LIVE-SCOR: Unirea Dej – Unirea Alba Iulia 0-0 la pauză | „Alb-negrii”, obligați să ia puncte!

Unirea Alba Iulia are azi, de la ora 14.00, a doua deplasare consecutivă în Seria a 5-a, duelul “Unirilor”, de la Dej reprezentând un joc extrem de important pentru formația din Cetatea Marii Uniri, ajunsă pe loc retrogradabil (poziția a 13-a, cu 12 puncte).

Antrenorul oaspeților Mihai Manea a efectuat 4 modificări în formula de start comparativ cu jocul de la Sănătatea, titularizându-i pe Sporea, R. Ivan, Guț și Tat, în detrimentul lui Angeru, Mardare, Al. Giurgiu și Mateș.

Echipe de start:

Unirea Dej: D. Farcaș – Kereki, Plăian, Al. Pap, Sabo, Cătinean, Peter, F. Blaj, R. zaharia, Al. Blaj, B. Pop; rezerve Cr. Pop, Satmar, Ad. Farcaș, Benko. Antrenor Ionuț Bal.

Unirea Alba Iulia: Sporea – R. Ivan, I. Neag, Guț – F. Morar, Al. Petresc, Bârdea, Tat, Frăsineanu – Fetița, Mărgărit; rezerve Angeru, Mateș, Al. Giurgiu, Selagea, Mardare, C. Avram, Joldeș. Antrenor Mihai Manea.

“Alb-negrii” au alunecat periculos pe tobogan, cu trei înfrângeri succesive (ultima, 1-4 cu “virușii verzi” – cea mai drastică din această stagiune) și o singură victorie în anterioarele 9 întâlniri (doar 6 puncte adjudecate). Un șir al dezamăgirilor pentru echipa albaiuliană, ce a decepționat în acest răstimp, intrând implicit în hora retrogradării după aceste rezultate negative.

Arbitri: Al. Gornic (Arad), An. Pantea (Arad), L. Berariu (Moroda) Observator C. Pop (Satu Mare), C. Dan (Zalău)