LIVE VIDEO| Centenarul Încoronării la Alba Iulia: Statuia Reginei Maria, dezvelită publicului prezent în Piața Cetății

Prognoza meteo pentru iarna 2022-2023, în România: Șansele unui val de vreme severă mai mari decât „într-un an normal”

O nouă prognoză meteo pentru iarna 2022-2023, pe termen lung, a fost emisă de către experții internaționali din domeniul climatologiei. Aceștia avertizează că există „o șansă mai ridicată decât cea obișnuită” ca Europa să se confrunte cu un val de frig în această iarnă înainte de perioada Crăciunului, potrivit Politico.

Avertizarea este cu atât mai alarmantă cu cât țările europene au de înfruntat o criză energetică din cauză că nu mai au acces la o mare parte din gazul natural importat din Rusia.

Analiștii au spus că Europa are destul gaz pentru a trece peste o iarnă normală, dar, dacă temperaturile joase persistă mai mult decât de obicei, europenii ar putea fi nevoiți să raționalizeze accesul la gaz, ceea ce va afecta industriile și afacerile, în special.

Șansele apariției unui val de frig în acest an, în special în luna decembrie, rămân „foarte reale”, potrivit lui Carlo Buontempo, director al Serviciului Copernicus privind Schimbările Climatice de la Centrul European de Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).

O prognoză a vremii pe timpul iernii realizată atât de devreme este plină de incertitudini, iar factori cheie care ar putea afecta condițiile meteo – în special în ianuarie și februarie – nu „și-au făcut încă efectul”, a explicat Buontempo.

Șansele pentru un val de vreme foarte rece, mai mari decât „într-un an normal”

Guvernele europene care se pregătesc pentru prima iarnă pe timp de criză ar trebui oricum să fie în alertă cu privire la posibilitatea de a se confrunta cu un val de frig înainte de perioada sărbătorilor care ar putea pune și mai multă presiune asupra proviziilor de gaze naturale ale continentului.

„Venim după o vară caldă. Știm că iernile devin mai blânde, astfel că am putea să ne gândim că va fi o iarnă blândă și că nu avem motive de îngrijorare”, a spus Buontempo. „S-ar putea să fie așa, dar prognoza pe care am emis-o azi și cunoștințele noastre despre cum funcționează sistemul climatic ne face să sugerăm faptul că există încă o șansă pentru un val de vreme foarte rece”, iar șansa ca el să se producă înainte de perioada Crăciunului este mai mare decât „într-un an normal”.

Un val de frig ar fi legat de un așa-numit „eveniment de blocaj [atmosferic]” ce are loc atunci când presiunea înaltă persistentă duce la „anomalii” ale vânturilor care bat dinspre est și temperaturi mai reci în Europa.

În acest moment, condițiile climatice indică faptul că probabilitatea ca un astfel de eveniment să aibă loc este ceva mai mare decât în mod normal.

Un alt element cheie care determină vremea din ianuarie și februarie este vortexul polar – un inel de vânturi care bat cu mare viteză și care înconjoară zona arctică – care încă nu poate fi analizat, astfel că orice prognoză a vremii din această perioadă este imposibil de făcut.

„Avem o cantitate uriașă de informații gratuite și nerestricționate la dispoziție”, a spus Buontempo. „Trebuie să le folosim în mod adecvat pentru că a devenit foarte important din punct de vedere strategic.”

Sursa: digi24.ro