desfăşurare a sesiunilor de înscriere în cadrul celor două programe şi sumele alocate pentru fiecare categorie de solicitanţi sunt disponibile pe site-ul AFM. Listele cu producătorii/dealerii auto care au semnat contracte de participare cu AFM sunt publicate pe site-ul instituţiei, www.afm.ro, la secţiunile programelor”, precizează reprezentanţii instituţiei.