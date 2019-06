LIVE VIDEO/ FOTO/ Președintele Iohannis își lansează noua carte la Alba Iulia: ”Pas cu pas am ajuns în Europa”

Președintele Klaus Iohannis se află la Târgul de Carte ”Alba Transilvana”, care se desfășoară la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, unde își lansează noua carte, “EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”. Evenimentul face parte dintr-o serie de întâlniri cu cititorii în întreaga țară, în unele dintre cele mai importante instituții culturale și educaționale.

După prezentarea cărții și o scurtă sesiune de autografe, președintele va asista la defilarea Gărzii Cetății Alba Carolina, iar apoi a programat o întâlnire cu autoritățile locale din județ.



Volumul este un ghid care prezintă sinteza istoriei Uniunii Europene, a instituțiilor care o definesc, a valorilor ei și a principalelor provocari pe care le infrunta în prezent. Totodată, cartea prezintă beneficiile pe care le are România în contextul apartenenței la proiectul comunitar.

„Am încercat să prezint, într-o maniera accesibilă, principalele mecanisme, valori și teme politice relevante pentru constructul european. Intentia mea a fost aceea de a oferi unui cititor nespecialist explicatii concise si raspunsuri la intrebari esentiale, dar sensibile, care preocupa un numar mare de cetateni si care pot genera confuzii. Intrebarile la care am incercat sa ofer raspunsuri in aceasta carte sunt foarte variate, iar ele incep de la legitimitatea noastra istorica de a apartine spatiului comunitar si se incheie cu modul in care ne proiectam prezenta in Uniune, in viitoarea perioada. De asemenea, ele au la baza convingerea ca este de datoria politicienilor sa informeze propriii cetateni despre modul de functionare al mecanismelor politice si despre marile teme care solicita, astazi, atentia lumii intregi”, afirma Klaus Iohannis in introducerea cartii.

Președintele explica, în cartea lui, valorile care definesc Uniunea Europeana si care au dus la cea mai lunga perioada de pace din istoria continentului, importanta Flancului Estic, dar si ce implica pentru Romania apartenenta la proiectul comunitar, intr-o pledoarie convingatoare pentru spirit civic si responsabilitate. Astfel, cartea urmareste o mai buna intelegere a proiectului european de catre cetateni, prin prezentarea unor teme si concepte de baza pentru politica europeana, precum si prin descrieri, argumente si explicatii legate de UE si rolurile acesteia.