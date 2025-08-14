Rămâi conectat

„Litoralul pentru toți” 2025: Oferte pentru toate buzunarele și reduceri de până la 40% pentru vacanțele de toamnă, la Marea Neagră

Când începe „Litoralul pentru toți” 2025: Oferte pentru toate buzunarele și reduceri de până la 40% pentru vacanțele de toamnă, la Marea Neagră

Programul „Litoralul pentru toți” 2025 revine în toamnă, cu reduceri consistente pentru turiștii care aleg să meargă la mare între 1 septembrie și 15 octombrie. În această perioadă, prețurile sunt cu până la 40% mai mici față de vârful sezonului estival, iar sejururile sunt disponibile în toate stațiunile de pe litoralul românesc.

Extrasezonul vine cu plaje mai libere, temperaturi plăcute și lipsa aglomerației specifice lunilor de vară. Unitățile de cazare pun la dispoziție pachete variate, de la camere fără masă în hoteluri de două stele, până la servicii all-inclusive în complexuri de patru stele. Durata minimă a unui sejur este de cinci nopți, iar tarifele diferă în funcție de tipul de cazare, distanța față de plajă și facilități.

Oferte pentru toate bugetele

Festivalul Roman Apulum 2025

Lista stațiunilor participante include Mamaia, Eforie Nord și Sud, Neptun, Olimp, Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Vama Veche, Costinești și Techirghiol.

Eforie Nord se remarcă prin hotelurile cu facilități spa și pachete cu mic dejun inclus, având tarife medii și opțiuni variate, de la pensiuni economice la unități de lux.

Costinești rămâne cea mai accesibilă destinație, cu prețuri între 110 și 200 lei/noapte/persoană pentru cazare fără masă, atrăgând tineri și familii în căutare de vacanțe simple.

Neptun-Jupiter propune pachete all-inclusive în jur de 285 lei/noapte/persoană, potrivite pentru familii și cei care caută relaxare departe de agitația marilor stațiuni.

Venus și Saturn oferă un cadru liniștit, cu prețuri de aproximativ 240 lei/noapte/persoană pentru opțiuni fără masă.

Mamaia, reduceri și pentru all-inclusive

Chiar și Mamaia, cunoscută pentru tarifele ridicate, intră în program cu oferte atractive: un hotel de patru stele oferă pachete all-inclusive de la 209,5 lei/noapte/persoană, iar cazarea fără masă pornește de la 120 lei/noapte/persoană, în camere duble aproape de plajă.

„Litoralul pentru toți” este gândit pentru a stimula turismul în extrasezon, oferind prețuri adaptate tuturor bugetelor și condiții optime de relaxare. Sute de unități de cazare și agenții de turism promovează aceste pachete, mizând pe atractivitatea unei vacanțe la mare în afara vârfului de sezon.

