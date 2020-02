LIVE VIDEO| Gabriel Pleșa a trecut la USR. Fostul viceprimar candidează la Primăria Alba Iulia alături de formațiunea lui Dan Barna

Gabriel Pleșa va candida pentru Primăria Alba Iulia alături de USR Alba. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul partidului, la ora 12.00.

Pleșa a demisionat vineri dimineața din funcția de viceprimar și de consilier local. Demisia acestuia vine în contextul în care nu este susținut de PNL pentru candidatura la Primăria Alba Iulia.

De asemenea, oamenii lui Gabriel Pleșa părăsesc PNL și Consiliul Local Alba Iulia, avocatul Emil Popescu demisionând și el astăzi.

”E o zi importantă astăzi. E important acest pas pentru că dă posibilitatea unei competiții corecte pentru Alba Iulia. Am promis sutelor de albaiulieni că voi candida pentru primăria Alba Iulia. Cred că am experiența administrativă necesară, peste 20 de ani de experineță de manager în privat și cred că se poate face performanță în Alba Iulia manageriind primăria ca în privat. Împreună cu noii mei colegi avem un plan important economic, social și investițional pentru Alba Iulia.



La finalul conferinței voi semna și manifestul USR. Există multe lucruri de făcut la Alba Iulia. Din păcate, în ultimii ani adminstrația locală a rămas în urma altor orașe similare, am ajuns să invidiem mai multe orașe mici din județ, ca Blaj sau Sebeș și să nu avem realizări care trebuiau făcute de mulți ani, mai ales cunoscând puterea simbolică a orașului, cred că lucrurile pot merge spre bine, atâta timp cât agenda publică e mai presus decât agenda personală. Sunt convins că voi fi atacat de unii dintre foștii colegi de la PNL, dar eu rămân același om caracterizat după spusele altora, de bun simț.

Sunt un om corect, nu am înșelat, nu am scos pe nimeni afară și nu am ceut la nimeni nimic. Astăzi fac un pas important, am fost într-un singur partid politic de aproape 20 de ani. Sunt cu sufletul împăcat că trecând la USR nu renunț la ideologia de centru dreapta. Sunt convins că vom putea merge împreună pentru o Alba Iulia mai frumoasă, mai unită și apreciată de cei care o vizitează”, a declarat Gabriel Pleșa în cadrul conferinței de presă.